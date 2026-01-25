Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στη Stoiximan GBL, επικρατώντας με 85-98 του Κολοσσού Ρόδου, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής. Οι «ερυθρόλευκοι», αν και παρατάχθηκαν χωρίς καθαρό πλέι μέικερ και με πολλές απουσίες, βρήκαν λύσεις, ανέβασαν στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και έφυγαν με ένα ακόμη «διπλό», φτάνοντας στο εντυπωσιακό 15/15 στην κανονική περίοδο.

Το παιχνίδι, ωστόσο, δεν κύλησε χωρίς αναταράξεις. Η αναμέτρηση στιγματίστηκε από έντονη ένταση στο τέταρτο δεκάλεπτο και την αποβολή του Σάσα Βεζένκοφ μετά από σφοδρή λογομαχία με τον Πετρόπουλος, γεγονός που «πάγωσε» προσωρινά το ματς, χωρίς ωστόσο να αλλάξει την τελική του έκβαση.

Παρά τις απουσίες των Ουόκαπ, Νιλικίνα, Μόρις, Μιλουτίνοφ και ΜακΚίσικ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε απαντήσεις από παίκτες που βγήκαν μπροστά. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Γουόρντ, ο οποίος σημείωσε ένα ιστορικό triple-double με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του με πληρότητα σε άμυνα και δημιουργία. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Χολ με 16 πόντους, ειδικά στο διάστημα που ο Ολυμπιακός «καθάρισε» το ματς.

Από πλευράς Κολοσσού, η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη παρουσίασε ανταγωνιστικό πρόσωπο για μεγάλο διάστημα. Οι Ροδίτες μάλιστα γύρισαν το ματς στο δεύτερο δεκάλεπτο, καλύπτοντας διαφορά 11 πόντων και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ. Ο Ραντλ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 26 πόντους, ενώ ο Μακ πρόσθεσε 17, κρατώντας την ομάδα του «ζωντανή» μέχρι τα μέσα της τελευταίας περιόδου.

Το τρίτο δεκάλεπτο αποδείχθηκε καθοριστικό. Ο Ολυμπιακός μπήκε με μεγαλύτερη ένταση, έσφιξε την άμυνα και βρήκε ρυθμό στην επίθεση, σκοράροντας 34 πόντους και «χτίζοντας» διψήφια διαφορά, την οποία διατήρησε μέχρι το τέλος, παρά την προσπάθεια των γηπεδούχων να επιστρέψουν.

Με τη νίκη αυτή, οι Πειραιώτες παραμένουν μόνοι πρώτοι και αήττητοι στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ ο Κολοσσός, με ρεκόρ 4-11, συνεχίζει τη μάχη για την παραμονή.

Η συνέχεια βρίσκει τον Ολυμπιακό να στρέφει το βλέμμα του στην Ευρωλίγκα και την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ (29/1, 21:15), ενώ ο Κολοσσός Ρόδου ετοιμάζεται για την υποχρέωσή του στο Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στον Ηρακλή (28/1).

Τα δεκάλεπτα: 16-27, 46-43, 63-77, 85-98.

Κολοσσός (Λυκογιάννης): Ραντλ, Μακ, Νίκολς, Γκαλβανίνι, Ακίν, Γκούντγουϊν, Καράμπελας, Κολοβέρος, Πετρόπουλος, Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης, Κουρουπάκης

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόρντ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μπουρνελές, Χολ, Τζόουνς.