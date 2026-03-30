Την αστική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών αναγνωρίζει για πρώτη φορά απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν προσφυγής συγγενών θύματος.

Με τη συγκεκριμένη δικαστική κρίση επιδικάζεται αποζημίωση ύψους περίπου 400.000 ευρώ στην οικογένεια, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται νομικό προηγούμενο για ανάλογες διεκδικήσεις από άλλες οικογένειες θυμάτων και επιζώντων της τραγωδίας. Η έκδοση της απόφασης συμπίπτει χρονικά με την έναρξη του βασικού σκέλους της ποινικής δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας, προσδιορίζοντας τις συνθήκες που οδήγησαν στο συμβάν της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Το δικαστικό σκεπτικό για τη συστημική αποτυχία

Σύμφωνα με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της οικογένειας, Γιώργο Καραπάνο, το δικαστήριο έκρινε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρά τη γνώση της κατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου, άσκησε πλημμελώς την εποπτεία που όφειλε.

Στο πολυσέλιδο σκεπτικό επισημαίνεται ότι η συστημική αυτή αποτυχία συνέβαλε αιτιωδώς στο αποτέλεσμα, το οποίο θα μπορούσε να είχε αποτραπεί μέσω της λήψης των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Υπό αυτό το πρίσμα, η δικαστική εξέλιξη καθιστά σαφές ότι η αναζήτηση ευθυνών επεκτείνεται στον πυρήνα της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού και δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε επιμέρους φυσικά πρόσωπα.

Το αμετάκλητο της απόφασης και το προηγούμενο της Μάνδρας

Η απόφαση καθίσταται αμετάκλητη, καθώς η κυβέρνηση έχει δηλώσει την παραίτησή της από την άσκηση ένδικων μέσων, όπως η έφεση. Η συγκεκριμένη πρακτική έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν από το Ελληνικό Δημόσιο σε υποθέσεις με ανάλογο κοινωνικό αντίκτυπο, όπως στις περιπτώσεις των φονικών πλημμυρών στη Μάνδρα και της πυρκαγιάς στο Μάτι.

Με την κίνηση αυτή, η δικαστική κρίση αποκτά οριστικό χαρακτήρα, ανοίγοντας τον δρόμο για την περαιτέρω διερεύνηση των πραγματικών ευθυνών και την απόδοση δικαιοσύνης.