Στον χαιρετισμο του κατά την τελετή βράβευσης των μαθητικών εφημερίδων στο πλαίσιο του 2ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσος Χριστοφίδης μοιράστηκε με το κοινό την προσωπική του διαδρομή, η οποία ξεκίνησε από την εργασία σε τυπογραφείο σε μικρή ηλικία. Εκεί, μέσω της γλωσσικής επιμέλειας κειμένων, ανακάλυψε τη «σχέση αγάπης» με τη γλώσσα και κατανόησε τους κοινούς τόπους ανάμεσα στον λόγο και την επιστήμη των Μαθηματικών. Χαρακτήρισε τη γλωσσική ικανότητα ως την ίσως σημαντικότερη δεξιοτεχνία, η οποία εξελίσσεται παράλληλα με τις κοινωνίες.

Αναφερόμενος στα μαθητικά έντυπα, ο Πρύτανης επισήμανε ότι μέσα από αυτά αναδύονται οι προβληματισμοί και τα όνειρα της νέας γενιάς, αποτελώντας μια «υπόσχεση για το μέλλον». Σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η εικόνα, προέτρεψε τους μαθητές: «να επιλέξετε να δημιουργείτε και όχι να δημιουργείστε», τονίζοντας ότι το αφήγημά τους πρέπει να παραμένει αληθινό.

Κλείνοντας, ο κ. Χριστοφίδης τόνισε ότι η πρόκληση για τους νέους είναι να «φωτίσουν τον κόσμο γύρω τους» και εξέφρασε την ανυπομονησία του να υποδεχθεί πολλούς από τους συμμετέχοντες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υπογράμμισε ότι η πανεπιστημιακή διδασκαλία δεν περιορίζεται στη στείρα γνώση αλλά επεκτείνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ απηύθυνε θερμά συγχαρητήρια σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για το σπουδαίο τους έργο.