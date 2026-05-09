Ο εκδότης της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ», Γιάννης Πρετεντέρης, έδωσε τα δικά του συγχαρητήρια στους μαθητές που ξεχώρισαν κατά την τελετή βράβευσης του 2ου Πανελλαδικού και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων, που διοργανώνει «ΤΟ ΒΗΜΑ» και η Alter Ego Media.

Ο κ. Πρετεντέρης έδωσε έμφαση στη διαμόρφωση των αναγνωστών και των δημοσιογράφων του μέλλοντος. «Με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε εδώ. Θέλω να συγχαρώ τους νικητές, ήταν τιμή μας που συμμετείχαν. Να ευχαριστήσω από καρδιά την κ. Φαίη Υψηλάντη που είναι ο εμπνευστής και η ψυχή αυτού του θεσμού. Χωρίς εσάς τίποτα δεν θα είχε συμβεί», σημείωσε.

«Όλη η προσπάθεια έχει σκοπό, όχι να βρούμε δημοσιογράφους, όσο να διαμορφώσουμε αναγνώστες, να εμπεδώσουμε την κουλτούρα της εφημερίδας που ήταν κυρίαρχη στις προηγούμενες γενιές κιαι σήμερα στις νεότερες γενιές δοκιμάζεται. Στο δικό μου μυαλό ο Τύπος, κυρίως οι εφημερίδες, είναι ανάχωμα, οχυρό ορθού λόγου, μέτρου και λογικής. Χαζεύω τα πρωτοσέλιδα. Το ανάχωμα αντέχει; ‘Οχι πάντα. Θέλουμε να υπηρετούμε τη μετριοπάθεια την εγκυρότητα, τον σεβασμό. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε τους αναγνώστες.

Όπως τόνισε ο εκδότης του Βήματος: «Ο δημοσιογράφος μπορεί να είναι λειτούργημα, ένας ιδιώτης επιτηρητής ή ελεγκτής όμως θέλει το ερμηνεύει κανείς. Ο τύπος και κυρίως οι ερμηνείες είναι ανάχωμα ορθού λόγου και λογικής απέναντι στον ανορθολογισμό, την πλεονεξία και την αγραμματοσύνη που μας περιβάλλει. Το ανάχωμα αντέχει; Όχι πάντα, ακόμα κι όταν όπως σε αυτή την εφημερίδα θέλουμε να υπηρετούμε ανυπόκριτα τη μετριοπάθεια, την εγκυρότητα και τον σεβασμό.

Οι δυσκολίες δεν είναι ο λόγος να υποστείλουμε τη σημαία, αντίθετα χρειαζόμαστε περισσότερους αναγνώστες, πολλούς νέους και παλιούς. Σας χρειαζόμαστε σε αυτή την προσπάθεια. Ο διαγωνισμός που θα απονείμουμε σήμερα τα βραβεία είναι ένα παράθυρο στους νέους αναγνώστες, που θα παραλάβουν την σκυτάλη όταν εμείς δεν θα υπάρχουμε πια. Και πάλι σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή, τη συνδρομή και την παρουσία σας.»

