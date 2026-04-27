Με σκληρή γλώσσα τοποθετήθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο στη Λάρισα όπου διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία έκανε λόγο για συστηματική υπονόμευση της δικαστικής διαδικασίας.

Η δικηγόρος που παρίσταται από την πλευρά της πολιτικής αγωγής κατήγγειλε μεθοδεύσεις που, όπως είπε, στόχο έχουν τη συγκάλυψη των ευθυνών για το «έγκλημα των Τεμπών».

«Πρωτοφανείς παραβιάσεις του κράτους δικαίου»

Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στη δήλωση – καταγγελία της «σε θεσμικές παρατυπίες» που όπως είπε σημειώνονται στην ακροαματική διαδικασία.

«Κάποιοι έχουν επιτύχει η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών να διεξάγεται με τις περισσότερες παραβιάσεις του κράτους δικαίου που έχουν σημειωθεί σε ολόκληρη τη μεταπολίτευση αλλά και νωρίτερα» σημείωσε αρχικά.

Για τη μη δημοσιότητα της δίκης

Υποστήριξε μάλιστα ότι πίσω από αυτές τις ενέργειες κρύβονται εκείνοι που φοβούνται την αποκάλυψη της αλήθειας: «Αυτοί που το πέτυχαν αυτό είναι εκείνοι ακριβώς που δε θέλουν η αλήθεια να αποκαλυφθεί και οι ένοχοι να οδηγηθούν στη φυλακή. Δυστυχώς σε αυτή τη φοβερή υπονόμευση της διαδικασίας συμπράττουν και φορείς που θα έπρεπε να υπερασπίζονται τη δημοσιότητα της δίκης».

Κατήγγειλε επίσης τον περιορισμό της πρόσβασης των πολιτών στη δίκη αλλά και των μέσων ενημέρωση, μιλώντας για «αστυνομικό έλεγχο και βία προς πολίτες και συγγενείς».

«Δε θα μας αποτρέψουν από την άσκηση των καθηκόντων μας»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιπλέον κατήγγειλε ότι λόγω της δράσης της στην υπόθεση δέχεται προσωπική επίθεση.

«Προσέρχομαι στη δίκη αυτή έχοντας απέναντί μου μια πρωτοφανή στοχοποίηση από την κυβέρνηση, από επίορκους δικαστές, αλλά και από πρόθυμους υποστηρικτές μιας άκρατης λασπολογίας και χυδαιολογίας» τόνισε χαρακτηριστικά.

Εκτίμησε πως ο στόχος είναι να στερηθούν οι οικογένειες των θυμάτων τη νομική τους εκπροσώπηση και ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει:

«Το καθήκον του δικηγόρου είναι ιερό. Δεν είναι συνετό κάποιοι να νομίζουν ότι θα υπαναχωρήσουμε με απειλές, λασπολογία και επίδειξη εξουσίας. Δε θα μας αποτρέψουν από την άσκηση των καθηκόντων μας».