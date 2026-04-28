5 το πρωί: Το «θάψιμο» των υποκλοπών – Οι κατηγορίες στον Κόουλ Τόμας Άλεν – Τελευταία ευκαιρία για τον Κοινωνικό Τουρισμό
Θύελλα αντιδράσεων ξέσπασε μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει απο το αρχείο τη δικογραφία για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προαναγγέλει κατάθεση πρότασης για εξεταστική επιτροπή
1
Παραμένει στο αρχείο η δικογραφία των υποκλοπών
- Η απόφαση: Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας αποφάσισε να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών, κρίνοντας ότι από τη δίκη δεν προέκυψαν νέα στοιχεία. Έτσι, δεν θα υπάρξει περαιτέρω έρευνα σε αυτό το στάδιο. Ανοιχτή παραμένει μόνο η δίκη σε δεύτερο βαθμό, καθώς και ενδεχόμενες μηνύσεις από θύματα, με αβέβαιο όμως το εύρος της διερεύνησής τους.
- Εξεταστική: Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε κατάθεση πρότασης για εξεταστική επιτροπή, καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τη στηρίξουν. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τους χειρισμούς του και δεσμεύτηκε πως θα κάνει ό,τι μπορεί «για να φύγει από την εξουσία».
- Οι αντιδράσεις: Μετά από την απόφαση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης επιτέθηκαν στην Κυβέρνηση κάνοντας λόγο για συγκάλυψη. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος κατηγόρησε το ΠαΣοΚ για «επιλεκτική ανάγνωση δικαστικών αποφάσεων».
2
Μέση Ανατολή: Διπλωματικό αδιέξοδο, οικονομική ασφυξία
- Το πυρηνικό «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις: Η Τεχεράνη προτείνει παύση εχθροπραξιών στον Κόλπο και μετάθεση της πυρηνικής συζήτησης, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει το σχέδιο. Ο Λευκός Οίκος θέτει το πυρηνικό ζήτημα ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα οποιασδήποτε συμφωνίας. Την ίδια στιγμή, το Ιράν καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «κρατική πειρατεία» μετά τις κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων, εντείνοντας το κλίμα δυσπιστίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.
- Παγκόσμιο «έμφραγμα» στα Στενά του Ορμούζ: Η ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο έχει «παγώσει», με τη διέλευση πλοίων να κατακρημνίζεται από τα 140 στα μόλις επτά ημερησίως. Η πλήρης απουσία πετρελαιοφόρων για τη διεθνή αγορά οδήγησε τις τιμές του «μαύρου χρυσού» σε υψηλό δύο εβδομάδων. Η Ευρώπη εκφράζει έντονη ανησυχία, με τη Γαλλία να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για το άνοιγμα των Στενών.
- «Πύρινα μέτωπα» σε Λίβανο και διπλωματία: Ο Λίβανος βιώνει την πιο αιματηρή περίοδο μετά την εκεχειρία, με τον πρόεδρο Αούν να κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για «προδοσία». Παράλληλα, ο ιρανός ΥΠΕΞ αναζητά στηρίγματα σε Ρωσία και Πακιστάν, ενώ ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επικρίνει τη στρατηγική των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για «ταπείνωση». Το Ισραήλ υποστηρίζει πως η Χεζμπολάχ έχει αποδυναμωθεί σημαντικά.
3
Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη
- Τα επόμενα βήματα: Σήμερα Τρίτη, στο «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ», συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με την ολοκλήρωση της δήλωσης του Ελληνικού Δημοσίου για την υποστήριξη της κατηγορίας. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβική, καθώς θα ανοίξει τον δρόμο για ενστάσεις από την πλευρά της υπεράσπισης σχετικά με τη νομιμοποίηση περισσότερων από 230 υποστηριζόντων, μεταξύ των οποίων συγγενείς θυμάτων, τραυματίες και επαγγελματικά σωματεία.
- Αίτημα για μετάδοση: Το δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης, ζήτημα που συνδέεται με τη διαφάνεια της διαδικασίας. Μέχρι να οριστικοποιηθούν οι νομιμοποιήσεις, παραμένουν σε ισχύ οι περιορισμοί στον αριθμό παρευρισκομένων και δημοσιογράφων, με την πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκτίμησης. Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την καταλληλότητα της αίθουσας.
- Καταγγελίες συγγενών: Η μητέρα της Κλαούντιας, Άλμα Λάττα, ζήτησε πλήρη απόδοση δικαιοσύνης και παρουσία όλων των κατηγορουμένων, καταγγέλλοντας ότι κρίσιμα στοιχεία έμειναν εκτός δικογραφίας. Μίλησε για συγκάλυψη και τόνισε πως οι οικογένειες θα επιδιώξουν να επανέλθουν τα στοιχεία, ενώ ζήτησε και την παραπομπή του πρώην Υπ. Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.
4
Αντιμέτωπος με ισόβια ο επίδοξος «εκτελεστής» του Λευκού Οίκου
- Κακουργηματικές διώξεις: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο 31χρονος Cole Tomas Allen οδηγήθηκε τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσιγκτον. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μετά το αιματηρό περιστατικό που στιγμάτισε το ετήσιο γκαλά.
- Τα κενά ασφαλείας: Ο ένοπλος κατάφερε να φτάσει κοντά στον Τραμπ στο ξενοδοχείο Washington Hilton, εκθέτοντας σοβαρές αδυναμίες στα πρωτόκολλα ασφαλείας. Παρότι η Μυστική Υπηρεσία τον εξουδετέρωσε πριν πλησιάσει τον χώρο της ομιλίας, οι πυροβολισμοί που ακούστηκαν ανέδειξαν τα τρωτά σημεία. Οι αμερικανικές αρχές επανεξετάζουν πλέον συνολικά τα μέτρα προστασίας του προέδρου.
- «Θα πρεπε να ντρέπεστε»: Σε συνέντευξη στο CBS, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τις στιγμές της επίθεσης, δηλώνοντας πως «δεν ανησύχησε», αν και παραδέχθηκε ότι αρχικά δυσκόλεψε το έργο της Μυστικής Υπηρεσίας προσπαθώντας να καταλάβει τι συμβαίνει. Η ένταση κορυφώθηκε όταν η δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε χαρακτηρισμούς από το μανιφέστο του δράστη, με τον πρόεδρο να αντιδρά οργισμένα, αποκαλώντας τη «ντροπή της δημοσιογραφίας» και «απαίσιο άνθρωπο».
5
Νέα παράταση στις αιτήσεις για Κοινωνικό Τουρισμό
- Έως 29 Απριλίου: Η υποβολή των αιτήσεων για τους 300.000 δικαιούχους παρατείνεται για όλους τους ΑΦΜ έως την Τετάρτη 29 Απριλίου, με την πλατφόρμα να είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr, ενώ το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026.
- Παροχές και προορισμοί: Οι δικαιούχοι κερδίζουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή συμμετοχή, ενώ για περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία η διαμονή επεκτείνεται στις 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις, με παράλληλη επιδότηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων (δωρεάν για ΑμεΑ).
- Δικαιούχοι και κριτήρια: Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους και ανέργους με συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια (π.χ. έως 16.000€ για άγαμους), ενώ φέτος εισάγεται η αυτόματη ένταξη των πολυτέκνων χωρίς τη διαδικασία της μοριοδότησης.
