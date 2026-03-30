Σιγά μην ήταν αδιάφοροι… Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, παρά τις απουσίες, έδωσαν μια πραγματική μάχη με ένταση και ανά διαστήματα ωραίο μπάσκετ, που από νωρίς ως και το τέλος ήταν ερυθρόλευκη.

Ντόρσεϊ και Ναν έδιναν… σόου στο πρώτο μέρος, ήταν οι πρώτοι σκόρερ του αγώνα με 18 και 17 πόντους αντίστοιχα, όμως αποβλήθηκαν μετά από μια στιγμή έντασης.

Για τον Ολυμπιακό έγινε πολύ σημαντικός παράγοντας ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ενώ οι Χολ και Τζόουνς έδειξαν την υπεροχή τους. Στο τέλος, πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Οσμάν με 19.

Ερυθρόλευκοι προβάδισμα από την αρχή

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στην άμυνα και έτσι έχτισε την πρώτη διαφορά πέντε πόντων στο 4-9. Ως τα μισά της περιόδου, ο ΠΑΟ είχε μειώσει στον πόντο και ο Αταμάν δέχτηκε τεχνική ποινή για διαμαρτυρία.

Στο 13-12 ο Παναθηναϊκός προσπέρασε με ελεύθερο τρόποντο του Ναν, όμως ο Ολυμπιακός πήρε ξανά μπρος επιθετικά με απίθανο τον Ντόρσεϊ, που ανέβασε σχεδόν μόνος του τη διαφορά στα διψήφια. Η περίοδος ολοκληρώθηκε 21-30, με τον Ελληνοαμερικανό να πετυχαίνει 18 πόντους.

Στη δεύτερη περίοδο, το κέντρο βάρους της ερυθρόλευκης επίθεσης μετατοπίστηκε στη ρακέτα, με τον Χολ να κάνει αδιανόητα πράγματα πάνω από τη ρακέτα με φοβερά άλματα. Ο Ολυμπιακός χτυπούσε στο πικ εν ρολ, εκμεταλλευόταν συνολικά την υπεροχή του και έμεινε μπροστά με διψήφιες διαφορές.

Ένταση και αποβολές

Μισό λεπτό πριν το τέλος του ημιχρόνου, Ντόρσεϊ και Ναν… πιάστηκαν και δημιουργήθηκε ένταση, με τους διαιτητές να πηγαίνουν στο ριπλέι για τις ποινές: Αποβολές σε Ντόρσεϊ – Ναν και αντιαθλητικό στον Λεσόρ.

Η απόφαση για τις αποβολές ήταν άκρως υπερβολική, αφού οι δύο καλύτεροι παίκτες του αγώνα είχαν απλά μια μικρή ένταση και από πλευρά τους δεν είχαμε βία.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 44-60, με την άμυνα του Παναθηναϊκού να χαρακτηρίζεται τραγική, έχοντας δεχθεί 8/12 τρίποντα, ενώ είχε βάλει μόνο 1/3.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό… να χαζεύει. Το δίδυμο Γουόκαπ – Λαρεντζάκη στα γκαρντ δεν ήταν ιδιαίτερα λειτουργικό, ενώ και αμυντικά δεν υπήρχε διάθεση, με τους Λεσόρ – Σορτς να μπαίνουν εύκολα στη ρακέτα.

Είχε απαντήσεις ο Ολυμπιακός

Η διαφορά έπεσε στους δέκα μετά από τρία λεπτά, ενώ λίγο αργότερα έπεσε στους εννιά και ο Ολυμπιακός πηγε σε τάιμ άουτ. Χαμήλωσε στους έξι, αλλά δύο σερί ερυθρόλευκα τρίποντα επανέφερε το χάσμα στους 13. Ωστόσο, η ισορροπία του ματς είχε αλλάξει και ένα νέο πράσινο σερί έριξε τη διαφορά στους πέντε! Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 74-80!

Ο Ολυμπιακός χρειαζόταν έναν επιθετικό ηγέτη και αυτόν τον ρόλο ανέλαβε στα πρώτα λεπτά ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Με έξι δικούς του πόντους έκανε το 74-80, 74-86.

Το παιχνίδι φυσικά δεν είχε τελειώσει και ο ΠΑΟ μείωσε εκ νέου. Με όπλο τον Τζόουνς ο Ολυμπιακός κρατιόταν μπροστά, ενώ κι ο Πίτερς έβαλε μεγάλο τρίποντο που οδήγησε τον Αταμάν σε τάιμ άουτ. Η άμυνα δε βελτιώθηκε και ο Παπανικολάου έβαλε ελεύθερο τρίποντο που ανέβασε τη διαφορά στους 14.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 94-101

Τα δεκάλεπτα: 21-30, 44-60, 74-80, 101-94

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Όσμαν 19 (3/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Σλούκας 15 (2/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 λάθη), Ναν 17 (5/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 λάθη), Λεσόρ 10 (3/7 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σορτς 18 (7/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/3 βολές, 4 ασίστ), Τολιόπουλος, Φαρίντ 4, Μήτογλου 11 (4/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 0/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 11 (2/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη), Βεζένκοβ 9 (2/5 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 5/6 βολές), Παπανικολάου 8 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 18 (2/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 λάθη), Μιλουτίνοβ, Γουορντ 5 (1), Λαρεντζάκης 12 (1/2 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ασίστ), Μόρις 6 (2/3 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Πίτερς 11 (2/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Χολ 13 (5/5 δίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ), Τζόουνς 8 (3/3 δίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ)