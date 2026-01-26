5 το πρωί: Νέες εντάσεις στη Μινεάπολη – Κακοκαιρία στην Αττική – Χάλκινη η Εθνική
Ο θάνατος ενός άνδρα από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων προκάλεσε διαδηλώσεις στη Μινεάπολη, με αιτήματα για έρευνα. Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί απειλούν να μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας ανοίγοντας τον δρόμο για ακόμα ένα shutdown.
Σε τεταμένο κλίμα η Μινεάπολη μετά τη δολοφονία 37χρονου
- Τι πυροδότησε την ένταση στη Μινεάπολη; Ο θάνατος 37χρονου άνδρα που έπεσε νεκρός από ομοσπονδιακούς πράκτορες κατά τη διάρκεια επιχείρησης οδήγησε σε διαδηλώσεις, επεισόδια και πολιτική θύελλα στη Μινεάπολη, με τις τοπικές αρχές να ζητούν έρευνα και απομάκρυνση των ομοσπονδιακών δυνάμεων.
- Ποιος ήταν ο Άλεξ Πρέτι; Ο Άλεξ Πρέτι ήταν Αμερικανός πολίτης και νοσηλευτής εντατικής θεραπείας, χωρίς σοβαρό ποινικό μητρώο, γνωστός για τη συμβολή του στην τοπική κοινότητα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της ICE στη Μινεάπολη, βίντεο δείχνουν πως περικυκλώθηκε, ακινητοποιήθηκε και στη συνέχεια πυροβολήθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες, γεγονός που προκάλεσε κύμα οργής στην περιοχή.
- Γιατί η υπόθεση απειλεί με shutdown τις ΗΠΑ; Η υπόθεση έχει μεταφερθεί σε εθνικό πολιτικό επίπεδο, καθώς Δημοκρατικοί απειλούν να μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση της ICE, αυξάνοντας τον κίνδυνο μερικού κυβερνητικού shutdown αν δεν υπάρξει συμφωνία.
Βροχές, καταιγίδες και πορτοκαλί συναγερμός
- Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ – Σε«red code» 6 περιοχές»: Η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για σήμερα Δευτέρα 26/1, ενώ ακολούθησε και δεύτερη ενημέρωση με κόκκινη προειδοποίηση για έξι περιοχές της χώρας. Μάλιστα, δείχνει ότι αναμένονται ισχυρά και ενδεχομένως επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και επιδείνωση του καιρού. Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
- Πότε και πού θα βρέξει στην Αττική; Στην Αττική προβλέπεται ότι τα κύρια φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το πρωί της Δευτέρας και θα διαρκέσουν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες, με τοπικές βροχές και καταιγίδες μέσα σε αυτό το διάστημα. Οι προγνώσεις δείχνουν ένταση βροχόπτωσης που μεταβάλλεται στις διάφορες ώρες της ημέρας, με τις πιο ισχυρές βροχές πιθανώς νωρίς το πρωί έως αργά το μεσημέρι. Υπάρχουν ενδείξεις για χαλαζοπτώσεις σε νησιωτικά τμήματα ή και σε νότια τμήματα της Αττικής αν και δεν είναι το βασικό σενάριο.
- Πού αλλού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία; Εκτός από την Αττική, το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, ειδικότερα τις εξής περιοχές: Δυτική Ελλάδα έως το μεσημέρι, Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία από το πρωί και προμεσημβρινές ώρες, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα, Κρήτη από προμεσημβρινές ώρες.
Άγρια πατροκτονία στη Γλυφάδα
- Ομολογία και απειλές μετά τη σύλληψη: Ο 46χρονος, μετά τη δολοφονία του 80χρονου πατέρα του στη Γλυφάδα και τη σύλληψή του, δήλωσε στους αστυνομικούς πως, αν αφεθεί ξανά ελεύθερος, είναι έτοιμος να σκοτώσει και τα δύο αδέλφια του.
- Η αποκάλυψη του εγκλήματος και η επέμβαση της Αστυνομίας: Το έγκλημα αποκαλύφθηκε ύστερα από κλήση αυτόπτη μάρτυρα στην Άμεση Δράση, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τη σορό του θύματος στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του και να κατασχέτουν το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε.
- Βαρύ ποινικό παρελθόν και αποφυλάκιση με όρους: Ο δράστης είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014, είχε προφυλακιστεί και αποφυλακιστεί το 2018 με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος τηρούσε τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα, όχι όμως κι εκείνον της διαμονής στο σπίτι του πατέρα του.
Έρχονται αυξήσεις για 1 εκατ. εργαζόμενους
- Ποιους εργαζόμενους αφορά η νέα αύξηση μισθών; Η αύξηση αφορά περίπου 1 εκατομμύριο μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα και προκύπτει από την αλλαγή στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος. Κερδισμένοι είναι κυρίως οι εργαζόμενοι με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, ενώ οι νέοι και οι οικογένειες με παιδιά βλέπουν μεγαλύτερη μείωση φόρου.
- Πόσο θα αυξηθεί ο καθαρός μισθός; Η μείωση των συντελεστών φόρου σημαίνει αύξηση των καθαρών μηνιαίων αποδοχών. Σε παραδείγματα που αναφέρονται: Α. Εργαζόμενος με μισθό εννιακόσια ογδόντα ευρώ παίρνει επιπλέον ενενήντα ένα ευρώ κάθε μήνα, που αντιστοιχεί περίπου σε έναν και τρία δέκατα επιπλέον μισθούς ετησίως. Β. Εργαζόμενος με μισθό χίλια διακόσια πενήντα ευρώ παίρνει επιπλέον εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ κάθε μήνα, που αντιστοιχεί περίπου σε δύο επιπλέον μισθούς ετησίως. Το όφελος για οικογένειες με παιδιά κυμαίνεται περίπου μεταξύ εξακοσίων και εννιακοσίων ευρώ ετησίως.
- Τι παράγοντες καθορίζουν την αύξηση μισθού; Η διαφορά στον καθαρό μισθό εξαρτάται από: α. Εισόδημα (χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα επωφελούνται περισσότερο), β. Ηλικία (νέοι έως 25 ετών μπορεί να έχουν μηδενικό φόρο), γ. Οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνοι και οικογένειες με παιδιά κερδίζουν μεγαλύτερη φορολογική ελάφρυνση).
Χάλκινη η Εθνική πόλο στο Ευρωπαϊκό
- Στο βάθρο: Επίδειξη δύναμης πραγματοποίησε η Εθνική πόλο των ανδρών απέναντι στην Ιταλία. Η αντιπροσωπευτική ομάδα επιβλήθηκε 12-5 της Ιταλίας και κατέκτησε το χάλκινο στο ευρωπαϊκό, το οποίο μάλιστα ήταν το πρώτο της στη διοργάνωση.
- Ούτε τώρα: Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε εκ νέου κατώτερος των περιστάσεων και έμεινε στο 0-0 κόντρα στον Ατρόμητο. Οι πράσινοι έχασαν την ευκαιρία να πλησιάσουν τον Λεβαδειακό στη μάχη της τέταρτης θέσης, ο οποίος έφυγε με τον έναν βαθμό (2-2) από το Βικελίδης.
- Συνέχισαν με νίκες: Στο μπάσκετ τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Παναθηναϊκός συνέχισαν με νίκες. Οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν 98-85 του Κολοσσού στη Ρόδο με πρωταγωνιστή τον Γουόρντ. Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός επικράτησε 92-81 του Αμαρουσίου με πρώτο σκόρερ τον Σορτς.
