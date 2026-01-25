Σα να τα έχει παρατήσει παίζει στο πρωτάθλημα αυτός ο Παναθηναϊκός! Τι κι αν το τριφύλλι είχε την… ευγενική βοήθεια της διαιτησίας, που έκλεισε τα μάτια σε πέναλτι υπέρ του Ατρομήτου, δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο στο Περιστέρι, αφού κανένας δε βρήκε δίχτυα.

Και πως να βρει, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, όταν από το πρώτο 45λεπτο έχει να θυμάται μόνο μια αδύναμη κεφαλιά, ενώ στο δεύτερο έψαχνε τις καλές τελικές με τα κυάλια…

Η ομάδα του Μπενίτεθ έχει μείνει εδώ και καιρό εκτός διεκδίκησης του τίτλου, όμως πια μοιάζει σα να μη διεκδικεί καν την τέταρτη θέση από τον -πολύ ανώτερο- Λεβαδειακό.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με κουβέντα για τη διαιτησία… από το 4′! Ο Ούρονεν πάτησε περιοχή, ο Μπόκος τον ανέτρεψε με δύναμη, όμως διαιτητής και VAR έκλεισαν τα μάτια.

Η πρώτη φάση του αγώνα, όμως, ήταν… πέναλτι στο 13′! Ο Μπάκου πάτησε περιοχή, πήγε να περάσει τον Λαφόντ και ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού τον ανέτρεψε ατσούμπαλα, κάνοντας παράβαση. Ο ίδιος, όμως, είχε την απάντηση, και απέκρουσε το πέναλτι του Μίχορλ στην αριστερή του γωνία.

Ενα λεπτό αργότερα. ο Παναθηναϊκός είχε καλή στιγμή με κεφαλιά του Ινγκασον πάνω από την εστία.

Για μεγάλο διάστημα, οι δύο ομάδες δεν είχαν σπουδαίες στιγμές. Ο Ατρόμητος κρατούσε πολύ καλά και έχασε ευκαιρία στο 36′, με τον Γιουμπιτάνα να κλωτσάει… αέρα από κοντά.

Η εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο ήταν… τουλάχιστον κακή και ο Μπενίτεθ προχώρησε σε δύο αλλαγές στην ανάπαυλα. ΡΕνάτο Σάντσες και Τσιριβέγια αντικατέστησαν τους Μπόκο και Πάντοβιτς.

Με την ενίσχυση στον άξονα, το τριφύλλι βελτιώθηκε στο ξεκίνημα του β’ μέρους και πάτησε περιοχή. Στο 57′, ο Σάντσες σούταρε στην αναμπουμπούλα υπό καλές προϋποθέσεις, όμως βρήκε τον Τεττέη, που ήταν σε θέση οφσάιντ.

Στο 62′, ο Τεττέη πήρε σκαστή κεφαλιά από κοντά, όμως αστόχησε. Η φάση θα ελεγχόταν για οφσάιντ.

Ως το τέλος, οι δύο ομάδες πατούσαν περιοχή, όμως δεν έβρισκαν ποιοτικές τελικές. Ο Παναθηναϊκός είχε γενικά κατοχή, όμως το αμυντικό μπλοκ του Ατρομήτου πήρε πολύ καλό βαθμό.

Στο 91′, μόνο, ο Ζαρουρί φλέρταρε με το γκολ, παίρνοντας μια καλή κεφαλιά από κοντά. Ο Χουτεσιώτης έμεινε… άγαλμα να παρατηρεί τα φάλτσα, αλλά ανακουφίστηκε βλέποντας τη μπάλα να καταλήγει δίπλα από το δοκάρι.