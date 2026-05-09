Κατά τη διάρκεια της τελετής βράβευσης του 2ου Πανελλαδικού και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας προβλήθηκε μια ξεχωριστή συνέντευξη που παραχώρησε ο Ανδριανός Γολέμης στους μαθητές Άγγελο Σπιθάκη από το Πρότυπο Γυμνάσιο της Ιωνιδείου Σχολής και την Αναστασία Μαντζιβή από το 9ο Γενικό Λύκειο Πειραιά.

Ο Έλληνας γιατρός αστροναυτών και εκπαιδευόμενος αστροναύτης της ESA μίλησε για το όνειρο του διαστήματος, τις απαιτητικές δοκιμασίες της εκπαίδευσης αλλά και τη σημασία της επιστήμης για τη ζωή στη Γη.

«Αν θέλεις να φτάσεις κάπου, κοίταξε απλά το επόμενο βηματάκι», είπε ο ίδιος, περιγράφοντας μια πορεία που χτίστηκε με προσπάθεια, επιμονή και πίστη στον στόχο.

Ο Αδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας υποψήφιο αστροναύτη και επελέγη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος ανάμεσα σε 22.500 υποψηφίους, καταλαμβάνοντας μία από τις 25 θέσεις της τελικής φάσης.

Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και έχει υπηρετήσει ως γιατρός αστροναυτών, ενώ συμμετείχε σε διάφορες απαιτητικές αποστολές, όπως η 12μηνη παραμονή του στον ερευνητικό σταθμό Concordia, στο Υψίπεδο της Ανταρκτικής.

Δεν έχασε ωστόσο το χιούμορ του όταν μίλησε για τις δοκιμασίες της εκπαίδευσης: «Είναι λίγο σαν τα καρτούν που οι ήρωες κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους».

Πάνω απ’ όλα όμως, θυμίζει πως το πραγματικό στοίχημα δεν είναι μόνο το ταξίδι στο Διάστημα, αλλά όσα αυτό μπορεί να προσφέρει πίσω στη Γη: «Το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε σωστά τη δουλειά και να χρησιμοποιήσουμε την έρευνα στο διάστημα για την καθημερινότητά μας στη Γη».

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με θερμό χειροκρότημα από το κοινό της τελετής, καθώς οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας για ζητήματα που αφορούν όχι μόνο το διάστημα, αλλά και το μέλλον της γνώσης και της κοινωνίας.

