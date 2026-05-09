Με κείμενα που ξεχώρισαν για την ωριμότητα της σκέψης, τη δημοσιογραφική τους ματιά και τη δύναμη της προσωπικής έκφρασης, μαθητές και μαθήτριες από σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου διακρίθηκαν στον 2ο Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας. Μέσα από ρεπορτάζ, άρθρα γνώμης, συνεντεύξεις και αφιερώματα, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά, αποτυπώνοντας παράλληλα τη δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη.

Διακρίθηκαν συνολικά έξι κείμενα και μαθητές από την Πάφο, τις Σέρρες, το Τυχερό Έβρου, την Ραφήνα, την Πάτμο και την Αθήνα ανέβηκαν στη σκηνή μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους για να λάβουν τα βραβεία τους.

Το έπαθλο για όλες τις νικήτριες και τους νικητές είναι ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στο Παρίσι.

Τα βραβεία Καλύτερων Κειμένων απένειμαν δύο μέλη της κριτικής επιτροπής του Διαγωνισμού, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Χριστοφίδης, και ο καθηγητής Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Χριστόφορος Χαραλαμπάκης.

Βραβεία έδωσαν επίσης η η αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, διευθύντρια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία», Φανή Κουντούρη, η οποία εκπροσώπησε την Πρύτανη του ιδρύματος, Χριστίνα Κουλούρη, καθώς και ο δημοσιογράφος και διευθυντής του «Βήματος», Περικλής Δημητρολόπουλος.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Χριστοφίδης απένειμε βραβεία:

Στη μαθήτρια του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Πάφου, Σοφία Χριστοδούλου, για το άρθρο της «Το άγχος των μαθητών: ένας σιωπηλός συνοδοιπόρος» που δημοσιεύθηκε στη σχολική εφημερίδα «Μαθητική Άποψη».

Στον μαθητή του 1ου ΓΕΛ Σερρών, Γιώργο Αναστασάκο, ο οποίος έγραψε το άρθρο με τίτλο «Περί της των νέων φθοράς υπό το της παιδείας πρόσχημα» και δημοσιεύθηκε στη σχολική εφημερίδα «Με…νέα ματιά».

Στη συνέχεια ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Χαραλαμπάκης, ο οποίος με τη σειρά του βράβευσε:

Τη μαθήτρια του ΓΕΛ Τυχερού Έβρου, Πωλίνα Προϊκάκη, για το άρθρο της με τίτλο «”Βαριέμαι” στα Σύνορα» που δημοσιεύθηκε στη σχολική εφημερίδα «Ένα Βήμα πιο…Τυχερό». Το βραβείο παρέλαβε η μαθήτρια συνοδευόμενη από την καθηγήτριά της Ελένη Σαρδανίδου.

Τη μαθήτρια του Πρότυπου Εκκλησιαστικού Λυκείου της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής, Δήμητρα Γιαμαίου, για το άρθρο της «Ζω στην άκρη» που δημοσιεύθηκε στη σχολική εφημερίδα «Το Βήμα της Πάτμου». Στη σκηνή ανέβηκε μαζί με την εκπαιδευτικό Ευανθία Γαΐτανίδη.

Βραβείο καλύτερου κειμένου απέσπασε η μαθήτρια Ιωάννα Ιατρού της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής για το άρθρο της «Δρομείς του φωτός ή αναπαυμένοι σε δάφνες;» που δημοσιεύθηκε στη σχολική εφημερίδα «Αποχρώσεις». Την απονομή έκανε η κυρία Κουντούρη και τη μαθήτρια συνόδευσε στη σκηνή ο εκπαιδευτικός Αντώνης Χατζηλάμπρος.

Ο κύριος Δημητρόπουλος βράβευσε τις μαθήτριες του 1ου ΓΕΛ Ραφήνας, Ηρώ Πάντζου, Αποστολία Παπαδοπούλου και Αναστασία Σμαργιανάκη για το άρθρο τους «Το σχολείο…πίσω από τα συρματοπλέγματα!» που δημοσιεύθηκε στη σχολική εφημερίδα «Εκτός Ύλης». Παρέλαβαν το βραβείο τους συνοδευόμενες από την εκπαιδευτικό τους Κάντια Βαρελά.

