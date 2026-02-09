Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τα επεισόδια που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητεί να διεξαχθεί έρευνα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τρία ερωτήματα:

Εάν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ γνώριζαν για το πάρτι που προηγήθηκε των επεισοδίων Εάν είχε υποβληθεί αίτημα να χορηγηθεί άδεια για το πάρτι κι εάν δόθηκε τελικά άδεια Τι στάση κράτησε η εταιρεία σεκιούριτι του Πανεπιστημίου

Ήδη για την υπόθεση διεξάγεται αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση. Υπενθυμίζουμε ότι για στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που ακολούθησαν, 313 άτομα προσήχθησαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία ελέγχου διήρκεσε αρκετές ώρες, με τις αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενη εμπλοκή τους στα επεισόδια.

Τελικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., από την αξιολόγηση των στοιχείων δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε βάρος των προσαχθέντων. Ως εκ τούτου, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη.