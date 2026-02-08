Σε νέα, εκτενή ανακοίνωση προχώρησαν οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από την Πολυτεχνική Σχολή, μετατοπίζοντας πλέον τη συζήτηση από το ίδιο το συμβάν στο ζήτημα της ασφάλειας των πανεπιστημιακών χώρων και θέτοντας ανοιχτά στο τραπέζι την άμεση ενεργοποίηση ελεγχόμενης πρόσβασης στο campus, την ώρα που η προθεσμία 48 ωρών από το υπ. Παιδείας για εξηγήσεις «τρέχει».

Οι Πρυτανικές Αρχές αποδίδουν τα επεισόδια σε «μια θλιβερή, ασήμαντη μειοψηφία δήθεν υπερασπιστών της ελευθερίας», η οποία, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, μετέτρεψε το προαύλιο της Πολυτεχνικής Σχολής, αλλά και κεντρικούς δρόμους της πόλης όπως η Γ’ Σεπτεμβρίου και η Εγνατία, σε πεδίο εγκληματικών ενεργειών, στρεφόμενη κατά της αστυνομίας, των πολιτών και της ίδιας της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Οργανωμένη επίθεση με ορμητήριο το campus

Σύμφωνα με τις Πρυτανικές Αρχές, αλλά και την ΕΛ.ΑΣ., άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπων εξήλθαν αιφνιδιαστικά και κατά ομάδες από χώρους του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία και Γ’ Σεπτεμβρίου, εκτοξεύοντας μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών.

Το γεγονός ότι η Πολυτεχνική Σχολή ήταν ανοικτή λόγω διεξαγωγής μαθημάτων και εξετάσεων μέχρι αργά το βράδυ, φέρεται να αξιοποιήθηκε από τους δράστες, οι οποίοι –σύμφωνα με τις αρχές– είχαν τη συνδρομή ομοϊδεατών τους εντός του campus. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ καταγράφηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και δακρυγόνων, ενώ στο σημείο επιχείρησε και υδροφόρο όχημα της ΕΛ.ΑΣ. («Αύρα») τόσο για την απώθηση των δραστών όσο και για την κατάσβεση εστιών φωτιάς. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή έγινε αποπνικτική, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό για αρκετή ώρα.

Ευρήματα και προσαγωγές

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που ακολούθησαν, οι αρχές εντόπισαν μολότοφ, κοντάρια, αντιασφυξιογόνες μάσκες αλλά και ναρκωτικές ουσίες, με μέρος των ευρημάτων να εντοπίζεται και εντός πανεπιστημιακών χώρων, γεγονός που εντείνει τους προβληματισμούς για τον τρόπο φύλαξης του Ιδρύματος.

Συνολικά προσήχθησαν 313 άτομα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και την απόδοση ποινικών ευθυνών.

Στο μικροσκόπιο οι ευθύνες

Οι Πρυτανικές Αρχές διαψεύδουν εκ νέου κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για παροχή άδειας για τη διοργάνωση πάρτι εντός της Πολυτεχνικής Σχολής, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες απαγορεύονται ρητά από τη νομοθεσία.

Παράλληλα, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, εξετάζονται κρίσιμα ερωτήματα, όπως:

αν έπρεπε να είχε αποκλειστεί η πρόσβαση στους χώρους της Πολυτεχνικής μετά τη λήξη των εξετάσεων,

πόσοι και ποιοι από τους συμμετέχοντες ήταν πράγματι φοιτητές,

πώς και από ποιους διαδόθηκε η πληροφορία περί δήθεν άδειας,

καθώς και ποια ήταν η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στον τραυματισμό αστυνομικού και στις καταστροφές.

«Ώρα για ελεγχόμενη πρόσβαση»

Την ίδια ώρα, οι Πρυτανικές Αρχές ξεκαθαρίζουν ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο «δεν θα ξανακυλήσει στη φοβική απραξία και στη συρρίκνωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου υπό την απειλή των πιο αντιδραστικών στοιχείων», λέγοντας ότι: «Ίσως ήρθε, τελικά, η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου».

Το τελεσίγραφο του υπ. Παιδείας

Την ίδια ώρα, παραμένει σε ισχύ το τελεσίγραφο 48 ωρών του Υπουργείου Παιδείας προς τις πρυτανικές αρχές, με το υπουργείο να ζητά πλήρη αποτύπωση ενεργειών, παραλείψεων και ευθυνών. Η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της βίας στα Πανεπιστήμια θα εφαρμοστεί στο ακέραιο, χωρίς εξαιρέσεις ή εκπτώσεις.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς οι απαντήσεις που θα δοθούν τόσο από το Πανεπιστήμιο όσο και από τις αρμόδιες αρχές ενδέχεται να καθορίσουν όχι μόνο τις ευθύνες για τα συγκεκριμένα επεισόδια, αλλά και το μοντέλο ασφάλειας που θα ακολουθηθεί στα ελληνικά πανεπιστήμια από εδώ και στο εξής.