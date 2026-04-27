Σε βαρύ κλίμα και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο 31χρονος Cole Tomas Allen παρουσιάστηκε τη Δευτέρα ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Ουάσιγκτον. Οι αρχές απήγγειλαν επίσημα κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μετά το αιματηρό περιστατικό που μετέτρεψε το ετήσιο γκαλά σε πεδίο μάχης.

April 27, 2026

Το χρονικό της επίθεσης και ο πανικός

Το Σάββατο το βράδυ, ο Allen επιχείρησε να εισβάλει στον χώρο του δείπνου, φέροντας πυροβόλα όπλα και μαχαίρια. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, όταν έπεσαν πυροβολισμοί, αναγκάζοντας τις Μυστικές Υπηρεσίες να απομακρύνουν εσπευσμένα τον Τραμπ από τη σκηνή, ενώ οι προσκεκλημένοι αναζητούσαν απεγνωσμένα καταφύγιο κάτω από τα τραπέζια.

Από τα πυρά τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

Το προφίλ του δράστη: Από τα θρανία στο δικαστήριο

Ο Allen, κάτοικος του Torrance της Καλιφόρνια, εμφανίστηκε στο δικαστήριο με μπλε στολή κρατουμένου. Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, δεν προέβη σε καμία δήλωση ενοχής ή μη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας:

Είναι υψηλά μορφωμένος εκπαιδευτικός (tutor).

Εργαζόταν τα τελευταία έξι χρόνια σε εταιρεία συμβουλευτικής για εισαγωγές σε κολέγια.

Είναι ερασιτέχνης προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών.

Το μήνυμα – «μανιφέστο» πριν την επίθεση

Αν και το επίσημο κίνητρο παραμένει υπό διερεύνηση, ένα μήνυμα που έστειλε ο Allen στην οικογένειά του, λίγα λεπτά πριν την επίθεση, σοκάρει. Σε αυτό αυτοαποκαλείται «Φιλικός Ομοσπονδιακός Εκτελεστής» (Friendly Federal Assassin), κάνοντας έμμεσες πλην σαφείς αναφορές στον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο και εκφράζοντας παράπονα για τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

«Οι ερευνητές εξετάζουν τα γραπτά του, τις αναρτήσεις στα social media και τις καταθέσεις της οικογένειάς του ως τα σαφέστερα στοιχεία για την ψυχοσύνθεση και τα κίνητρά του», δήλωσε ο ασκών καθήκοντα Γενικού Εισαγγελέα, Todd Blanche.

Πώς παρέκαμψε την ασφάλεια

Προκαλεί ερωτηματικά το πώς ο Allen κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στον στόχο του. Ταξίδεψε με τρένο από την Καλιφόρνια στο Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσιγκτον, όπου έκανε check-in ως πελάτης στο ξενοδοχείο που φιλοξενούσε το γκαλά, παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε από την πλευρά του Τραμπ, δείχνει τον δράστη να τρέχει περνώντας το οδόφραγμα ασφαλείας, δευτερόλεπτα πριν τον ακινητοποιήσουν οι πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών.