Μέσα σε κλίμα οδύνης οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης στην τελευταία τους κατοικία η 57χρονη και η 26χρονη κόρη της, οι οποίες σκοτώθηκαν το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, σε τροχαίο δυστύχημα επί της λεωφόρου Ρόδου-Λίνδου.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Ρόδου, όπου πλήθος συγγενών, φίλων και απλών πολιτών συγκεντρώθηκε για να αποχαιρετήσει τις αδικοχαμένες γυναίκες και να συμπαρασταθεί στην οικογένειά τους.

Το «παρών» για να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, οι βουλευτές Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς και Μίκα Ιατρίδη, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Καρατζιάς, καθώς και ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Κουνάκης σύμφωνα με τη Ροδιακή.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο οδηγός

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση 1 φορά το μήνα στο ΑΤ Ρόδου, 50.000 ευρώ εγγυοδοσία και απαγόρευση χρήσης με οχήματα οποιαδήποτε είδους) αφέθηκε o 44χρονος οδηγός από τη Ρόδο, που προκάλεσε τον θάνατο μητέρας και κόρης.

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου είχε ασκήσει σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση εξαιτίας της οποίας επήλθε θάνατος των δύο γυναικών, παραπέμποντάς τον στον ανακριτή, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε και απολογήθηκε σήμερα, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του.