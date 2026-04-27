Σαφές μήνυμα προς την αντιπολίτευση, με επίκεντρο τον σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις, απέστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών, ο κ. Μαρινάκης εγκάλεσε το ΠαΣοΚ για «επιλεκτική» αντιμετώπιση της Δικαιοσύνης, επαναβεβαιώνοντας τη σταθερή θέση της κυβέρνησης για πλήρη αποχή από τον σχολιασμό δικαστικών κρίσεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση τηρεί απαρέγκλιτα τη στάση του μη σχολιασμού των αποφάσεων της Δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι αυτή η θεσμική προσήλωση πρέπει να χαρακτηρίζει το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι η εν λόγω κρίση προέρχεται από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, με τον κ. Μαρινάκη να απορρίπτει εμμέσως κάθε σενάριο αμφισβήτησης της εγκυρότητάς της.

Μάλιστα, προς επίρρωση των επιχειρημάτων του περί αμεροληψίας, σημείωσε με νόημα πως ανάμεσα στους δικαστές που συνέταξαν τη συγκεκριμένη προσέγγιση περιλαμβάνεται λειτουργός η ανάδειξη του οποίου δεν υπήρξε κυβερνητική επιλογή, αλλά προϊόν της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας. Με την αναφορά αυτή, η κυβέρνηση επιχείρησε να αντικρούσει τις αιτιάσεις περί πολιτικής επιρροής στο έργο των ανωτάτων δικαστηρίων.

«Βέλη» στη Χαριλάου Τρικούπη για θεσμική διολίσθηση

Ο κ. Μαρινάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στη στάση της Χαριλάου Τρικούπη, χαρακτηρίζοντας ως «επικίνδυνη» τη λογική της αξιολόγησης των δικαστικών αποφάσεων με βάση το πολιτικό όφελος. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η τακτική αυτή συνιστά ευθεία προσβολή της διάκρισης των εξουσιών και υπονομεύει τα θεμέλια της θεσμικής λειτουργίας της χώρας.

«Η στάση αυτή δεν συνάδει με την ιστορική διαδρομή του ΠαΣοΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η υιοθέτηση πρακτικών που προσιδιάζουν σε άλλους πολιτικούς χώρους αποτελεί δείγμα θεσμικής υποχώρησης.

Καταλήγοντας, κάλεσε το ΠαΣοΚ να επανέλθει στην οδό του θεσμικού σεβασμού, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο μικροπολιτικής εκμετάλλευσης.