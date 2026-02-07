Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με τις Πρυτανικές Αρχές να αποδίδουν την ένταση σε οργανωμένη επίθεση εξτρεμιστικών στοιχείων κατά των αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε το ΑΠΘ, άτομα εκτός του πανεπιστημιακού campus, σε συνεργασία με ομοϊδεάτες τους που βρίσκονταν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής, εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι το κτίριο ήταν ανοικτό λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων και επιτέθηκαν σε δυνάμεις της Αστυνομίας. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε σταθμευμένα οχήματα.

Οι Πρυτανικές Αρχές διευκρινίζουν παράλληλα ότι τα δημοσιεύματα περί χορήγησης άδειας για τη διοργάνωση πάρτι εντός της Σχολής δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες απαγορεύονται από τη νομοθεσία. Όπως επισημαίνεται, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. διερευνάται το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια.

Στο μεταξύ, σαφές τελεσίγραφο 48 ωρών απευθύνει το Υπουργείο Παιδείας προς τις πρυτανικές αρχές του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μετά τα σοβαρά επεισόδια.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο καταδικάζει «απερίφραστα» τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν «σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο» και ζητά άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις πρυτανικές αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Ιδρύματος, καθώς και από τις αστυνομικές αρχές.

Η κυβέρνηση ζητά αναλυτική αποτύπωση ενεργειών και ευθυνών, προειδοποιώντας ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της βίας στα Πανεπιστήμια θα εφαρμοστεί στο ακέραιο, χωρίς καμία εξαίρεση.

Πέντε κρίσιμα ερωτήματα στο μικροσκόπιο

Στο επίκεντρο της παρέμβασης του Υπουργείου Παιδείας τίθενται πέντε ερωτήματα-κλειδιά:

αν ήταν σε γνώση του Πανεπιστημίου η διεξαγωγή της εκδήλωσης,

αν είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα και αν δόθηκε άδεια,

ποιος ήταν ο ρόλος της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης,

ποια ήταν τα ακριβή περιστατικά και η έκταση των επεισοδίων,

αν και σε ποιον βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.

Το υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι οι πρυτανικές αρχές «οφείλουν εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τόσο τις ενέργειες που έγιναν όσο και αυτές που έπονται», επικαλούμενο τον νόμο 5224/2025. «Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν», τονίζεται χαρακτηριστικά, με ρητή προειδοποίηση ότι δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου.

Η απάντηση των πρυτανικών αρχών

«Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα», τονίζεται σε δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από τις Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο ίδιο δελτίο Τύπου, προστίθεται πως «τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο. Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια»

300 προσαγωγές

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε διμοιρία των ΜΑΤ στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου, εκτοξεύοντας βόμβες μολότοφ. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τραυματίστηκε ένας αστυνομικός στον λαιμό και στο σώμα, ενώ τραυματίστηκε και μία νεαρή γυναίκα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και δακρυγόνων, ενώ στο σημείο επιχείρησε και υδροφόρο όχημα της Αστυνομίας («Αύρα») για την απώθηση των δραστών και την κατάσβεση εστιών φωτιάς. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή έγινε αποπνικτική, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Συντριβανιού.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, οι προσαγωγές ξεπέρασαν τις 300, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και την απόδοση ευθυνών.