Στο επίκεντρο της συζήτησης για την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος έθεσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη το ζήτημα των πανελλαδικών εξετάσεων, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο κατάργησής τους.

Σε δηλώσεις της, υποστήριξε ότι το ισχύον σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών ούτε στις απαιτήσεις των πανεπιστημίων.

Παράλληλα, σχολιάζοντας τα πρόσφατα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΠΘ, η κ. Ζαχαράκη τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια φοιτητών και διδακτικού προσωπικού αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης.