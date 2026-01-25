Στο έλεος της χιονοκαταιγίδας «Fern» βρίσκονται τα δύο τρίτα των Ηνωμένων Πολιτείων.

Νεκροί και πολικές θερμοκρασίες

Τέσσερις νεκροί, τρεις στη Νέα Υόρκη και ένας στο Μίσιγκαν, έχασαν τη ζωή τους από υποθερμία λόγω των πολικών θερμοκρασιών και του χιονιά που πλήττει το κεντρικό και βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτείων.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη Μινεσότα, -45 βαθμούς Κελσίου, στη Βόρεια Ντακότα -41, στη Μοντάνα -37 και στο Μέιν -29. Στο σκοτάδι έχουν βυθιστεί σχεδόν 800.000 νοικοκυριά, ενώ πάνω από 15.000 πτήσεις ακυρώθηκαν.

Συνολικά, 21 πολιτείες καθώς και η πρωτεύουσα Ουάσιγκτον έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 12 Πολιτείες για ταχύτερη αποδέσμευση κονδυλίων. Σε ανάρτησή του μάλιστα καλεί τους Αμερικανούς να παραμείνουν ασφαλείς.

Κονσέρβες, νερά και είδη πρώτης ανάγκης κάνουν «φτερά» από τα ράφια των σούπερ μάρκετ, με τους κατοίκους να προετοιμάζονται για μέρες αποκλεισμού.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ο πρωτοφανής χιονιάς αναμένεται να διαρκέσει και τις επόμενες ημέρες.