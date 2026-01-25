Έτοιμος να σκοτώσει και τα δύο αδέλφια του, σε περίπτωση που αφεθεί πάλι ελεύθερος, δήλωσε ο 46χρονος άνδρας που δολοφόνησε στη Γλυφάδα τον 80χρονο πατέρα του και έκρυψε το πτώμα στο πορτμπαγκάζ.

«Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια του αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο». Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του 46χρονου στους αστυνομικούς όταν του πέρασαν χειροπέδες σήμερα το πρωί.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης δέχτηκε τηλεφώνημα από τους γείτονες που έβλεπαν τον 46χρονο να χτυπάει με μαχαίρι τον πατέρα του. Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, ο δράστης τον είχε δολοφονήσει με μαχαίρι και τον είχε βάλει στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του θύματος. Στο σημείο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για να διαπιστωθεί γιατί ο καθ’ ομολογία δράστης είχε αφεθεί το 2018 ελεύθερος, καθώς τέσσερα χρόνια νωρίτερα, το 2014 -πάλι μέσα στο σπίτι της οικογένειας -είχε μαχαιρώσει θανάσιμα τη μητέρα του.

«Το περιμέναμε να γίνει»

«Όλους τους ξέραμε εδώ στη γειτονιά. Το 2014 έσφαξε τη μητέρα του. Μετά πήγε μέσα, βρήκαν ότι δεν είναι καλά ψυχολογικά στην υγεία του, αλλά κάποια στιγμή βγήκε» είπε γειτόνισσα για τον 46χρονο. Όπως επισημαίνει πάντα είχαν σκέψεις για το τι μπορεί να κάνει.

«Ήταν αυτό που περιμέναμε γιατί είχαμε ακούσει ότι είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μιλούσε με τον κόσμο, ήταν πάντα πολύ εσωστρεφής. Ήταν χωρισμένοι, είχαν προβλήματα λίγο μπαμπάς και μαμά και γι’ αυτό έγινε και το φονικό. Όχι εδώ το φονικό της μαμάς, αλλού, γιατί έμενε ξεχωριστά η μητέρα. Μετά, αφού σκότωσε τη μητέρα».

Όπως εξήγησε, είδαν το πρωί την κινητοποίηση των Αρχών και τότε κατάλαβαν ότι κάτι έχει συμβεί. «Απλώς είχαμε σηκωθεί για καφέ και είδαμε το 100, τους αστυνομικούς, είπαμε κάτι έγινε και βγήκαμε και μάθαμε» .

Η δολοφονία της μητέρας το 2014

Σύμφωνα με τις Αρχές ο φερόμενος ως δράστης αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις διωκτικές αρχές για βαρύτατο έγκλημα.

Συγκεκριμένα, το 2014 είχε συλληφθεί για τον θανάσιμο τραυματισμό της 59χρονης μητέρας του. Τότε είχε οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή και είχε προφυλακιστεί.

Αποφυλακίστηκε το 2018 με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η υποχρέωση τακτικής εμφάνισης στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Σχετικά με περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού ατόμου πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχή της Γλυφάδας, από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο συνελήφθη, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Περί ώρα 08:10 άτομο κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης αναφέροντας περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του θύματος.

Άμεσα μετέβησαν αστυνομικοί στο σημείο, όπου εντόπισαν θανάσιμα τραυματισμένο άτομο, εντός του χώρου αποσκευών οχήματος, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και ο δράστης (υιός του θύματος), ο οποίος, σύμφωνα με το συγγενικό του περιβάλλον, πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποίησε, το οποίο κατασχέθηκε.

Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης, την 28 Μαρτίου 2014, είχε μεταβεί σε Αστυνομικό Τμήμα και είχε ομολογήσει τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας του, ομοίως από αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Ύστερα από το σχηματισμό σχετικής δικογραφίας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και Ανακριτή και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ το 2018 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων όφειλε να εμφανίζεται σε τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές το μήνα.

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί (είχε εμφανιστεί στο Αστυνομικό Τμήμα εντός του τρέχοντος μήνα), ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής».