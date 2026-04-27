Συνεχίζεται σήμερα, 27 Απριλίου, η μεγάλη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στο κέντρο «Γαιόπολις» στη Λάρισα.

Φτάνοντας στον χώρο, η Άλμα Λάττα, μητέρα της αδικοχαμένης Κλαούντιας, ζήτησε την πλήρη απόδοση δικαιοσύνης και την παρουσία όλων των εμπλεκομένων στην αίθουσα.

«Εχουν στοιχεία που δεν μπήκαν καν στη δικογραφία»

Επιπλέον άφησε αιχμές για τον τρόπο διεξαγωγής της ανάκρισης, υποστηρίζοντας ότι σημαντικά στοιχεία έμειναν εκτός κάδρου. «Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας τρία χρόνια τώρα. Είχαν όλα τα στοιχεία, όλα τα βίντεο στα χέρια τους και δεν μπήκαν καν στη δικογραφία. Θέλουμε μαζί με τους δικηγόρους μας να φέρουμε τα στοιχεία από την αρχή, να λάμψει η αλήθεια» υπογράμμισε.

«Θέλω όλους τους κατηγορούμενους στις καρέκλες τους»

Η κυρία Λάττα ξεκίνησε τη δήλωσή της της ζητώντας να βρεθούν ενώπιον των οικογενειών όσοι φέρουν την ευθύνη για τον χαμό των παιδιών τους. «Θέλω να βλέπω όλους τους κατηγορούμενους καθισμένους στις καρέκλες. Να ακούσουν τις κατηγορίες και να δουν σε αυτές τις μανούλες τι κακό έχουν κάνει σε όλες αυτές τις οικογένειες, που θα είμαστε σε όλη την υπόλοιπη ζωή μας καταστραμμένοι, με μισή καρδιά, να τραβάμε αυτόν τον Γολγοθά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά στον Κώστα Αχ. Καραμανλή

Στράφηκε μάλιστα ευθέως κατά της πολιτικής ηγεσίας, ζητώντας την παραπομπή του πρώην Υπουργού Μεταφορών: «Θέλω να φέρω τον κύριο Καραμανλή μπροστά στο φυσικό δικαστή. Να δικαστεί για αυτή την τραγωδία. Ήταν υπεύθυνος, ήξερε και δεν έκανε τίποτα να το σταματήσει. Είχε τόσες επιστολές από τους μηχανοδηγούς και δεν έκανε τίποτα να μας προστατέψει» τόνισε μεταξύ άλλων.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Υπονόμευση της δικαστικής διαδικασίας»

Με σκληρή γλώσσα τοποθετήθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο στη Λάρισα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία έκανε λόγο για συστηματική υπονόμευση της δικαστικής διαδικασίας.

Η δικηγόρος κατήγγειλε μεθοδεύσεις που, όπως είπε, στόχο έχουν τη συγκάλυψη των ευθυνών για το έγκλημα των Τεμπών.

«Πρωτοφανείς παραβιάσεις του κράτους δικαίου»

Η κ. Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε τη δήλωσή της υπογραμμίζοντας τις θεσμικές παρατυπίες που, κατά την ίδια, σημειώνονται στη διαδικασία. «Κάποιοι έχουν επιτύχει η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών να διεξάγεται με τις περισσότερες παραβιάσεις του κράτους δικαίου που έχουν σημειωθεί σε ολόκληρη τη μεταπολίτευση αλλά και νωρίτερα» σημείωσε αρχικά.

Υποστήριξε μάλιστα ότι πίσω από αυτές τις ενέργειες κρύβονται εκείνοι που φοβούνται την αποκάλυψη της αλήθειας: «Αυτοί που το πέτυχαν αυτό είναι εκείνοι ακριβώς που δεν θέλουν η αλήθεια να αποκαλυφθεί και οι ένοχοι να οδηγηθούν στη φυλακή. Δυστυχώς σε αυτή τη φοβερή υπονόμευση της διαδικασίας συμπράττουν και φορείς που θα έπρεπε να υπερασπίζονται τη δημοσιότητα της δίκης».

Στηλίτευσε επίσης τον περιορισμό της πρόσβασης στους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για «αστυνομικό έλεγχο και βία προς πολίτες και συγγενείς».

«Δε θα μας αποτρέψουν από την άσκηση των καθηκόντων μας»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στην προσωπική επίθεση που, όπως καταγγέλλει, δέχεται λόγω της δράσης της στην υπόθεση. «Προσέρχομαι στη δίκη αυτή έχοντας απέναντί μου μια πρωτοφανή στοχοποίηση από την κυβέρνηση, από επίορκους δικαστές, αλλά και από πρόθυμους υποστηρικτές μιας άκρατης λασπολογίας και χυδαιολογίας» τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, θεωρεί πως στόχος είναι να στερηθεί από τις οικογένειες των θυμάτων η νομική τους εκπροσώπηση, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει: «Το καθήκον του δικηγόρου είναι ιερό. Δεν είναι συνετό κάποιοι να νομίζουν ότι θα υπαναχωρήσουμε με απειλές, λασπολογία και επίδειξη εξουσίας. Δε θα μας αποτρέψουν από την άσκηση των καθηκόντων μας».

Εντωμεταξύ σε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας προχώρησε σήμερα του ελληνικό δημόσιο δια της εκπροσώπου του από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Η δήλωση είναι για ηθική βλάβη και στρέφεται κατά του σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας, τους συναδέλφους του στην απογευματινή βάρδια καθώς και του τότε Προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Χρήστος Βλάχος: «Έχει ενδιαφέρον η υποστήριξη κατηγορίας του Δημοσίου σε βάρος του εαυτού του»

«Το Δημόσιο παρίσταται σε βάρος του εαυτού του» ήταν η απορία που εξέφρασε προσερχόμενος στο κέντρο «Γαιόπολις» όπου διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη, ο Χρήστος Βλάχος, πατέρας του αδικοχαμένου Βάιου.

Ο κ. Βλάχος στάθηκε αρχικά στη στάση που πρόκειται να κρατήσει το Δημόσιο κατά τη διάρκεια της δίκης. «Ήρθαμε τέταρτη μέρα για τη δίκη, να δούμε τώρα το ενδιαφέρον θα έχει η υποστήριξη κατηγορίας που θα κάνει το δημόσιο εις βάρος του εαυτού του, δεν ξέρω τι θα δούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την ιδιαιτερότητα της κατάστασης.

Ερωτηθείς για τον θάνατο του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις πιθανές προεκτάσεις του, ο κ. Βλάχος εμφανίστηκε επιφυλακτικός στο να υιοθετήσει τέτοια σενάρια. «Εντάξει, προβληματισμός να υπάρχει για την αιτία θανάτου; Όχι, δεν νομίζω τώρα, εντάξει, ας μην κάνουμε υπερβολές» σχολίασε.

Σχετικά με το υλικό που κυκλοφόρησε, ο κ. Βλάχος διευκρίνισε πως το πιο κρίσιμο κομμάτι είναι ήδη γνωστό στις οικογένειες. «Το ένα βίντεο είναι γνωστό εδώ και δύο χρόνια, αυτή η συρραφή των δύο βίντεο με την έκρηξη που δείχνει. Εκεί μας δείχνει ξεκάθαρα τα ηλεκτρικά τόξα και τη ζημιά που κάνανε σε όλη την ιστορία με την έκρηξη και αυτά. Είναι πεντακάθαρο το βίντεο» τόνισε.

Μάλιστα, εξήγησε ότι η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών (ΕΔΑΠΟ) έχει επεξεργαστεί το υλικό εδώ και καιρό: «Το έχει επεξεργαστεί η ΕΔΑΠΟ εδώ και δύο χρόνια, έβαλε ένα φίλτρο ημέρας να δείχνει πιο καθαρά».