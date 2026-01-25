«Παιδί μου πέθανα τώρα, μην με σκοτώνεις άλλο». Με αυτά τα λόγια παρακαλούσε ο 80χρονος άνδρας τον γιο του να σταματήσει να τον μαχαιρώνει στο έγκλημα που έγινε σήμερα το πρωί (25/1) στη Γλυφάδα.

Αυτήκοος μάρτυρας περιγράφει στους δημοσιογράφους όσα ειπώθηκαν πριν ξεψυχήσει ο ηλικιωμένος.

«Άκουσα σπαραγμούς από τον πατέρα, να φωνάζει “βοήθεια Παναγία μου, σώσε με”. Ετοιμαζόταν ο άνθρωπος να πάει στην εκκλησία, όπως κάθε Κυριακή, ήταν η ρουτίνα του, και ο γιος του είχε στήσει καρτέρι και τον αποτελείωσε. Έγινε μέσα στην πιλοτή, εκεί δίπλα που αφήνει ο πατέρας του το αυτοκίνητο, εκεί του την έστησε» είπε.

Και συνέχισε: «Ο πατέρας του δεν αντέδρασε και πριν τον αποτελειώσει του είπε “παιδί μου πέθανα τώρα, μη με σκοτώνεις άλλο”. Και μετά σιωπή. Ο δράστης δεν μιλούσε καθόλου μόνο κάποια στιγμή έβαλε και εκκλησιαστική μουσική, λειτουργία, για να μην ακούγεται ο πατέρας του που φώναζε» αναφέρει ο αυτήκοος μάρτυρας.

Η δολοφονία της μητέρας

Σύμφωνα με τις Αρχές ο φερόμενος ως δράστης αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις διωκτικές αρχές για βαρύτατο έγκλημα.

Συγκεκριμένα, το 2014 είχε συλληφθεί για τον θανάσιμο τραυματισμό της 59χρονης μητέρας του. Τότε είχε οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή και είχε προφυλακιστεί.

Αποφυλακίστηκε με τον νόμο Παρασκευόπουλου

Στις 4 Απριλίου 2018 ο 46χρονος αποφυλακίζεται με το νόμο Παρασκευόπουλου, με την υποχρέωση, μεταξύ άλλων, τακτικής εμφάνισης στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Την ίδια ημέρα διέταξε ο εισαγγελέας τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτει, από όπου ακόμα παραμένει άγνωστο πότε έφυγε.

«Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου»

Έτοιμος να σκοτώσει και τα δύο αδέλφια του, σε περίπτωση που αφεθεί πάλι ελεύθερος, δήλωσε ο 46χρονος άνδρας που δολοφόνησε στη Γλυφάδα τον 80χρονο πατέρα του και έκρυψε το πτώμα στο πορτμπαγκάζ.

«Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια του αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο». Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του 46χρονου στους αστυνομικούς όταν του πέρασαν χειροπέδες σήμερα το πρωί.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης δέχτηκε τηλεφώνημα από τους γείτονες που έβλεπαν τον 46χρονο να χτυπάει με μαχαίρι τον πατέρα του. Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, ο δράστης τον είχε δολοφονήσει με μαχαίρι και τον είχε βάλει στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του θύματος. Στο σημείο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τον θανάσιμο τραυματισμό του.

«Το περιμέναμε να γίνει»

«Όλους τους ξέραμε εδώ στη γειτονιά. Το 2014 έσφαξε τη μητέρα του. Μετά πήγε μέσα, βρήκαν ότι δεν είναι καλά ψυχολογικά στην υγεία του, αλλά κάποια στιγμή βγήκε» είπε γειτόνισσα για τον 46χρονο. Όπως επισημαίνει πάντα είχαν σκέψεις για το τι μπορεί να κάνει.

«Ήταν αυτό που περιμέναμε γιατί είχαμε ακούσει ότι είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μιλούσε με τον κόσμο, ήταν πάντα πολύ εσωστρεφής. Ήταν χωρισμένοι, είχαν προβλήματα λίγο μπαμπάς και μαμά και γι’ αυτό έγινε και το φονικό. Όχι εδώ το φονικό της μαμάς, αλλού, γιατί έμενε ξεχωριστά η μητέρα. Μετά, αφού σκότωσε τη μητέρα».