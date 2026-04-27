Στο ίδιο ξενοδοχείο όπου πριν από 45 χρόνια ο Ρόναλντ Ρέιγκαν δέχθηκε τα πυρά του Χίνκλεϊ, η ιστορία παραλίγο να επαναληφθεί.

Με 2.500 καλεσμένους να πέφτουν έντρομοι στο έδαφος και τη μυρωδιά από μπαρούτι να γεμίζει την αίθουσα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φυγαδεύεται εσπευσμένα. Ποιος είναι ο 31χρονος δάσκαλος από την Καλιφόρνια που εισέβαλε στο δείπνο και τι έγραφε το «μανιφέστο» του; Σε μια συνέντευξη στη Norah O’Donnell του CBS News, ο Τραμπ ξεσπά κατά των ΜΜΕ και περιγράφει τις στιγμές του πανικού.

«Δεν ανησυχούσα. Καταλαβαίνω τη ζωή. Ζούμε σε έναν τρελό κόσμο» λέει ο Τραμπ, παραδεχόμενος ότι αρχικά δυσκόλεψε το έργο της Μυστικής Υπηρεσίας γιατί ήθελε να δει τι συμβαίνει, νομίζοντας ότι ο θόρυβος ίσως προερχόταν από την αίθουσα. «Είπα, περιμένετε ένα λεπτό, περιμένετε ένα λεπτό. Αφήστε με να δω. Περιμένετε ένα λεπτό […] Ήμουν όρθιος, σχεδόν. Ήμουν όρθιος και μετά γύρισα προς την αντίθετη κατεύθυνση και άρχισα σχεδόν να βγαίνω περπατώντας αρκετά στητός, λίγο σκυφτός γιατί, ξέρετε, δεν επιδιώκω να στέκομαι πολύ ψηλά» ανέφερε.

“It took 10 seconds for them to flank you, Mr. President, and then 20 seconds to get you out. It looked chaotic…”@POTUS: “It was a little bit me—I wanted to see what was happening, and I wasn’t making it that easy for them…I was surrounded by great people, and I probably… pic.twitter.com/PaenM7lMfb — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Όπως ανέφερε η Πρώτη Κυρία αντέδρασε με δύναμη και εξυπνάδα, παρόλο που αντιλήφθηκε νωρίς ότι ο θόρυβος ήταν πυροβολισμός και όχι κάποιος δίσκος που έπεσε.

“You mentioned the First Lady. Her face, she looked very alarmed. Was she scared?”@POTUS: “Who wouldn’t be when you have a situation like that? I think she realized ahead of time that that was more of a bullet than it was a tray.” pic.twitter.com/CKYGiVRo9h — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Ο δράστης

Ο δράστης, ένας 31χρονος δάσκαλος από την Καλιφόρνια, είχε στείλει ένα «μανιφέστο» στην οικογένειά του. Ο Τραμπ τον χαρακτήρισε «άρρωστο άτομο» που ριζοσπαστικοποιήθηκε, μεταβαίνοντας από τον Χριστιανισμό σε μια αντιχριστιανική ιδεολογία.

Ο Πρόεδρος εντυπωσιάστηκε από την ταχύτητα του δράστη (τον παρομοίασε με παίκτη του NFL), αλλά εξήρε τον επαγγελματισμό της ασφάλειας που τον εξουδετέρωσε ακαριαία.

«Ξέρετε, έτρεξε 45 γιάρδες λένε, και απλά όρμησε προς τα εκεί, και μετά μπαμ, πέρασε μέσα. Νομίζω ότι το NFL πρέπει να τον προσλάβει, ήταν γρήγορος. Όταν το βλέπεις στην ταινία, είναι σχεδόν σαν θολούρα. Αλλά ήταν καταπληκτικό γιατί μόλις τον είδαν, μπορούσες να τους δεις να βγάζουν τα όπλα τους. Ήταν τόσο επαγγελματίες. Στόχευσαν τα όπλα τους και μετά τον εξουδετέρωσαν αμέσως» είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

