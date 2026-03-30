Στρατηγικής σημασίας πλήγμα κατάφεραν σύμφωνα με μαρτυρίες και αναφορές σε ισραηλινά και διεθνή μέσα οι Ιρανοί κατά του Ισραήλ, καθώς κατά το τελευταίο πυραυλικό μπαράζ που εξαπέλυσαν χτυπήθηκε το ένα από τα μόλις δύο διυλιστήρια πετρελαίου που διαθέτει η χώρα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του.

Το διυλιστήριο είναι το μεγαλύτερο της χώρας

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το διυλιστήριο της Χάιφα που είναι και το μεγαλύτερο της χώρας, δέχθηκε είτε άμεσο πλήγμα από πύραυλο, είτε από θραύσματα πυραύλου που στόχευσε την βιομηχανική ζώνη της πόλης.

Το διυλιστήριο της Bazan Group, το οποίο έχει δυνατότητα επεξεργασίας περίπου 200.000 βαρελιών πετρελαίου τη μέρα, δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται επίθεση, καθώς το Ιράν το είχε στοχεύσει και πάλι προ εβδομάδας περίπου, αλλά και κατά την διάρκεια των εχθροπραξιών του καλοκαιριού,

Σε παλαιότερους βομβαρδισμούς, θραύσματα πυραύλων είχαν πλήξει τις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές και προσωρινές διακοπές ηλεκτροδότησης, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί. Αυτή την φορά φαίνεται ότι η ζημιά είναι πιο εκτεταμένη.

«Δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, τόσο εφεδρικές όσο και τακτικές, κατευθύνονται σε σημείο στο βόρειο Ισραήλ όπου έχουν καταγραφεί αναφορές για πλήγμα», ανακοίνωσε σε δήλωσή του ο ισραηλινός στρατός, Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Την Κυριακή, ιρανικός πύραυλος έπληξε τη βιομηχανική ζώνη της Νεότ Χοβάβ, προκαλώντας πυρκαγιά και ενδεχομένως διαρροή επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Το υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής επικίνδυνων χημικών, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν εκτιμάται ότι υπάρχει κίνδυνος για τις κοντινές κοινότητες της περιφερειακής διοίκησης Ραμάτ Νεγκέβ.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά εξαιτίας του ωστικού κύματος από την έκρηξη.