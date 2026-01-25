Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ. Σύμφωνα με την πορτοκαλί προειδοποίηση για σήμερα Κυριακή 25/1 προβλέπονται θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και αύριο Δευτέρα 26/1 στο Αιγαίο.

Για αύριο προβλέπονται επίσης ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας μας.

Πιο αναλυτικά αυτές θα σημειωθούν: