Ένας ένοπλος από την Καλιφόρνια κατάφερε να φτάσει σε απόσταση αναπνοής από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την αφρόκρεμα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, εκθέτοντας κρίσιμα κενά στα πρωτόκολλα της Μυστικής Υπηρεσίας.

Παρά τα δρακόντεια μέτρα που θεσπίστηκαν μετά τις απόπειρες δολοφονίας του 2024, η εισβολή στο ξενοδοχείο Washington Hilton αποδεικνύει ότι οι «παραδοσιακοί» χώροι εκδηλώσεων αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη απειλή. Με την κυβέρνηση να βρίσκεται σε συναγερμό, η συζήτηση για την απομόνωση του Προέδρου σε μια νέα, απόρρητη αίθουσα στον Λευκό Οίκο φουντώνει ξανά.

Υπάρχουν ακόμα τρωτά σημεία

Τώρα Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβολής του νόμου επανεκτιμούν τις ρυθμίσεις ασφαλείας. Δύο πρώην πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και τρεις ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters την Κυριακή ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες φάνηκε να εκτελούν αποτελεσματικά το σχέδιο προστασίας του προέδρου το βράδυ του Σαββάτου, σταματώντας τον φερόμενο ως ένοπλο πριν φτάσει στο επίπεδο του υπογείου του Washington Hilton, όπου ο Τραμπ ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ορισμένοι παρευρισκόμενοι άκουσαν τους πυροβολισμούς που ερρίφθησαν κατά πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας υπογράμμισε τα τρωτά σημεία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, ακόμη και μετά το ζεύγος αποπειρών δολοφονίας κατά του Τραμπ κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του 2024, που είχαν ήδη οδηγήσει σε ισχυρότερα μέτρα γύρω από την ασφάλεια του προέδρου.

Στο μικροσκόπιο η επέκταση της περιμέτρου

Το πιο προφανές μάθημα από το περιστατικό, ανέφεραν πρώην αξιωματούχοι, είναι ότι το προσωπικό ασφαλείας ίσως χρειαστεί να επεκτείνει την προστατευτική περίμετρο γύρω από τον πρόεδρο σε μεγάλους δημόσιους χώρους, ακόμη και αν αυτό προκαλεί δημόσια ταλαιπωρία.

Ορισμένοι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι η περίμετρος ασφαλείας στις συγκεντρώσεις του Τραμπ είναι συχνά πολύ πιο εκτεταμένη από εκείνη που είχε οριστεί το βράδυ του Σαββάτου.

Στο δείπνο του Σαββάτου, οι καλεσμένοι έπρεπε να περάσουν από ανιχνευτές μετάλλων για να εισέλθουν στην αίθουσα χορού, αλλά χρειαζόντουσαν μόνο ένα εισιτήριο για να έχουν πρόσβαση στο ίδιο το ξενοδοχείο.

Αρκετοί άνθρωποι προσπάθησαν να εισέλθουν χρησιμοποιώντας το περσινό εισιτήριο, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τον σχεδιασμό της εκδήλωσης. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο άνδρας από την Καλιφόρνια, ο οποίος φέρεται να έτρεξε προσπερνώντας την ασφάλεια οπλισμένος με πολλαπλά όπλα, φάνηκε να παρακάμπτει ακόμη και αυτό το βασικό βήμα, κάνοντας check-in στο ξενοδοχείο τις ημέρες πριν από την εκδήλωση.

Ο συντονισμός και η απομάκρυνση αξιωματούχων

Ο Μπιλ Γκέιτζ, πρώην μέλος της Ομάδας Αντεπίθεσης της Μυστικής Υπηρεσίας, δήλωσε ότι οι επανεξετάσεις μετά το συμβάν θα επικεντρωθούν στην απώθηση των ανιχνευτών μετάλλων πιο έξω, για την επέκταση της εξωτερικής περιμέτρου. Πρόσθεσε ότι η Μυστική Υπηρεσία «θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να ασφαλίζει καλύτερα τα μεγάλα ξενοδοχεία, κάτι που μπορεί να ταλαιπωρήσει τους ενοίκους και το ίδιο το ξενοδοχείο».

Επίσης, τόνισε ότι η Υπηρεσία πρέπει να συντονίζει καλύτερα την εκκένωση άλλων κυβερνητικών στελεχών. Ενώ ο Τραμπ απομακρύνθηκε από τη σκηνή μόλις 30 δευτερόλεπτα μετά τους τελευταίους πυροβολισμούς, χρειάστηκαν τουλάχιστον 100 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει ο Υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και περίπου 150 δευτερόλεπτα για τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ.

Η κριτική του δράστη

Μεταξύ εκείνων που επέκριναν τη στάση ασφαλείας της εκδήλωσης ήταν και ο ίδιος ο δράστης, ο οποίος σε μανιφέστο του που δημοσιεύτηκε στη New York Post, σχολίασε πόσο χαλαρή φαινόταν η ασφάλεια.

«Περίμενα κάμερες ασφαλείας σε κάθε γωνία, παγιδευμένα δωμάτια, ένοπλους πράκτορες κάθε 3 μέτρα, ανιχνευτές μετάλλων παντού», έγραψε ο άνδρας από την Καλιφόρνια. «Αυτό που βρήκα (ποιος ξέρει, ίσως μου κάνουν φάρσα!) είναι το τίποτα».

Συντηρητικοί και αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του ασκούντος χρέη Γενικού Εισαγγελέα Τοντ Μπλανς, έσπευσαν στο X για να δηλώσουν ότι το περιστατικό δείχνει γιατί ο Τραμπ πρέπει να προχωρήσει στην κατασκευή μιας αίθουσας χορού στις εγκαταστάσεις του Λευκού Οίκου. Ένας αξιωματούχος σημείωσε ότι η ασφάλεια ορισμένων μελών του υπουργικού συμβουλίου είχε ήδη αυξηθεί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν τον Φεβρουάριο.