Στο βάθρο ξανά η Εθνική πόλο των ανδρών. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο τον μικρό τελικό, επικράτησε 12-5 της Ιταλίας και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Με αυτόν τον τρόπο η γαλανόλευκη έσπασε μια κατάρα που την ήθελε να μην ανεβαίνει σε βάθρο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Έτσι, η Εθνική πόλο των ανδρών κατέκτησε μετάλλιο στη μοναδική διοργάνωση που δεν τα είχε καταφέρει ως τώρα.

Η Εθνική είχε όπλο την άμυνα της η οποία ήταν για σεμινάριο, ενώ στην επίθεση είχε πλουραλισμό.

Ιδανικό ξεκίνημα

Η Εθνική ομάδα μπήκε στην πισίνα αποφασισμένη και με όπλο την άμυνα επέβαλε το ρυθμό της. Με δύο γκολ του Αργυρόπουλου και από ένα δια χειρός Κάκαρη και Γκιουβέτση η γαλανόλευκη προηγήθηκε με 4-0.

Για να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα οι Ιταλοί χρειάστηκαν έξι λεπτά με τον Φερέρο να ευστοχεί σε πέναλτι. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 4-1.

Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου ο Καλογερόπουλος έδωσε εκ νέου πρόσβαση τεσσάρων τερμάτων. Η άμυνα της Εθνικής συνέχισε να δουλεύει εξαιρετικά με τον Παπαναστασίου στην κόντρα να ανεβάζει κι άλλο τη διαφορά (1-6).

Οι Ιταλοί δεν μπορούσαν με τίποτα να βρουν δρόμο προς την ελληνική εστία. Τα σουτ τους σταματούσαν είτε στον εξαιρετικό Ζερδεβά, είτε πάνω στα ελληνικά μπλοκ. Έτσι, ο Καλογερόπουλος ανέβασε κι άλλο τη διαφορά (1-7) πριν ο Κοντέμι διαμορφώσει το 2-7 του ημιχρόνου.

Κυρίαρχη η Εθνική μέχρι το τέλος

Παρά το γεγονός ότι οι Ιταλοί πάλεψαν, καταφεύγοντας ακόμα και σε αντιαθλητικό παιχνίδι, η Εθνική ήταν ανώτερη. Με γκολ του Νικολαΐδη η διαφορά έφτασε και τα επτά γκολ, πριν ο Φερέρο διαμορφώσει το 10-4 της τρίτης περιόδου.

Το τέταρτο οκτάλεπτο ήταν τυπική διαδικασία. Οι παίκτες του Βλάχου έλεγχαν απόλυτα το ρυθμό του αγώνα, η άμυνά τους συνέχισε να είναι σεμιναριακού επιπέδου και το μόνο που έμενε ήταν το τελικό αποτέλεσμα.

Το σφράγισε τις προσπάθειες των δύο ομάδων με την Εθνική να ανεβαίνει στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ιταλία – Ελλάδα 5-12

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 1-3, 2-3, 1-2

Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Αλεζιάνι, Ντελ Μπάσο, Φερέρο 2, Ντι Σόμα, Ντόλτσε, Τζανάτσα, Ιόκι-Γκράτα, Μπρούνι, Κοντέμι 2, Ντε Μικέλις, Μπαλτσαρίνι 1, Αντονούτσι.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 2, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος