Το απόγευμα της Δευτέρας ο Νίκος Ανδρουλάκης παραχώρησε έκτακτη συνέντευξη Τύπου για το θέμα των υποκλοπών μετά την απόφαση του Αρειου Πάγου να διατηρήσει την υπόθεση στο αρχείο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση στην ηγεσία της δικαιοσύνης και την Κυβέρνηση. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το ΠαΣοΚ θα καταθέσει πρόταση για εξεταστική επιτροπή καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τη στηρίξουν.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας αποφάσισε ότι από τη δίκη και την δικαστική απόφαση δεν προέκυψαν νεότερα γεγονότα. Η συγκεκριμένη απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ να παραχωρεί έκτακτη συνέντευξη Τύπου.

Δείτε ζωντανά τη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη

Στην αρχική του τοποθέτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε: «Σήμερα η ηγεσία του Αρείου Πάγου προσέλαβε και υπονόμευσε το κύρος της δικαιοσύνης. Με αυτή την απόφαση κακοποιείται το αίσθημα δικαίου στο βωμό παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων του Μεγάρου Μαξίμου με έναν απόστρατο αξιωματικό που εκβιάζει δημοσίως τον πρωθυπουργό. Σήμερα παίχθηκε ένα ακόμα επεισόδιο της απαξίωσης του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών. Η ηγεσία της δικαιοσύνης αρνήθηκε να κάνει την ελάχιστη ανακριτική πράξη, δεν κάλεσε τον κ Ντίλιαν για να προσκομίσει τα στοιχεία στα οποία ο ίδιος αναφέρθηκε λέγοντας ότι το λογισμικό Predator πωλείται μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες. Δεν έκαναν το ελάχιστο καθήκον τους. Αρνήθηκαν την έρευνα. Για την ηγεσία του Αρείου Πάγου δεν υπάρχει ζήτημα κατασκοπίας, για αυτούς που κάρφωσαν το Predator στους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων και στη μισή κυβέρνηση. Ας το αξιολογήσει αυτό ο ελληνικός λαός.

Ποιο άραγε είναι το επόμενο στάδιο διαπραγμάτευσης; Η αλλαγή του ποινικού κώδικα για να γίνουν εξαγοράσιμες οι ποινές του παρακράτους και να αποφύγουν κάποιοι τη φυλακή; Πλέον, δεν μας εκπλήσσει τίποτα. Από ένα διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας και έναν πρωθυπουργό που όσο παραμένει διαβρώνει τους θεσμούς για να παραμείνει στην εξουσία. Ο κ Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει. Για αυτό η ΚΟ του ΠαΣοΚ θα καταθέσει αίτημα για εξεταστική επιτροπή. Καλώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν το αίτημα.

Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί όπως έχει συνεχιστεί μέχρι σήμερα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ποιότητα δημοκρατίας δεν είναι ένα επί μέρους ζήτημα. Είναι ένα κεντρικό ζήτημα για το μέλλον του ελληνικού λαού. Για αυτό ζητώ μπροστά σε αυτή την παρακμή να τοποθετηθεί όχι μόνο ο νομικός κόσμος της χώρας, αλλά και η ίδια η κοινωνία των πολιτών και όλες οι οργανωμένες εκφράσεις της κοινωνίας των πολιτών και η κρατική αυτοδιοίκηση. Οι επόμενες εκλογές είναι κρίσιμες για τους θεσμούς. Πρέπει επιτέλους να κοπεί ο ομφάλιος λώρος της ηγεσίας της δικαιοσύνης με τον εκάστοτε πρωθυπουργό και την εκάστοτε κυβέρνηση. Πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέλος στην παρακμή. Για αυτό έχουμε χρέος να αγωνιστούμε όλοι και με όλες μας τις δυνάμεις.

Περιμένω από όλα τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία στοχοποιήθηκαν από το λογισμικό του Predator να σκεφτούν τον όρκο τους. Να υπηρετούν την πατρίδα και τον ελληνικό λαό και επιτέλους να διαβούν το κατώφλι του Άρειου Πάγου. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας ακλόνητοι. Δεν δίνουμε κανένα περιθώριο να νομίζουν οι όποιες σκοτεινές δυνάμεις ότι μπορούν το 2026 να πληγώνουν βάναυσα την ελληνική δημοκρατία».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ άρχισε να απαντά σε ερωτήσεις εκπροσώπων του Τύπου. Η πρώτη αφορούσε την πρόθεσή του να πάρει πρωτοβουλίες και σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών και πώς απαντάει στην κριτική που δέχεται από την κυβέρνηση: «Εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολιτικά θα πάρουμε όλες τις πρωτοβουλίες και σας περιέγραψα κάποιες από αυτές που πάρουμε το προσεχές διάστημα. Εμείς κρίνουμε τις αποφάσεις τις δικαιοσύνης. Εμείς ούτε εκβιάσαμε δικαστές ούτε οργανώσουμε δολοφονία χαρακτήρα δικαστών. Δεν επιτεθήκαμε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Εμείς κρίνουμε, όπως θα μπορούσε να κάνει κάθε πολίτης, τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.

