Σε μια εκ νέου επίθεση κατά των ΗΠΑ, πέρασε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, από την Ρωσία, λίγο αργότερα από την δημοσιοποίηση της ιρανικής πρότασης για την συμφωνία, αποδίδοντας ευθύνες στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για την αποτυχία των ειρηντικών συνομιλιών στο Πακιστάν.

Ο Αραγτσί, φρόντισε να κάνει ξεκάθαρο το μήνυμα του ενόψει της συνάντησης του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο αυτό που τορπίλισε τις συνομιλίες ήταν ουσιαστικά οι υπερβολικές απαιτήσεις από την πλευρά των ΗΠΑ. Όπως υπογράμμισε η ασφαλής ναυσιπλοϊα στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί ένα ζήτημα παγκόσμιας σημασίας, όμως οι ΗΠΑ συνεχίζουν να κάνουν κινήσεις ελέγχου του περάσματος. Η αναφορά αυτή ουσιαστικά κατηγορεί την αμερικανική κυβέρνηση για ανευθυνότητα.

Τι λέει το Πακιστάν για τις διαπραγματεύσεις και τι ο Τραμπ

Την ίδια ώρα πάντως, πηγές από το Πακιστάν, υποστήριζαν σε διεθνή πρακτορεία, ότι οι προσπάθειες για τη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν δεν έχουν διακοπεί, παρά την αποτυχία της απευθείας διπλωματίας μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει το ταξίδι των απεσταλμένων του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κουσνέρ και να δηλώσει ότι το Ιράν μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά αν θέλει συμφωνία.

Όπως δήλωσε ο Τραμπ: «Αν θέλουν να μιλήσουν, μπορούν να έρθουν σε εμάς ή να μας καλέσουν. Υπάρχει τηλέφωνο. Έχουμε καλές και ασφαλείς γραμμές επικοινωνίας. Γνωρίζουν τι πρέπει να περιλαμβάνει η συμφωνία. Είναι πολύ απλό: δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος να συναντηθούμε».

Πάντως οι ενδείξεις ότι το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών απομακρύνεται είναι πολλές στο Πακιστάν, αφού στην Ισλαμαμπάντ οι δρόμοι άνοιξαν ξανά μετά από μια εβδομάδα αυστηρών μέτρων ασφαλείας και περιορισμών που είχαν επιβληθεί. Το πολυτελές ξενοδοχείο που είχε εκκενωθεί για να φιλοξενήσει τις συναντήσεις άρχισε εκ νέου να δέχεται κρατήσεις από το κοινό.

Εξ αποστάσεως οι συζητήσεις

Αξιωματούχοι του Πακιστάν ανέφεραν ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται εξ αποστάσεως, αλλά δεν υπάρχουν σχέδια για νέα συνάντηση με φυσική παρουσία μέχρι οι δύο πλευρές να φτάσουν αρκετά κοντά σε συμφωνία ώστε να μπορέσουν να υπογράψουν ένα μνημόνιο. «Το σχέδιο συμφωνίας θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται εξ αποστάσεως μέχρι να επιτευχθεί κάποια σύγκλιση», δήλωσε στο Reuters πακιστανική πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Μετά την πρώτη επίσκεψη του Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ το Σαββατοκύριακο, πακιστανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Ιρανός υπουργός παρέδωσε μια νέα πρόταση της Τεχεράνης καθώς και κριτική στην αμερικανική πρόταση, χωρίς όμως να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι η ιρανική πρόταση περιλαμβάνει ως πρώτο βήμα τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ, αφήνοντας τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα σε μεταγενέστερο στάδιο.

Καθώς η δημοτικότητά του μειώνεται, ο Τραμπ αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερη εσωτερική πίεση για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα αντιδημοφιλής. Από την άλλη πλευρά, οι ηγέτες του Ιράν, αν και έχουν αποδυναμωθεί στρατιωτικά, διαθέτουν διαπραγματευτικό πλεονέκτημα εξαιτίας του ελέγχου που ασκούν στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται συνήθως περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου.

Τι συμβαίνει με τον Λίβανο

Την ίδια στιγμή, οι συγκρούσεις έχουν ενταθεί στον Λίβανο. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν 14 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 37 στο νότιο τμήμα της χώρας την Κυριακή, καταγράφοντας την πιο αιματηρή ημέρα από τότε που συμφωνήθηκε, στα μέσα Απριλίου, κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε συνομιλίες για την ευρύτερη σύγκρουση αν δεν διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός και στον Λίβανο, τον οποίο το Ισραήλ εισέβαλε τον Μάρτιο στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία είχε πραγματοποιήσει επιθέσεις πέρα από τα σύνορα σε ένδειξη υποστήριξης προς την Τεχεράνη.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας, η οποία συμφωνήθηκε στην Ουάσινγκτον μεταξύ του Ισραήλ και της κυβέρνησης του Λιβάνου και παρατάθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν διατάξει εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα χωριά τους, ενώ έχουν προχωρήσει στην κατεδάφιση κατοικιών όπου, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, δρούσαν μαχητές της Χεζμπολάχ. Την Κυριακή ο στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν ακόμη επτά πόλεις πέρα από τη ζώνη ασφαλείας που βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, από σημείο παρατήρησης στα σύνορα στο βόρειο Ισραήλ, κατέγραψαν στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από τον νότιο Λίβανο, ενώ ακούγονταν συνεχώς εκρήξεις στην περιοχή.