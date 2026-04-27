Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε αεροπορικές επιδρομές στον ανατολικό Λίβανο, επεκτείνοντας το εύρος της εκστρατείας βομβαρδισμών του, καθώς η εκεχειρία δεν έχει καταφέρει να σταματήσει πλήρως τις εχθροπραξίες με τη λιβανική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Οι επιθέσεις στην κοιλάδα Μπεκάα του ανατολικού Λιβάνου ήταν οι πρώτες στην περιοχή από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στις 16 Απριλίου, η οποία έχει μειώσει σημαντικά τον ρυθμό των επιθέσεων χωρίς όμως να τις σταματήσει πλήρως.

Το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις σε περιοχές του νότιου Λιβάνου, ενώ οι δυνάμεις του παραμένουν σε μια λωρίδα του νότου της χώρας, καταστρέφοντας σπίτια που, όπως υποστηρίζουν, αποτελούν υποδομές της Χεζμπολάχ. Η φιλοϊρανική οργάνωση, από την πλευρά της, συνεχίζει επιθέσεις με drones και ρουκέτες κατά ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο αλλά και στο βόρειο Ισραήλ.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι ξεκίνησαν πλήγματα σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην Μπεκάα, καθώς και σε περιοχές του νότιου Λιβάνου. Πηγές ασφαλείας ανέφεραν στο Reuters ότι οι επιθέσεις έπληξαν περιοχή κοντά στην πόλη Ναμπίτ Σιτ, κοντά στα ανατολικά σύνορα με τη Συρία, χωρίς να υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα.

Το κρατικό λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε αρκετές επιθέσεις στον νότο, οι οποίες προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ανθρώπων.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε τη Δευτέρα ότι επιτέθηκε σε ισραηλινό άρμα μάχης στον νότιο Λίβανο με drone. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι drone που εκτοξεύτηκε από τη Χεζμπολάχ εξερράγη κοντά στις δυνάμεις του στον νότιο Λίβανο, χωρίς να υπάρξουν απώλειες.

Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ κατά του Ισραήλ σε υποστήριξη του συμμάχου της, του Ιράν, πυροδοτώντας μια εκστρατεία αεροπορικών και χερσαίων επιχειρήσεων που έχει καταστρέψει εκτεταμένες περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Χεζμπλολάχ και κυβέρνηση ανταλλάσσουν κατηγορίες περί προδοσίας

Ο πόλεμος έχει βαθύνει τις διαιρέσεις στην λιβανική κοινωνία, η οποία είναι διχασμένη για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ αλλά και για το ενδεχόμενο ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ισραήλ. Οι πρεσβευτές του Λιβάνου και του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συναντηθεί δύο φορές για να συζητήσουν την εκεχειρία, η οποία αποσκοπεί στο να ανοίξει τον δρόμο για άμεσες διαπραγματεύσεις ειρήνης μεταξύ των δύο μακροχρόνιων εχθρών.

Η Χεζμπολάχ αντιτίθεται σθεναρά στις απευθείας συνομιλίες, με τον ηγέτη της Ναΐμ Κάσεμ να χαρακτηρίζει σε γραπτή δήλωσή του τις διαπραγματεύσεις ως «ταπεινωτική και περιττή παραχώρηση».

«Ας είναι σαφές: αυτές οι απευθείας διαπραγματεύσεις και τα αποτελέσματά τους θεωρούνται ανύπαρκτα για εμάς και δεν μας αφορούν καθόλου. Θα συνεχίσουμε την αμυντική μας αντίσταση για τον Λίβανο και τον λαό του», δήλωσε ο Κάσεμ.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν υπερασπίστηκε την επιλογή της κυβέρνησης για άμεσες συνομιλίες και τη Δευτέρα άσκησε έμμεση κριτική προς τη Χεζμπολάχ χωρίς να την κατονομάσει.

«Αυτό που κάνουμε δεν είναι προδοσία, προδοσία είναι όταν κάποιος οδηγεί τη χώρα του σε πόλεμο για να εξυπηρετήσει εξωτερικά συμφέροντα», ανέφερε σε δήλωση του γραφείου του, σε προφανή αναφορά στην απόφαση της Χεζμπολάχ να εμπλακεί στην περιφερειακή σύγκρουση τον προηγούμενο μήνα.

«Κάποιοι μας επικρίνουν επειδή αποφασίσαμε να πάμε σε διαπραγματεύσεις με το πρόσχημα της έλλειψης εθνικής συναίνεσης. Και ρωτώ: όταν πήγατε στον πόλεμο, ζητήσατε πρώτα εθνική συναίνεση;» πρόσθεσε ο Αούν.