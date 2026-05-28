Σε άλλη μία βαθιά ανθρώπινη εξομολόγηση προχώρησε και σήμερα ο Τραϊανός Δέλλας, ο οποίος χθες αποχαιρέτισε τη σύζυγό του Γωγώ Μαστροκώστα. Ένας άνδρας που χθες θρήνησε την απώλεια της συζύγου του και σήμερα θυμάται τη μέρα που την παντρεύτηκε πριν από 16 χρόνια.

Με ένα βίντεο στο Instagram από την ημέρα του γάμου της ο Τραϊανός Δέλλας εξέφρασε ξανά την αγάπη του στον άνθρωπο με τον οποίο πορευόταν στη ζωή.

«Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χτες η χειρότερη, τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας. Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα» έγραψε.

Η ανάρτηση

Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο θεός με τα δεσμά του γάμου, χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν. Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για πετάξεις ψηλά.

Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χτες η χειρότερη, τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας.

Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου.

Και όπως έλεγες πάντα once beautiful, always beautiful και έτσι ήσουν τότε,και έτσι θα είσαι για πάντα!