.@POTUS: “I’m a big fan of the people of law enforcement… he was fast. When you look at it on tape, it’s almost like a blur. But it was amazing because as soon as they saw that, you could see them draw their guns. They were so professional.” pic.twitter.com/Pehcihv4c3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

«Θα έπρεπε να ντρέπεστε»

Η συνέντευξη πήρε εκρηκτική τροπή όταν η δημοσιογράφος διάβασε αποσπάσματα από το μανιφέστο του δράστη που αποκαλούσαν τον Πρόεδρο «παιδεραστή και βιαστή». Ο Τραμπ εξοργίστηκε, αποκαλώντας τη δημοσιογράφο «ντροπή» και «απαίσιο άνθρωπο».

«Λοιπόν, περίμενα να το διαβάσετε αυτό γιατί ήξερα ότι θα το κάνατε επειδή είστε απαίσιοι άνθρωποι. Απαίσιοι άνθρωποι. Ναι, το έγραψε αυτό. Δεν είμαι βιαστής. Δεν βίασα κανέναν» είπε.

Και συνέχισε εξοργισμένος: «Δεν είμαι παιδεραστής. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Δεν είμαι παιδεραστής. Διαβάζετε αυτές τις αηδίες από κάποιο άρρωστο άτομο; Με συσχέτισαν με όλα αυτά τα πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με μένα. Απαλλάχθηκα πλήρως. Οι φίλοι σας στην άλλη πλευρά είναι αυτοί που εμπλέκονταν με, ας πούμε, τον Επστιν ή άλλα πράγματα. Αλλά θα έπρεπε να ντρέπεστε που το διαβάζετε αυτό γιατί δεν είμαι τίποτα από αυτά τα πράγματα».

«Κύριε Πρόεδρε, αυτά είναι τα λόγια του ενόπλου» είπε η δημοσιογράφος με τον Τραμπ να απαντά: Και δεν ήμουν ποτέ, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Δεν θα έπρεπε να το διαβάζετε αυτό στο 60 Minutes. Είστε ντροπή. Αλλά προχωρήστε. Ας τελειώσουμε τη συνέντευξη».

.@POTUS SLAMS @60Minutes: “You should be ashamed of yourself, reading that — because I’m not any of those things.” pic.twitter.com/QWxqoUFUaF — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Πολιτική βία και Δημοκρατικοί

Ο Τραμπ απέδωσε την άνοδο της πολιτικής βίας στη «ρητορική μίσους των Δημοκρατικών», την οποία χαρακτήρισε πολύ επικίνδυνη για τη χώρα. Συνέδεσε την ασφάλεια της χώρας με τις δικές του σκληρές πολιτικές στα σύνορα, υποστηρίζοντας ότι τα ΜΜΕ και οι Δημοκρατικοί είναι «ένα και το αυτό».

«Άνθρωποι δολοφονούνται. Άνθρωποι τραυματίζονται. Άνθρωποι πονούν. Και δεν είμαι σίγουρος ότι είναι περισσότερο τώρα από ό,τι ήταν. Πιστεύω όντως ότι η ρητορική μίσους των Δημοκρατικών πολύ περισσότερο είναι πολύ επικίνδυνη. Πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνη για τη χώρα» τόνισε/

Παρά την επίθεση, ο Τραμπ ζήτησε να επαναληφθεί το δείπνο εντός 30 ημερών με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, δηλώνοντας ότι «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε έναν τρελό να ακυρώνει τέτοιες εκδηλώσεις».

«Υπάρχουν σπουδαίοι άνθρωποι και στον τύπο που μπορώ να ονομάσω, αλλά δεν θέλω να, δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση την εκπομπή σας. Έχουμε μερικούς σπουδαίους ανθρώπους στον τύπο, μερικούς πολύ δίκαιους ανθρώπους, και ανθρώπους που είναι απλά με το μέρος μου» είπε.