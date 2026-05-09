Ο Παύλος Μαρινάκης, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, απηύθυνε χαιρετισμό στην τελετή βράβευσης των μαθητικών εφημερίδων στο πλαίσιο του 2ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας, κάνοντας λόγο για μια «ξεχωριστή εκδήλωση που πλέον εκφράζει έναν θεσμό».

Ο κ. Μαρινάκης συνεχάρη τους διοργανωτές, αλλά και όλους όσοι στηρίζουν διαχρονικά την πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας πως μέσα από τον διαγωνισμό προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα. Όπως ανέφερε, μέσα από τις σχολικές εφημερίδες μπορούν να αναδειχθούν οι δημοσιογράφοι της επόμενης γενιάς, ενώ ιδιαίτερη αξία έχει και η συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών, η οποία καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα και προσφέρει πολύτιμα εφόδια για τη ζωή των παιδιών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα σχολικών εφημερίδων που «τρέχει» ήδη σε 30 σχολεία στην Ελλάδα, με στόχο να επεκταθεί και σε περισσότερα, καλλιεργώντας κριτικούς αναγνώστες. Όπως σημείωσε, η πρωτοβουλία του «Βήματος» και της Alter Ego Media συμβάλλει στη διαμόρφωση των πολιτών του αύριο και στην ενίσχυση της δημοκρατίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της παραπληροφόρησης, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις της εποχής. Όπως είπε, η παραπληροφόρηση απειλεί τον πολιτικό διάλογο, τα εθνικά συμφέροντα, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών, ιδιαίτερα μέσα από τη χρήση των social media από ανηλίκους. Μάλιστα, σημείωσε ότι κακόβουλα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά σημαντικές επιλογές των παιδιών.

«Αν δεν επενδύσουμε στην κριτική σκέψη, δεν θα καταφέρουμε τίποτα»

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της χρήσης των social media από παιδιά κάτω των 16 ετών, καθώς και στα βήματα που γίνονται για την αντιμετώπιση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο. Ωστόσο, υπογράμμισε πως «όσα μέτρα κι αν ληφθούν, αν δεν επενδύσουμε στην κριτική σκέψη και στο επιχείρημα, δεν πρόκειται να καταφέρουμε τίποτα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ακόμη ότι η κοινωνία χρειάζεται δημοσιογράφους, ερευνητές και αναλυτές, αλλά πάνω απ’ όλα περισσότερους ενημερωμένους αναγνώστες. «Οι εφημερίδες φέρουν την υπογραφή των συντακτών και την ευθύνη των εκδοτών. Ξέρεις ποιος γράφει τι και υπάρχουν οι αντίστοιχες συνέπειες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι «ζωτικής σημασίας στη μάχη κατά της παραπληροφόρησης», μια μάχη που, όπως είπε, πρέπει να δοθεί από ολόκληρη την κοινωνία.

Κλείνοντας, μοιράστηκε και μια προσωπική εμπειρία με τους μαθητές, αποκαλύπτοντας ότι πριν περάσει στο πανεπιστήμιο ονειρευόταν να γίνει δημοσιογράφος και συμμετείχε ενεργά σε κάθε σχολική εφημερίδα. «Τελικά σπούδασα Νομική, όμως τίποτα δεν πήγε χαμένο από εκείνη τη συμμετοχή. Είναι μια τεράστια επένδυση που θα σας δικαιώσει στα επόμενα βήματα της ζωής σας», ανέφερε απευθυνόμενος στους μαθητές.