Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη του, στους Financial Times ότι θέλει να «πάρει το πετρέλαιο του Ιράν» και θα μπορούσε να καταλάβει τον κόμβο εξαγωγών του νησιού Χαργκ καθώς οι ΗΠΑ στέλνουν χιλιάδες στρατιώτες στη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει ωθήσει τη Μέση Ανατολή σε κρίση και έχει οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου σε άνοδο άνω του 50% μέσα σε ένα μήνα. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 116 δολάρια το βαρέλι το πρωί της Δευτέρας στην Ασία, κοντά στο υψηλότερο επίπεδό της από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ο Τραμπ είπε: «Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, το αγαπημένο μου πράγμα είναι να παίρνω το πετρέλαιο από το Ιράν, αλλά κάποιοι ηλίθιοι άνθρωποι στις ΗΠΑ λένε: “γιατί το κάνετε αυτό;” Αλλά είναι ηλίθιοι άνθρωποι».

«Δε νομίζω ότι έχουν καμιά άμυνα»

«Ίσως πάρουμε το νησί Χαργκ ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές», δήλωσε ο Τραμπ στους FT. «Θα σήμαινε επίσης ότι θα έπρεπε να μείνουμε εκεί (στο νησί) για λίγο καιρό».

Ερωτηθείς για την κατάσταση της ιρανικής άμυνας στο νησί Χαργκ απάντησε: «Δεν νομίζω ότι έχουν καμία άμυνα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ εύκολα».

«Οι συνομιλίες προχωρούν καλά»

Ωστόσο, παρά τις απειλές του να κατασχέσει την ιρανική παραγωγή πετρελαίου, ο Τραμπ τόνισε ότι οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μέσω Πακιστανών «απεσταλμένων» προχωρούν καλά. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει θέσει προθεσμία έως τις 6 Απριλίου για να αποδεχτεί το Ιράν μια συμφωνία που τερματίζει τον πόλεμο ή θα αντιμετωπίσει αμερικανικά πλήγματα στον ενεργειακό του τομέα.

«Η Τεχεράνη συμφωνεί με το σχέδιο, … θα ζητήσουμε λίγα ακόμη»

Επίσης δήλωσε ότι το Ιράν έχει αποδεχθεί «ως επί το πλείστον» τη λίστα 15 σημείων που οι ΗΠΑ μετέφεραν μέσω του Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων πάνω στο Air Force One σχετικά με την αντίδραση του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Μας έδωσαν τα περισσότερα από τα σημεία. Γιατί να μην το κάνουν;»

Συμπλήρωσε ότι η Τεχεράνη συμφωνεί με το σχέδιο, ενώ οι ΗΠΑ θα ζητήσουν «λίγα ακόμη» πέρα από τα αρχικά 15 σημεία: «Ζητήσαμε 15 πράγματα, και για το μεγαλύτερο μέρος, έχουν συμφωνήσει. Θα ζητήσουμε ακόμα δύο–τρία πράγματα», είπε.

«Συμφωνία για διέλευση από τα στενά του Ορμούζ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Ιράν έδωσε πετρέλαιο στις ΗΠΑ, το οποίο θα αποσταλεί αύριο, ως ένδειξη σοβαρότητας στη δέσμευσή του για τη συμφωνία.

Διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύτηκαν με το Ιράν και εξασφάλισαν την άμεση ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από το στενό του Oρμούζ, το de facto κλείσιμο του οποίου από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου έχει απογειώσει τις τιμές του μαύρου χρυσού.

«Μας έδωσαν, από σεβασμό πιστεύω, 20 μεγάλα πλοία με πετρέλαιο, μεγάλα πλοία με πετρέλαιο που θα περάσουν από το στενό του Oρμούζ, κι αυτό αρχίσει αύριο το πρωί, για τις επόμενες μέρες», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στον Τύπο.

«Ηρθε η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν»

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε επιπλέον πως θεωρεί ότι επήλθε «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν με τους ακατάπαυστους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία από τα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς σκοτώθηκαν ήδη τις πρώτες ώρες του πολέμου ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Αλί Χαμενεΐ και πολλοί κορυφαίοι αξιωματούχοι και αρκετοί ακόμη κατόπιν.

«Είχαμε αλλαγή καθεστώτος, το βλέπουμε ήδη, διότι το πρώτο καθεστώς αποδεκατίστηκε, καταστράφηκε, είναι όλοι νεκροί», είπε ο ρεπουμπλικάνος στον Τύπο. «Το ακόλουθο καθεστώς», που ανέλαβε μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ «είναι κατά μεγάλο μέρος νεκρό» κι αυτό, συνέχισε. Αυτό είχε αποτέλεσμα να υπάρξει «τρίτο καθεστώς» στο Ιράν, πάντα κατ’ αυτόν.

«Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως. Είναι εντελώς άλλη ομάδα ανθρώπων», άρα «θεωρώ ότι αυτή είναι αλλαγή καθεστώτος», επέμεινε.