5 το πρωί: Αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή – Κρίσιμη απόφαση για τα Τέμπη – Τελευταίο αντίο στην Μαρινέλλα
ΗΠΑ και Ιράν στέλνουν αντικρουόμενα μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις, ενώ την ίδια ώρα εξαπολύουν πυρά τόσο στο πεδίο όσο και διπλωματικό επίπεδο.
1
Κινήσεις στην σκακιέρα από ΗΠΑ και Ιράν
- Νέες απειλές: Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές προς την Τεχεράνη κάνοντας λόγω για χιλιάδες στρατιώτες των ΗΠΑ που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Ο αμερικανός πρόεδρος απαίτησε το Ιράν να αποδεχτεί τους όρους τους, ενώ ο Ρούμπιο επεσήμανε πως τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση των Ιρανών.
- Κινήσεις τακτικής: Με δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες που εξετάζονται στο ιρανικό κοινοβούλιο, η Τεχεράνη επιχειρεί να αυξήσει την πίεση προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, απειλώντας με αλλαγή στο πυρηνικό καθεστώς της χώρας όσο και με ενίσχυση ελέγχου των Στενών. Την ίδια ώρα, το Ιράν προχώρησε σε στρατηγικό πλήγμα στο μεγαλύτερο διυλιστήριο του Ισραήλ στη Χάιφα.
- Καμπανάκι από ΔΝΤ: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκπέμπει σαφή προειδοποίηση για τον πόλεμο στο Ιράν. «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε υψηλότερες τιμές στην ενέργεια και βραδύτερη ανάπτυξη» επισημαίνει χαρακτηριστικά. Το σήμα συναγερμού αφορά το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας, με άνισο όμως αποτύπωμα, καθώς οι πιο ευάλωτες χώρες δέχονται ήδη ισχυρές πιέσεις.
2
Αστική ευθύνη του Δημοσίου για Τέμπη
- Η απόφαση: Την αστική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία των Τεμπών αναγνωρίζει για πρώτη φορά το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, επιδικάζοντας αποζημίωση ύψους 400.000 ευρώ σε οικογένεια θύματος.
- Τι σημαίνει: Η απόφαση καθίσταται αμετάκλητη, καθώς η κυβέρνηση έχει δηλώσει την παραίτησή της από την άσκηση ένδικων μέσων όπως η έφεση, κάτι που συνέβη στις περιπτώσεις των φονικών πλημμυρών στη Μάνδρα και της πυρκαγιάς στο Μάτι. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για την περαιτέρω διερεύνηση των πραγματικών ευθυνών.
- Αντίστροφη μέτρηση: Αύριο, Τετάρτη, είναι προγραμματισμένη η δίκη των Τεμπών μετά το φιάσκο της πρώτης ημέρας. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Αρειος Πάγος «καταβάλλουν συντονισμένες προσπάθειες» ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της.
3
Προ των πυλών η κακοκαιρία Erminio
- Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Εκτακτο δελτίο με κόκκινη προειδοποίηση για εννέα περιοχές εξέδωσε η ΕΜΥ, λόγω του καιρικού συστήματος Erminio που κινείται από τη δυτική Μεσόγειο. Το φαινόμενο αναμένεται να πλήξει τη χώρα την Τετάρτη και την Πέμπτη με παρατεταμένες και έντονες βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις. Πρόκειται για ένα ισχυρό σύστημα που θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.
- Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη: Την Τετάρτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές, με κόκκινη προειδοποίηση σε Αττική, ανατολική Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία. Παράλληλα, θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ και τοπικά 10 θα πνεόυν στα Δωδεκάνησα, ενώ στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας προβλέπονται πυκνές χιονοπτώσεις.
- Κακοκαιρία και την Πέμπτη: Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και την Πέμπτη, με κόκκινη προειδοποίηση σε δυτική και νότια Πελοπόννησο, αλλά και στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια. Ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάσουν επίσης περιοχές της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα θα είναι έντονα από νωρίς, με νέα επιδείνωση αργότερα μέσα στην ημέρα.
4
Σήμερα το τελεύταιο αντίο στη Μαρινέλλα
- Ύστατο αντίο: Σήμερα Τρίτη το τελευταίο αντίο στη σπουδαία Μαρινέλλα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως επιθυμούν οι οικείοι της, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Αντί στεφάνων, η οικογένεια ζητά δωρεές στη «Φλόγα».
- Λαϊκό προσκύνημα στη «Μικρή Μητρόπολη»: Η σορός της κορυφαίας ερμηνεύτριας θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8:00 έως τις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου. Πλήθος κόσμου αναμένεται να συρρεύσει για να την αποχαιρετήσει, με ουρές από νωρίς το πρωί, αποτυπώνοντας τη διαχρονική αγάπη που τη συνόδευε.
- Εξόδιος ακολουθία: Στις 14:00 θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό. Αναμένεται η παρουσία ανθρώπων από όλο το φάσμα της τέχνης και της δημόσιας ζωής. Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που ξεπερνά τη μουσική και αγγίζει την ελληνική ταυτότητα.
5
Ξανά ερυθρόλευκο το ντέρμπι
- Κυρίαρχος: Ο Ολυμπιακός επικράτησε 101-94 του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ με εξαιρετική πολυφωνία (πέντε διψήφιοι), πρώτο σκόρερ τον Ντόρσεϊ με 18 πόντους σε μόλις 12 λεπτά και «κλειδί» τον Λαρεντζάκη.
- Φιλικό τεστ: Απόψε (20.00) η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη σε φιλική αναμέτρηση. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει στη διάθεσή του Λάζαρο Ρότα, όμως δεν μπορεί να υπολογίζει τόσο στον Μαυροπάνο, όσο και στον Κοντούρη.
- Για το γόητρο: Δύο από τις ομάδες που δεν έχουν ελπίδες να συνεχίσουν στη Euroleague κοντράρονται απόψε. Η Βίρτους φιλοξενεί στις 21.45 την Παρί σε εξ’ αναβολής αναμέτρηση για την 33η αγωνιστική. Οι Ιταλοί είναι στη 16η θέση με ρεκόρ 13-20, ενώ οι Γάλλοι βρίσκονται στη 17η με 12-21.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.