«Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Al Jazeera ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι αν δεν βρεθεί λύση για τα Στενά άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για χρήση βίας.

Οι ΗΠΑ προτιμούν διπλωματική λύση

Ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «άμεσες συνομιλίες μεταξύ πλευρών στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες διεξάγονται κυρίως μέσω μεσολαβητών», ενώ πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «πάντα προτιμούσε τη διπλωματία και επιδιώκει την επίτευξη μιας λύσης — κάτι που θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί σύντομα». Ο Ρούμπιο αρνήθηκε να απαντήσει με ποιους μιλάνε οι ΗΠΑ στο Ιράν.

Ρούμπιο: «Το Ιράν να λάβει συγκεκριμένα μέτρα»

Παράλληλα ο Αμερικανός ΥΠΕΞ κάλεσε το Ιράν να λάβει «συγκεκριμένα μέτρα» για τον τερματισμό του πυρηνικού του προγράμματος και να σταματήσει «την κατασκευή drones και πυραύλων».

Όπως μάλιστα ανέφερε: «Πρέπει επίσης να σταματήσει να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία και να διακόψει την παραγωγή όπλων που απειλούν τους γείτονές του. Οι πύραυλοι μικρού βεληνεκούς που εκτοξεύει το Ιράν εξυπηρετούν έναν και μόνο σκοπό: να πλήξουν τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν».

Το «αγκάθι» των Στενών

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα προκαλώντας αναταραχή στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, ο Ρούμπιο εξέφρασε αισιοδοξία ότι θα ανοίξουν εκ νέου.

«Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μόλις ολοκληρωθεί η στρατιωτική μας επιχείρηση στο Ιράν. Το πέρασμα θα ανοίξει είτε με τη συγκατάθεση του Ιράν είτε μέσω μιας διεθνούς συμμαχίας στην οποία θα συμμετέχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.