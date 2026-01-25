Συγκλονίζει η οικογενειακή τραγωδία στην Γλυφάδα, όπου 46χρονος μαχαίρωσε τον 80χρονο πατέρα του έξω από το σπίτι τους.

«Παιδί μου τώρα πέθανα, μην με σκοτώνεις άλλο». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του 80χρονου πατέρα λίγο πριν ξεψυχήσει από τα χέρια του γιου του στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε στην Γλυφάδα.

Ο 46χρονος πατροκτόνος είχε στήσει ενέδρα θανάτου στον πατέρα του αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας στο MEGA, ο όποιος ειδοποίησε τις Αρχές για το φρικτό έγκλημα. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και μέσα στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου εντόπισαν τη σορό του 80χρονου.

«Άκουσα βασικά σπαραγμούς από τον πατέρα, να φωνάζει ‘βοήθεια Παναγιά μου, σώσε με’, ετοιμαζόταν ο άνθρωπος να πάει στην εκκλησία όπως κάνει κάθε Κυριακή και ο γιος του είχε στήσει καρτέρι και τον αποτελείωσε».

Ήταν λίγο μετά τις 08:00 το πρωί όταν ο 46χρονος κατακρεούργησε τον πατέρα του. Αυτόπτης μάρτυρας ειδοποιεί τις Αρχές.

«‘Παιδί μου τώρα πέθανα, μην με σκοτώνεις άλλο’. Κάποια στιγμή (ο γιος) έβαλε και εκκλησιαστική μουσική, λειτουργία, για να μην ακούγεται ο πατέρας του που φώναζε στην αρχή, και μετά σιωπή».

Είχε σκοτώσει και τη μητέρα του

Πριν από 12 χρόνια, ο 48χρονος δράστης είχε σκοτώσει με τον ίδιο τρόπο, με απανωτές μαχαιριές, και την μητέρα του μέσα στο σπίτι όπου έμεναν.

Φυλακίστηκε το 2014 στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κορυδαλλού. Το 2018 ο εισαγγελέας αποφάσισε την αποφυλάκισή του, διέταξε την ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο, όπου παρέμεινε για μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του δύο φορές τον μήνα και να διαμένει στο σπίτι του πατέρα του.

«Τώρα θα παρουσιαζόταν τελευταία φορά στο αστυνομικό τμήμα τον Φεβρουάριο, αρχές Φεβρουαρίου, και μετά θα ήταν τελείως ελεύθερος», αναφέρει συγγενής της οικογένειας.

Ο 46χρονος πατροκτόνος συνελήφθη και στην κατοχή του βρέθηκε το φονικό μαχαίρι. Ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Σκότωσα τους γονείς μου και τώρα θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου».

Ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, τηρούσε τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα, όχι όμως κι εκείνον της διαμονής στο σπίτι του πατέρα του.

Ουδείς, όμως, το έλεγξε.