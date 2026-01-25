Μαχητικό αποδείχθηκε για άλλη μια φορά το Μαρούσι, που έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος όμως συνέχισε με νίκες την πορεία του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι «πράσινοι» έμειναν πίσω στο ξεκίνημα… τρελαίνοντας τον Αταμάν. Το Μαρούσι έφτασε στο +11 με 4-15 και ο Τούρκος άλλαξε όλη την πεντάδα μετά από τρία λεπτά. Μετά το 10-23 ξεκίνησε η φάση της ανατροπής, με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 19-25.

Ο Παναθηναϊκός ήταν αισθητά καλύτερος στο δεύτερο δεκάλεπτο. Είχε επί μέρους 29-15 και έκλεισε το ημίχρονο μπροστά με 48-40.

Η συνέχεια ήταν ουσιαστικά υπόθεση συντήρησης. Ο Παναθηναϊκός κράτησε απόσταση και ολοκλήρωσε το τρίτο δεκάλεπτο με 71-61, ενώ στην τέταρτη περίοδο η διαφορά μεγάλωσε.

Κορυαφίος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Σάλας του Αμαρουσίου με 20 πόντους, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε έξι διψήφιους. Τον Σορτς με 13, τον Τολιόπουλο με 12, τον Γκραντ με 11 και τους Ρογκαβόπουλο, Σλούκα και Φαρίντ με 10. Θετικός ήταν και ο Σαμοντούροφ των 9 πόντων.