Οπότε μη ψάχνουν και εδώ συμψηφισμούς. Δεν μπορεί να μπορεί να ψάξει συμψηφισμούς ο Πρωθυπουργός που έχει οργανώσει από τα social media και τα φιλικά Μέσα Ενημέρωσης προς τη ΝΔ επιθέσεις κατά δικαστών όταν θεωρούσε ότι δεν κάνουν το παιχνίδι της Κυβέρνησης. Ασκούμε το δημοκρατικό μας δικαίωμα, δεν χρησιμοποιούμε πρακτικές που χρησιμοποίησαν προηγούμενες Κυβερνήσεις».

«Μόνο τους σωσίβιο είναι η υπονόμευση του Κράτους Δικαίου για να παραμείνουν στην εξουσία»

Σε ερώτηση για το εάν μετά τις εξελίξεις το ΠαΣοΚ προτίθεται να πάρει και άλλες πρωτοβουλίες πέρα από την Εξεταστική και εάν μετά το σημερινό τίθεται θέμα ειδικού σκοπού απάντησε: «Οι πρωτοβουλίες πρέπει να είναι πέρα από τα κόμματα. Οι πρωτοβουλίες με τα κόμματα θα παρθούν στη Βουλή. Οι πρωτοβουλίες πρέπει να περάσουν στην κοινωνία των πολιτών. Εδω υπάρχει καθαρή απειλή. Έχουμε εκτροπή. Έχει υπονομευθεί ευθέως η διάκριση των εξουσιών. Η σημερινή απόφαση δείχνει ότι δεν έχουμε γίνει Ουγγαρία, πάμε και βήματα παρακάτω. Ο κατήφορος δεν έχει σταματημό.

Άρα οι πρωτοβουλίες δεν πρέπει να είμαι μόνο μεταξύ των κομμάτων. Πρέπει να είναι ένα διευρυμένο μέτωπο αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης που θα φέρει και στις επόμενες εκλογές την πολιτική αλλαγή. Η χώρα χρειάζεται Κυβέρνηση κανονική, πραγματική, σταθερή για να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις. Το Κράτος Δικαίου και η ποιότητα της Δημοκρατίας δεν είναι ένα επί μέρους θέμα, συνδέεται με την ανάπτυξη, με το κοινωνικό κράτος, με τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Η χώρα χρειάζεται άλλη Κυβέρνηση που θα σέβεται τον πολίτη, τα δικαιώματά του και τις ανάγκες του. Απέτυχαν. Μόνο τους σωσίβιο είναι η υπονόμευση του Κράτους Δικαίου για να παραμείνουν στην εξουσία. Διότι αν η δικαιοσύνη καλούσε τον κ Ντίλιαν να προσκομίσει τα στοιχεία στα οποία αναφέρθηκε και τα προσκομούσε αυτά τα στοιχεία θα υπήρχε την επόμενη ημέρα Μέγαρο Μαξίμου, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας; Άρα εδώ, επί της ουσίας, έχουμε ακόμα βήμα στη συγκάλυψη. Γιατί; Για να μείνουν στην εξουσία. Άρα, ο μεγάλος στόχος είναι και παραμένει η πολιτική αλλαγή. Όσο μένουν κάνουν ζημιά για αυτό πρέπει να φύγουν το γρηγορότερο δυνατό.

Για το εάν θα υπάρξει επικοινωνία με τους ηγέτες των υπολοίπων κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης για να υπάρξει κοινός βηματισμός ενόψει της πρότασης για εξεταστική και το εάν υπάρχει ενδεχόμενο για κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης απάντησε: «Το αίτημα για Εξεταστική θα κατατεθεί από την ΚΟ του ΠαΣοΚ. Θα ζητήσουμε, θα μιλήσουμε με τα υπόλοιπα κόμματα τα δημοκρατικά για να στηρίξουν αυτό το αίτημα που χρειάζεται 120 ψήφους στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ας δούμε τα πράγματα απλά. Όλοι έχουμε χρέος μην προσπαθούμε συνεχώς να φέρουμε τα πράγματα σε ένα στενό πεδίο. Αυτή η ιστορία αφορά 11 εκατ. Έλληνες. Πρέπει να κινητοποιηθούν μαζικά κοινωνικές δυνάμεις σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους θεσμούς. Πρέπει να μπει μέσα από ένα ευρύ μέτωπο φραγμός, εμπόδιο στην παρακμή και για αυτό το μέτωπο θα εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. »