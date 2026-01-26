Ο Άλεξ Πρέτι, 37χρονος Αμερικανός νοσηλευτής, σκοτώθηκε το Σάββατο στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δικαιολόγησε τον θάνατό του επικαλούμενη το γεγονός ότι ο Πρέτι οπλοφορούσε, μια θέση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όχι μόνο από την αντιπολίτευση αλλά και από οργανώσεις που παραδοσιακά υπερασπίζονται το δικαίωμα στην οπλοκατοχή.

Η υπόθεση ανέδειξε μια πρωτοφανή αντιστροφή ρόλων στη δημόσια συζήτηση: αυτή τη φορά, Ρεπουμπλικανοί και φιλοοπλικές ενώσεις στρέφονται κατά μιας ρεπουμπλικανικής κυβέρνησης, ενώ το δικαίωμα στην οπλοφορία γίνεται πεδίο πολιτικής σύγκρουσης με νέους όρους.

Η Δεύτερη Τροπολογία στο επίκεντρο

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Δεύτερη Τροπολογία του Συντάγματος κατοχυρώνει ότι «το δικαίωμα του λαού να κατέχει και να φέρει όπλα δεν πρέπει να παραβιάζεται». Εδώ και δεκαετίες, η ερμηνεία της αποτελεί αντικείμενο σφοδρής αντιπαράθεσης σε μια κοινωνία που έχει βιώσει περισσότερες ένοπλες τραγωδίες από κάθε άλλο ανεπτυγμένο κράτος.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει επανειλημμένα επικυρώσει το δικαίωμα της οπλοφορίας σε δημόσιους χώρους. Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center το 2023, σχεδόν ένας στους τρεις Αμερικανούς δήλωνε ότι κατέχει τουλάχιστον ένα όπλο.

Μεταξύ αυτών ήταν και ο Άλεξ Πρέτι, ο οποίος, όπως επιβεβαίωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολις Μπράιαν Ο’Χάρα, οπλοφορούσε νομίμως και δεν είχε ποινικό μητρώο.

Η κυβερνητική γραμμή

Για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, το γεγονός της οπλοφορίας αρκεί για να δικαιολογήσει τις ενέργειες των πρακτόρων της συνοριοφυλακής, οι οποίοι είχαν αναπτυχθεί στη Μινεάπολη στο πλαίσιο υποστήριξης των επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης.

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ φωτογραφία όπλου, υποστηρίζοντας ότι αυτό βρέθηκε πάνω στον Πρέτι.

Ο Γκρεγκ Μποβίνο, ανώτερο στέλεχος της συνοριοφυλακής, δήλωσε ότι ο νοσηλευτής «φαίνεται ότι ήθελε να προκαλέσει τη μέγιστη καταστροφή και να σφαγιάσει μέλη των δυνάμεων της τάξης».

Στο ίδιο πνεύμα, η υπουργός Κρίστι Νόεμ ανέφερε στο Fox News ότι «δεν θα έπρεπε να εμφανίζεσαι με όπλα σε μια διαδήλωση», ενώ ο διευθυντής του FBI εκτίμησε πως «κανείς που θέλει να θεωρείται φιλειρηνικός δεν προσέρχεται σε διαδήλωση με γεμάτο όπλο και δύο γεμιστήρες».

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας Μπιλ Ισάιλι έγραψε ότι «αν πλησιάσεις μέλη των δυνάμεων ασφαλείας κρατώντας όπλο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουν νόμιμο λόγο να σε σκοτώσουν».

Αντίδραση από το φιλοοπλικό στρατόπεδο

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις από οργανώσεις υπέρ της οπλοκατοχής. Η Guns Owners of America (GOA) απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα ότι οι αστυνομικοί έχουν δικαίωμα να πυροβολούν πολίτες που οπλοφορούν νόμιμα.

«Η Δεύτερη Τροπολογία προστατεύει το δικαίωμα των Αμερικανών να φέρουν όπλα ακόμη και όταν διαδηλώνουν», ανέφερε η οργάνωση, κατηγορώντας την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για καταστρατήγηση συνταγματικών ελευθεριών.

Η National Rifle Association (NRA) χαρακτήρισε «επικίνδυνες και λανθασμένες» τις δηλώσεις του εισαγγελέα Ισάιλι, τονίζοντας ότι «οι υπεύθυνες δημόσιες φωνές οφείλουν να περιμένουν τα αποτελέσματα της έρευνας αντί να στιγματίζουν νομοταγείς πολίτες».

«Δικαίωμα εκ Θεού»

Σπάνια για τα δεδομένα της εποχής, ακόμη και Ρεπουμπλικανοί βουλευτές επέκριναν ανοιχτά την κυβέρνηση. Ο Τόμας Μάσι έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Το να φέρεις όπλο δεν είναι θανατική καταδίκη. Είναι δικαίωμα εκ Θεού, συνταγματικά κατοχυρωμένο».

Από την πλευρά των Δημοκρατικών, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ αντέδρασε με αιχμηρές αναρτήσεις, απαντώντας στις κυβερνητικές δικαιολογίες:

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν πιστεύει στη Δεύτερη Τροπολογία. Είναι καλό να το ξέρουμε».