Στον κομβικό ρόλο της σχολικής εφημερίδας ως μέσο έκφρασης και δημοκρατικής άσκησης αναφέρθηκε η Σοφία Ζαχαράκη κατά την τελετή βράβευσης των μαθητικών εφημερίδων στο πλαίσιο του 2ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι για πολλούς μαθητές, η συμμετοχή στη σύνταξη μιας εφημερίδας αποτελεί την πρώτη στιγμή που συνειδητοποιούν τη δύναμη του λόγου τους, ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο, όπου οι μαθητικές παρεμβάσεις συχνά αναδεικνύουν λύσεις σε τοπικά προβλήματα.

Η κ. Ζαχαράκη απέδωσε τα εύσημα στους «επίμονους εκπαιδευτικούς» οι οποίοι, όπως σημείωσε, αποτελούν την κινητήριο δύναμη πίσω από τη διαχρονική επιτυχία των καινοτόμων σχολικών δράσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στενή καθημερινή συνεργασία με την αρμόδια Υπουργό της Κύπρου, η οποία εκτείνεται από το περιεχόμενο των βιβλίων και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι την πλήρη αξιοποίηση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου.

Σε μια εποχή που κατακλύζεται από πληροφορίες, η Υπουργός έθεσε ως προτεραιότητα την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και του σεβασμού στη διαφορετική άποψη. Μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων και τις δράσεις ενεργού πολίτη, οι μαθητές θωρακίζονται απέναντι στα fake news, μαθαίνοντας να ερευνούν και να διασταυρώνουν πηγές.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε την Alter Ego Media και το «ΒΗΜΑ» για την παροχή πολύτιμου υλικού προς την εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά πως αναμένει με ενδιαφέρον να διαβάσει ακόμη και την κριτική των μαθητών για ζητήματα όπως το Εθνικό Απολυτήριο, αποδεικνύοντας ότι το Υπουργείο επιζητά τον ζωντανό διάλογο με τη νέα γενιά.