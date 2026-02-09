Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τα επεισόδια που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος.
Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητεί να διεξαχθεί έρευνα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τρία ερωτήματα:
- Εάν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ γνώριζαν για το πάρτι που προηγήθηκε των επεισοδίων
- Εάν είχε υποβληθεί αίτημα να χορηγηθεί άδεια για το πάρτι κι εάν δόθηκε τελικά άδεια
- Τι στάση κράτησε η εταιρεία σεκιούριτι του Πανεπιστημίου
Ήδη για την υπόθεση διεξάγεται αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση. Υπενθυμίζουμε ότι για στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που ακολούθησαν, 313 άτομα προσήχθησαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία ελέγχου διήρκεσε αρκετές ώρες, με τις αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενη εμπλοκή τους στα επεισόδια.
Τελικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., από την αξιολόγηση των στοιχείων δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε βάρος των προσαχθέντων. Ως εκ τούτου, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη.