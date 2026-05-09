Η κριτική σκέψη των μαθητών, η αγάπη τους για το γραπτό λόγο αλλά και η ικανότητα του να δημιουργούν δημοσιογραφικό περιεχόμενο υψηλού επιπέδου, αναδείχθηκαν για μία ακόμα χρονιά στο πλαίσιο του 2ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας.

Τρία σχολεία απέσπασαν τα βραβεία των καλύτερων σχολικών εφημερίδων, καθώς ξεχώρισαν ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Οι εφημερίδες των μαθητών από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Αγωγή, το 1ο ΓΕΛ Ραφήνας και το Πρότυπο Λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης συγκέντρωσαν στην υψηλότερη υψηλότερη βαθμολογία, η οποία διαμορφώθηκε κατά 60% από τις ψήφους της κριτικής επιτροπής και κατά 40% από την ανοιχτή ψηφοφορία του κοινού.

1ο Βραβείο – Εφημερίδα «Αποχρώσεις», Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή

Το 1ο Βραβείο Καλύτερης Σχολικής Εφημερίδας απέσπασε η εφημερίδα «Αποχρώσεις» της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής. Το βραβείο απένειμε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Σιάσος και το σχολείο εκπροσώπησαν η υπεύθυνη καθηγήτρια για την έκδοση, Παναγιώτα Μπαλατσούκα, οι μαθητές – μέλη της συντακτικής ομάδας, Άγγελος Μαλιώρης και Διομήδης Λιάλιος.

Όλα τα μέλη της συντακτικής ομάδας των «Αποχρώσεων» θα πραγματοποιοιήσουν εκπαιδευτικό ταξίδι στην Κρήτη.

2ο βραβείο – Εφημερίδα «Εκτός Ύλης», 1ο ΓΕΛ Ραφήνας

Το 2ο Βραβείο απονεμήθηκε στην εφημερίδα «Εκτός Ύλης» του 1ου ΓΕΛ Ραφήνας από τον αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νικόλαο Μαγγιώρο. Ο κύριος Μαγγιώρος εκπροσώπησε τον Πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, Κυριάκο Αναστασιάδη.

Το έπαθλο παρέλαβαν παρέλαβαν η υπεύθυνη καθηγήτρια του φύλλου, κα. Κάντια Βαρελά, μαζί με τις μαθήτριες Νεφέλη Ιωαννίδη, Ντόινα Τουντορεάνου, και τον μαθητή Κωστή Ξηντάρα.

Όλα τα μέλη της συντακτικής ομαδάς της εφημερίδας θα παρακολουθήσουν δίχως δίδακτρα ένα πρόγραμμα e-learning της επιλογής τους, το οποίο παρέχουν τα Πανεπιστήμια που στηρίζουν τον διαγωνισμό.

3ο Βραβείο – Εφημερίδα «Ευαγγελιοφόρος», Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Το 3ο Βραβείο κέρδισε η εφημερίδα Εφημερίδα «Ευαγγελιοφόρος» από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. Την απονομή έκανε ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλης Βασδέκης δίνοντας το βραβείο στην υπεύθυνη καθηγήτρια για την έκδοση της εφημερίδας, κα. Αικατερίνη Τσαχτσαρλή, και τους μαθητές-μέλη της συντατικής ομάδας, Δανάη Αρζιμάνογλου και Σωτήρης Μπραΐμη.

Όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν στην έκδοση της εφημερίδας «Ευαγγελιοφόρος» έλαβαν ως έπαθλο tablets.

