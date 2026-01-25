Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ. Σύμφωνα με την πορτοκαλί προειδοποίηση για σήμερα Κυριακή 25/1 προβλέπονται θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και αύριο Δευτέρα 26/1 στο Αιγαίο.
Για αύριο προβλέπονται επίσης ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας μας.
Πιο αναλυτικά αυτές θα σημειωθούν:
- στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι
- στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη
- στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα
- στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες
- στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες