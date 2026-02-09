Κατηγορηματικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με τα επεισόδια στο ΑΠΘ το βράδυ του Σαββάτο, υπογραμμίζοντας ότι οι εγκληματίες δεν έχουν θέση στα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Όπως είπε, οι άνθρωποι που δρουν με αυτό το τρόπο δεν μπορούν να χαρακτηριστούν αλλιώς, παρά ως εγκληματίες. O Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι όταν ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα αυτά, πρέπει, εκτός από τα ποινικά, να ληφθούν και πειθαρχικά μέτρα που μπορεί να αφορούν ακόμη και στην αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ταυτόχρονα δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ δύσκολη προσπάθεια ταυτοποίησης προσώπων. Ο κ. Μαρινάκης εξύμνησε την αστυνομία λέγοντας ότι έκανε καλά τη δουλειά της.

Τέλος, αφού είπε ότι δεν υπήρχε σχετική άδεια για το πάρτι, πρόσθεσε ότι πολύ σύντομα το υπουργειο θα βγάλει τα συμπεράσματα του για το αν εφαρμόζεται ο νόμος, προκειμένου να επιβληθούν εφόσον χρειαστεί και κυρώσεις.

Τι είπε η Ζαχαράκη για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

Νωρίτερα, τα πρόσφατα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΠΘ, σχολίασε και η υπουργός παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα Υπογράμμισε δε, ότι η ασφάλεια φοιτητών και διδακτικού προσωπικού αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Η Υπουργός χαρακτήρισε την εικόνα που καταγράφηκε «ντροπιαστική», τονίζοντας ότι δεν αντικατοπτρίζει τη συνολική πραγματικότητα των ελληνικών πανεπιστημίων και ιδιαίτερα του ΑΠΘ, το οποίο, όπως σημείωσε, είναι ένα εξωστρεφές ίδρυμα με σημαντική ακαδημαϊκή δραστηριότητα και διεθνείς συνεργασίες.

«Αυτή η εικόνα είναι ντροπή και σίγουρα δεν αντιπροσωπεύει την κανονική εικόνα του πανεπιστημίου. Μας γεμίζει αγανάκτηση και γι’ αυτό ζητήσαμε πλήρεις εξηγήσεις εντός 48 ωρών για το τι ακριβώς συνέβη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο κ. Βενιζέλος ήταν εκ των πρωτεργατών των αλλαγών του 2001»

Κριτική στον Ευάγγελο Βενιζέλο αναφορικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι «θεωρώ λίγο οξύμωρο ο εμπνευστής του ”αμελητί”, της προκαταρκτικής εξέτασης και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία, να κατηγορεί την κυβέρνηση».

Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κ. Βενιζέλος ήταν εκ των πρωτεργατών των αλλαγών του 2001, τονίζοντας ότι το 2006, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με άλλους επτά συναδέλφους του ζητούσε την αλλαγή του άρθρου, ενώ επί των ημερών της διακυβέρνησης του, καταργήθηκε το εδάφιο που αφορούσε την αποσβεστική προθεσμία. «Και τα περί λαϊκισμού, δεν έχουν αξία για την κοινωνία. Ήρθε η ώρα να αλλάξει το άρθρο 86. Θεωρώ ότι όλοι θα κριθούμε για τη στάση μας και όλα τα κόμματα θα κριθούν για τη στάση τους», είπε.

«Οι θερμικές κάμερες των σκαφών δεν έχουν ρόλο καταγραφής»

Για τη τραγωδία στη Χίο, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «το ελληνικό Λιμενικό κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, ώστε να συμβάλλει στην προστασία των θαλάσσιων συνόρων. Σώζουν ζωές ανθρώπων, οι οποίοι στοιβάζονται σε μικρές βάρκες από τους ”δολοφόνους”, στην πραγματικότητα, λαθροδιακινητές, στις χειρότερες δυνατές συνθήκες».

Όπως είπε, «κάθε ξεχωριστό περιστατικό ερευνάται εκ του νόμου, για να διαπιστωθεί, αν η κάθε επιχείρηση εκτελέστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα με τον νόμο και τις διατάξεις. Δεν σας κρύβω ότι από πριν, η διάθεση είναι να πιστεύουμε τους Λιμενικούς, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από το να επιτεθούν σε κανέναν και όχι τους λαθροδιακινητές και διάφορες συλλογικότητες, οι οποίες λειτουργούν εκ του πονηρού και έχουν στόχο να διαβάλλουν τον Λιμενικό και συνολικά τη χώρα».

Σημείωσε ότι «οι θερμικές κάμερες των σκαφών δεν έχουν ρόλο καταγραφής, όπως μια κανονική κάμερα. Χρησιμοποιούνται σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτός ένας στόχος ή ένα σκάφος, το οποίο μπορεί να κινείται απειλητικά. Δουλειά του Λιμενικού είναι να προστατεύει τα θαλάσσια σύνορα (…) Η μεγάλη εικόνα είναι ότι είμαστε ευγνώμονες στις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού».

Η κυβέρνηση «δεν πρόκειται να χρεωθεί τον κ. Παναγόπουλο»

Ο κύριος Μαρινάκης επιβεβαίωσε το αυριανό προγραμματισμένο ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους, τονίζοντας ότι ήταν ήδη γνωστό ότι θα γίνει ακόμη μία συνάντηση μόνο με κτηνοτρόφους, ενώ, όπως είπε, είναι ο κλάδος με τα μεγαλύτερα προβλήματα. Σημειώνεται ότι η συνάντηση θα είναι 20 ατόμων και η σύνθεση της θα αναρτηθεί αργότερα πιθανότατα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τέλος, αναφερόμενος στην υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου, ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως η κυβέρνηση «δεν πρόκειται να χρεωθεί τον κ. Παναγόπουλο», σημειώνοντας επιπλέον ότι «φανταστείτε τι θα είχε γίνει, αν η υπόθεση αφορούσε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας». Ο κ. Μαρινάκης είπε στη συνέχεια ότι «δεν ελέγχεται το ΠαΣοΚ», ενώ ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει την πρακτική να αποδίδει συλλογικές ευθύνες σε κόμματα, λόγω ελέγχου προσώπων. Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι «υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως και σε κάθε πρόσωπο, το οποίο ελέγχεται για μια συγκεκριμένη υπόθεση».

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Υπεγράφη η επέκταση της συλλογικής σύμβασης για την έναρξη της διαδικασίας διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τον ΕΟΠΥΥ μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που σε συνδυασμό με τις, ήδη, υπάρχουσες δράσεις αποστολής φαρμάκων (φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων) στοχεύει στην περαιτέρω διευκόλυνση των δικαιούχων φαρμακευτικής περίθαλψης. Και αυτό συμβαίνει, επιτρέποντάς τους να παραλαμβάνουν σε καθορισμένο χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένα φάρμακα – κατηγορίες φαρμάκων υψηλού κόστους από το φαρμακείο της επιλογής τους.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, κατά την πρώτη φάση υλοποίησης της δράσης περίπου 20.000 συνταγές ανά μήνα -κατά μέσο όρο- δύναται να διατίθενται σε ασθενείς στα ιδιωτικά φαρμακεία, έναντι 1.500 συνταγών ανά μήνα βάσει της υφιστάμενης διαδικασίας.

Είναι σημαντικό, επίσης, να επισημανθούν τα εξής:

Στη διαδικασία δύνανται να ενταχθούν όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας. Οι φαρμακοποιοί που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν οφείλουν να το δηλώσουν. Τα συμμετέχοντα φαρμακεία πιστοποιούνται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ και υποχρεούνται να χορηγούν τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τους. Η πρωτοβουλία αφορά συγκεκριμένες δραστικές ουσίες και θεραπευτικές κατηγορίες —(αρχικά περιλαμβάνει κάποια αντικαρκινικά φάρμακα καθώς και φάρμακα για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας), όπως αυτές καθορίζονται και επικαιροποιούνται από το Υπουργείο Υγείας. Εξαιρούνται τα φάρμακα που προορίζονται, αποκλειστικά, για νοσοκομειακή χρήση. Η παραλαβή των φαρμάκων από τους δικαιούχους πραγματοποιείται με μηδενικό ποσοστό συμμετοχής. Ο ασθενής ενημερώνεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τη δυνατότητα διάθεσης του φαρμάκου από ιδιωτικό φαρμακείο και επιλέγει το ιδιωτικό φαρμακείο που επιθυμεί για κάθε συνταγή ξεχωριστά.

Το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων είναι η ασφάλεια και η αξιοπιστία των μεταφορών. Σ’ αυτή την κατεύθυνση:

• Ενισχύεται, ουσιαστικά, το πλαίσιο αντιμετώπισης της εισιτηριοδιαφυγής στις αστικές συγκοινωνίες, με αυστηροποίηση των προστίμων.

• Αυστηροποιείται το πλαίσιο προστασίας εργαζομένων και υποδομών των συγκοινωνιακών φορέων, με ειδικές ρυθμίσεις για επιθέσεις σε ελεγκτές και προσωπικό, καθώς και με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση βανδαλισμών και φθορών.

• Για πρώτη φορά, εισάγεται ρυθμιστικό πλαίσιο ελέγχου μικροσωματιδίων στους χώρους των δημόσιων συγκοινωνιών, ενσωματώνοντας, συστηματικά, την παράμετρο της δημόσιας υγείας στη λειτουργία των μεταφορών.

Παράλληλα, στο νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονται διατάξεις που εστιάζουν στον έλεγχο και στην ασφάλεια των οχημάτων. Μεταξύ άλλων:

• Εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΚΤΕΟ, με ενίσχυση της αξιοπιστίας των ελέγχων και δημιουργία Μητρώου Εποπτών, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ακεραιότητα των τεχνικών ελέγχων.

• Θεσπίζονται σαφείς κανόνες για την πιστοποίηση, την εποπτεία και τη διασταύρωση των ελέγχων, με στόχο την οδική ασφάλεια και τη βελτίωση της κατάστασης του στόλουτων οχημάτων.

Ακόμη, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στα ταξί και στις επαγγελματικές μεταφορές, ανταποκρινόμενα σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς:

• Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης αδειών ταξί από 6θέσιες σε 9θέσιες.

• Επιλύονται ζητήματα συγκυριότητας και διαχείρισης αδειών.

• Προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις για την προσαρμογή στην ηλεκτροκίνηση, χωρίς αιφνιδιασμούς και με κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

Η φιλοσοφία του νομοσχεδίου βασίζεται στη λελογισμένη μείωση διοικητικών και λειτουργικών επιβαρύνσεων, χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια, με παράλληλη ενίσχυση της εποπτείας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του κράτους.

Πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν από 112 επενδυτικά σχέδια, που εντάχθηκαν σε δύο καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Συγκεκριμένα, στον τρίτο κύκλο της «Μεταποίησης & Εφοδιαστικής αλυσίδας» και στις «Περιοχές ειδικής ενίσχυσης».

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 112 επενδυτικών προτάσεων ανέρχεται σε 553 εκατ. ευρώ και η ενίσχυση που θα λάβουν διαμορφώνεται στα 289,5 εκατ. ευρώ.

Περίπου το 50% των επενδύσεων υλοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως σε Μακεδονία και Θράκη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν στρατηγικούς και παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, όπως η μεταποίηση, η μεταλλουργία, η χημική βιομηχανία, η βιομηχανία τροφίμων και η τεχνολογία, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε κρίσιμες τουριστικές επενδύσεις.

Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και των ενστάσεων ολοκληρώθηκε, για πρώτη φορά, εντός 90 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων του καθεστώτος, όπως είχε δεσμευτεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Θα ακολουθήσουν οι αξιολογήσεις στο καθεστώς των μεγάλων επενδύσεων και μέσα στο 2026 θα προκηρυχθούν επτά νέα καθεστώτα.

Μέσα από τις καινοτόμες υπηρεσίες της ψηφιακής πύλης «Hellenic Heritage» αναβαθμίζεται η εμπειρία των επισκεπτών σε περισσότερους από 350 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η καλύτερη προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Οι εν λόγω υπηρεσίες διευκολύνουν την προετοιμασία και τον προγραμματισμό κάθε επίσκεψης, προβάλλοντας, ταυτόχρονα, τους θησαυρούς της ελληνικής ιστορίας με τη συμβολή των νέων τεχνολογιών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Στην παρούσα φάση, βρίσκεται σε προχωρημένη πιλοτική λειτουργία και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον Απρίλιο.

Σήμερα στις 19:00, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Αύριο, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 13:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου.