Για να επιβιώσεις στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει μερικές φορές να καταστρέψεις αυτό που σε έκανε βασιλιά. Αυτό ακριβώς επιχειρεί η Google, ανασχεδιάζοντας εκ βάθρων το προϊόν που τη μετέτρεψε σε μία από τις πλουσιότερες αυτοκρατορίες του πλανήτη: την αναζήτηση.

Σε μια ιστορική στροφή, η Google παραδέχεται πλέον επίσημα ότι ο τρόπος που ψάχνουμε πληροφορίες αλλάζει για πάντα. Αυτό αποτελεί μια σαφή ομολογία ότι η περιγραφή αυτού που ψάχνουμε σε απλή, καθημερινή γλώσσα είναι πολύ πιο αποτελεσματική από το να μαντεύουμε τις σωστές λέξεις-κλειδιά.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αλλαγή στο πεδίο της αναζήτησης από την πρώτη μέρα της δημιουργίας του, επιτρέποντας πλέον στο παραδοσιακό «κουτί» να επεκτείνεται για να υποδέχεται μεγαλύτερα ερωτήματα και συνομιλίες τύπου chat.

Αν και η Google κινούνταν προς αυτή την κατεύθυνση εδώ και καιρό, τοποθετώντας AI περιλήψεις στην κορυφή των αποτελεσμάτων, η νέα στρατηγική προχωρά το πλάνο πολύ παραπέρα, με προφανή στόχο να αναχαιτιστεί η διαρροή χρηστών προς αυτόνομα chatbots.

Η επέλαση των AI Agents στην καθημερινότητά μας

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την αντεπίθεση παίζουν οι «πράκτορες πληροφοριών» (AI agents), η πιο καυτή τάση της τεχνητής νοημοσύνης αυτή τη στιγμή. Αντί ο χρήστης να ψάχνει απλώς πότε θα κάνει συναυλία το αγαπημένο του συγκρότημα, θα μπορεί πλέον να δημιουργεί ένα μόνιμο ψηφιακό ερώτημα που θα τον ειδοποιεί αυτόματα αν ανακοινωθεί κάποιο live στην περιοχή του, μια ευκολία που επεκτείνεται και στις καθημερινές αγορές ή την ενημέρωση.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε σε συνέντευξή του ο επικεφαλής της Google DeepMind, Demis Hassabis, οι AI agents στην αναζήτηση είναι το επόμενο λογικό βήμα, τονίζοντας την τύχη που έχουν στην Google να αναπτύσσουν τεχνολογίες οι οποίες ενσωματώνονται άμεσα σε προϊόντα δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η τεχνητή νοημοσύνη «αποδρά» από τις οθόνες

Η στρατηγική της Google, ωστόσο, ξεπερνά τα στενά όρια της αναζήτησης. Η εταιρεία στοιχηματίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη «αποδρά» από την κλειστή οθόνη ενός chatbot και εισβάλλει σε οτιδήποτε κατασκευάζει, συμπεριλαμβανομένου του hardware και των wearable συσκευών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η νέα λειτουργία «Ask YouTube», όπου ο χρήστης κάνει μια ερώτηση και λαμβάνει ταυτόχρονα γραπτή απάντηση και το αντίστοιχο επεξηγηματικό βίντεο όπως αναφέρει στο δημοσίευμά του το Axios.

Παράλληλα, η εφαρμογή Gemini σχεδιάστηκε για όσους αναζητούν έναν προσωπικό βοηθό για πιο σύνθετες εργασίες, ενσωματώνοντας το αναβαθμισμένο μοντέλο Gemini 3.5 Flash αλλά και το Spark, έναν ψηφιακό βοηθό που σύντομα θα βρίσκεται ενσωματωμένος στον Chrome και σε άλλες εφαρμογές.

Η μεγάλη επιστροφή των «έξυπνων» γυαλιών

Στο μέτωπο του hardware, η Google επιστρέφει δυναμικά στα έξυπνα γυαλιά, περισσότερο από μια δεκαετία μετά την εμπορική αποτυχία του Google Glass. Βλέποντας την επιτυχία της Meta με τα γυαλιά Ray-Ban, η Google ποντάρει στη δική της υπεροχή στην αναζήτηση και την AI για να ξεχωρίσει. Η ηχητική έκδοση των έξυπνων γυαλιών που συνδιοργανώνει με τη Samsung και τα brands Warby Parker και Gentle Monster αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία έδωσε μια πρώτη γεύση από το Project Aura, μια wearable συσκευή που αναπτύσσει σε συνεργασία με την Xreal. Το προϊόν αυτό ισορροπεί ανάμεσα στα δύο άκρα, προσφέροντας πολύ ευρύτερο οπτικό πεδίο από τα απλά γυαλιά με οθόνη, χωρίς όμως την πλήρη απομόνωση ενός headset μικτής πραγματικότητας όπως το Galaxy XR.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά συναρπαστική περίπτωση χρήσης, όπου η τεχνητή νοημοσύνη βγαίνει στον πραγματικό κόσμο», σημειώνει ο Hassabis. Σε κάθε περίπτωση, το τελικό συμπέρασμα είναι σαφές: η απάντηση της Google στην απειλή της τεχνητής νοημοσύνης είναι να μετατρέψει, χωρίς καμία εξαίρεση, όλα της τα προϊόντα σε προϊόντα AI.