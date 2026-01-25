Οι ΗΠΑ βυθίζονται ξανά στο χάος μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 37χρονου νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη από την ICE, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ από πυρά πρακτόρων.

Η Μινεάπολη θυμίζει για ακόμα μια φορά πεδίο πολέμου καθώς τα βίντεο που ανεβαίνουν στα social media φαίνεται να διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της ICE ότι σκότωσαν τον Πρέτι γιατί ήταν σε αυτοάμυνα.

Το νέο περιστατικό φέρνει μεγάλη αναταραχή και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, που φαίνεται να βρίσκονται στα πρόθυρα shutdown, με τους Δημοκρατικούς να απειλούν ότι θα «παγώσουν» τον προϋπολογισμό.

Este es el ciudadano que fue ejecutado por #ICE en Mineappolis solo por gravar con su celular, increíble y monstruoso el actuar de los asesinos de #Donald_Trump, ayudemos a difundir, una familia se ha vestido de luto por estos miserables #TrumpTheKiller #TrumpTerrosit… pic.twitter.com/q78nEZWmIx — Valy 🎩🎭 (@liderfiscal) January 24, 2026

«Θα ψηφίσω όχι»

Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε το Σάββατο ότι οι Δημοκρατικοί δεν θα δώσουν τις απαραίτητες ψήφους για να προχωρήσει νομοσχέδιο χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του 37χρονου.

«Αυτό που συμβαίνει στη Μινεσότα είναι αποτρόπαιο και απαράδεκτο σε οποιαδήποτε αμερικανική πόλη. Οι Δημοκρατικοί ζήτησαν ρεαλιστικές μεταρρυθμίσεις στο νομοσχέδιο δαπανών του DHS, αλλά λόγω της άρνησης των Ρεπουμπλικάνων να σταθούν απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ, το νομοσχέδιο του DHS είναι τραγικά ανεπαρκές για να συγκρατήσει τις καταχρήσεις της ICE. Θα ψηφίσω «όχι». Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας δεν θα δώσουν τις ψήφους για να προχωρήσει το νομοσχέδιο των πιστώσεων αν συμπεριλαμβάνεται η χρηματοδότηση του DHS» είπε ο Σούμερ.

Αυτό το αδιέξοδο έχει θέσει σε κίνδυνο την έγκριση ενός ευρύτερου πακέτου χρηματοδότησης που περιλαμβάνει το DHS, καθώς η Γερουσία έχει περιθώριο μέχρι τις 30 Ιανουαρίου για να αποφύγει μερικό κλείσιμο της κυβέρνησης.

Για να προχωρήσει το νομοσχέδιο, οι Ρεπουμπλικάνοι πιθανότατα θα χρειαστούν ψήφους τουλάχιστον 8 Δημοκρατικών λόγω της συνεχιζόμενης άρνησης ορισμένων μελών του Κογκρέσου να στηρίξουν τα νομοσχέδια δαπανών αναφέρει το cbsnews.

Alex Pretti ha sido identificado como el ciudadano estadounidense que hoy fue asesinado por la migra por defender a nuestra gente migrante. Que descanse en paz y que su nombre nunca sea olvidado. 😭🙏 🇺🇸 #ICE #Mineappolis pic.twitter.com/Q76vghX8eV — Manrique Rivera (@Manriqueoooo_) January 24, 2026

Το βίντεο που εκθέτει τους πράκτορες

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) χαρακτήρισε το περιστατικό ως επίθεση, λέγοντας ότι πράκτορας της ICE πυροβόλησε σε αυτοάμυνα, αφού ο 37χρονος τον πλησίασε κρατώντας πιστόλι και αντιστάθηκε βίαια στις προσπάθειες να τον αφοπλίσουν.

Ωστόσο, βίντεο από παρευρισκόμενους στο σημείο, τα οποία επαληθεύτηκαν και εξετάστηκαν από το Reuters, δείχνουν τον Πρέτι να κρατά στο χέρι του ένα κινητό τηλέφωνο και όχι όπλο, ενώ προσπαθεί να βοηθήσει άλλους διαδηλωτές που είχαν πέσει στο έδαφος από πράκτορες.

Στην αρχή των βίντεο, ο Πρέτι φαίνεται να καταγράφει το περιστατικό, καθώς ένας ομοσπονδιακός πράκτορας απομακρύνει βίαια μία γυναίκα και σπρώχνει μια άλλη στο έδαφος. Ο Πρέτι μπαίνει ανάμεσα στον πράκτορα και τις γυναίκες και στη συνέχεια σηκώνει το αριστερό του χέρι για να προστατευτεί, τη στιγμή που ο πράκτορας τον ψεκάζει με σπρέι πιπεριού.

Αρκετοί πράκτορες αρπάζουν τότε τον Πρέτι -ο οποίος παλεύει μαζί τους- και τον ρίχνουν στα χέρια και στα γόνατα. Καθώς οι πράκτορες τον ακινητοποιούν, ακούγεται κάποιος να φωνάζει κάτι που μοιάζει με προειδοποίηση για την παρουσία όπλου. Στη συνέχεια, το βίντεο φαίνεται να δείχνει έναν από τους πράκτορες να αφαιρεί ένα όπλο από τον Πρέτι και να απομακρύνεται από την ομάδα κρατώντας το. Λίγες στιγμές αργότερα, ένας αξιωματικός με πιστόλι στραμμένο στην πλάτη του Πρέτι πυροβολεί τέσσερις φορές σε γρήγορη διαδοχή, όπως δείχνουν τα πλάνα. Ακολουθούν και άλλοι πυροβολισμοί, καθώς φαίνεται ότι δεύτερος πράκτορας πυροβολεί επίσης τον Πρέτι.

Αρχικά, όλοι οι πράκτορες απομακρύνονται από το σώμα του Πρέτι που βρίσκεται στον δρόμο. Στη συνέχεια, ορισμένοι φαίνεται να προσφέρουν ιατρική βοήθεια, ενώ άλλοι κρατούν τους παρευρισκόμενους σε απόσταση.

Pink lady POV footage of the #Minnesota #ICE killing today. Agent in gray coat and cap seen as he removes the handgun from victim back waistband/holder and agent next to him shoots 1st shots AFTER gun removed before his eyes! #Mineappolis pic.twitter.com/pb3F79xs2i — Alexandru Alexe 🇷🇴🇺🇦🇪🇺 (@Attrexx) January 24, 2026

Νόμιμος κάτοχος όπλου

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο άνδρας είχε επιτεθεί σε πράκτορες κατά τη διάρκεια επιχείρησης μετανάστευσης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν τράβηξε το όπλο του. Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι ανήρτησαν φωτογραφία του όπλου που, όπως υποστηρίζουν, έφερε ο Πρέτι τη στιγμή του πυροβολισμού.

«Δεν βρισκόταν εκεί για να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά. Βρισκόταν εκεί για να ασκήσει βία», δήλωσε η Νόεμ σε συνέντευξη Τύπου.

Τοπικοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, αμφισβήτησαν αυτή την εκδοχή. «Έχω δει τα βίντεο από διάφορες γωνίες και είναι ανατριχιαστικά», δήλωσε ο Γουόλζ. «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη για να ηγηθεί αυτής της έρευνας, η πολιτεία θα την αναλάβει».

Ο επικεφαλής του Γραφείου Ποινικών Ερευνών της Μινεσότα, Ντρου Έβανς, δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες εμπόδισαν τις προσπάθειες της ομάδας του να ξεκινήσει έρευνα το Σάββατο.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, ανέφερε ότι ο άνδρας που σκοτώθηκε ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου και δεν είχε ποινικό μητρώο, πέρα από τροχαίες παραβάσεις.

Καθώς οι διαδηλώσεις συνεχίζονταν, η δημοτική αστυνομία και η πολιτειακή τροχαία έφτασαν για να διαχειριστούν το πλήθος. Η κατάσταση φάνηκε να αποκλιμακώνεται αργά το βράδυ του Σαββάτου, αφού οι ομοσπονδιακοί πράκτορες αποχώρησαν από την περιοχή, αν και οι διαδηλωτές παρέμειναν στους δρόμους για ώρες.

Τοπικοί αξιωματούχοι απηύθυναν έκκληση για αυτοσυγκράτηση. «Σας παρακαλώ, μην καταστρέψετε την πόλη μας», είπε ο Ο’Χάρα.

TODAY: Hundreds of thousands in Minnesota braved -10°F weather to march through downtown Minneapolis as part of the statewide general strike demanding ICE out of the Twin Cities. pic.twitter.com/LkvkxFztJI — BreakThrough News (@BTnewsroom) January 23, 2026

«Αρρωστημένα ψέματα»

Η οικογένεια του Άλεξ Πρέτι μιλά δημόσια και απαντά στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν για τον νοσηλευτή ΜΕΘ.

Σε δήλωση που περιήλθε στην κατοχή του CNN, οι δικοί του άνθρωποι ξεκίνησαν λέγοντας: «Είμαστε συντετριμμένοι, αλλά και πολύ θυμωμένοι».

«Ο Άλεξ ήταν μια καλοσυνάτη ψυχή που νοιαζόταν βαθιά για την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και για τους Αμερικανούς βετεράνους τους οποίους φρόντιζε ως νοσηλευτής ΜΕΘ στο νοσοκομείο VA της Μινεάπολης. Ο Άλεξ ήθελε να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς, δεν θα είναι μαζί μας για να δει τον αντίκτυπό του».

Στη συνέχεια, η οικογένεια του Πρέτι έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τις τελευταίες του στιγμές, υποδεικνύοντας ότι ενδέχεται να προσπαθούσε να «προστατεύσει μια γυναίκα» πριν πυροβοληθεί θανάσιμα.

Στη συνέχεια, η οικογένεια έστρεψε τα βέλη της κατά της ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. «Τα αρρωστημένα ψέματα που ειπώθηκαν για τον γιο μας από τη διοίκηση είναι καταδικαστέα και αηδιαστικά».