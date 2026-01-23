Υπάρχει ένα αγαπημένο και απολαυστικό παιχνίδι των Σκανδιναβών οινόφιλων που χρειάζεται μία και μόνο προϋπόθεση για να παιχθεί: κρασιά που αντέχουν στο χρόνο. Έτσι, οι συμμετέχοντες καλούνται να φέρουν στους ομοτράπεζούς τους ένα κρασί της αρεσκείας τους από μια ή και περισσότερες σοδειές. Αφού παρουσιάσει ο καθένας την ετικέτα του, οφείλουν όλοι να αναφέρουν σημαντικά γεγονότα από την ή τις συγκεκριμένες χρονιές. Γεγονότα προσωπικά ή και κοινωνικά που θεωρούνται σημαντικά, που σημάδεψαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τους ίδιους, αγαπημένα τους πρόσωπα ή ακόμα και ολόκληρα τμήματα της κοινωνίας. Με όλα αυτά κατά νου, διαλέξαμε έντεκα ελληνικά ερυθρά κρασιά που μπορούν με περίσσια ευκολία να αποτελέσουν επιλογές για το συγκεκριμένο παιχνίδι των πάντα ανήσυχων Βίκινγκ.

Ράμνιστα 2020, Κτήμα Κυρ-Γιάννη

Ράμνιστα στην ντοπιολαλιά της περιοχής σημαίνει βασιλικός λόφος. Έτσι αποτυπώνεται το χαρακτηριστικό ανάγλυφο του αμπελώνα του Κτήματος Κυρ-Γιάννη στο Γιαννακοχώρι Νάουσας. Τα επιμέρους αμπελοτόπια είναι η πηγή των Ξινόμαυρων για τη συγκεκριμένη ετικέτα. Έτσι, σε κάθε σοδειά επιλέγονται τα καλύτερα εξ αυτών που έχουν φυτευτεί το μακρινό 1970. Η οινοποίηση χαρακτηρίζεται από συνολική σχολαστικότητα, ενώ το νέο κρασί ωριμάζει για δεκαέξι μήνες σε γαλλικά δρύινα βαρέλια. Ισορροπημένο και σύγχρονο κρασί που κερδίζει χαμόγελα όσο περνούν τα χρόνια.

Γουμένισσα 2021, Κτήμα Χατζηβαρύτη

Αναμφίβολα πρόκειται για μια εμβληματική ετικέτα της ιδιαίτερης αυτής περιοχής. Ξινόμαυρο (70%) και Νεγκόσκα (30%) δημιουργούν ένα δυνατό και εκφραστικό κρασί που μπορεί και κρατά περήφανα ψηλά τη σημαία για πολλά χρόνια. Η εξαιρετική πρώτη ύλη προέρχεται από τη Φιλυριά του Κιλκίς και η συλλογή γίνεται αποκλειστικά χειρωνακτικά. Η οινοποίηση ακολουθεί δίχως περιττές επεμβάσεις και το κρασί διαπλάθεται για ένα χρόνο σε γαλλική δρυ και για τουλάχιστον έξι μήνες στη φιάλη. Ισορροπημένο και απολαυστικό, με το απαραίτητο νεύρο που του δίνει επιπλέον ώθηση.

Όβηλος Ερυθρός 2021, Κτήμα Βιβλία Χώρα

Σχεδιάστηκε από την πρώτη στιγμή με γνώμονα την αντοχή στο χρόνο και έκτοτε οινοποιείται με αυτό τον προσανατολισμό. Παράγεται από 100% εξαιρετικής ποιότητας σταφύλια της διεθνούς ποικιλίας Cabernet Sauvignon και διαπλάθεται επιπλέον για δεκαοχτώ μήνες σε νέα γαλλικά δρύινα βαρέλια. Οι δεκαπέντε αλκοολικοί βαθμοί του είναι εξαιρετικά ενσωματωμένοι και η συνολική του αίσθηση βροντοφωνάζει ισορροπία, τυπικότητα και πηγαία δύναμη. Αναμφίβολα πρόκειται για ένα κρασί που παλαιώνοντας γίνεται ακόμα πιο γευστικό.

Ξινόμαυρο 2021, Κτήμα Καρυδά

Από τη Νάουσα με αγάπη και περηφάνια μια άκρως τυπική προσέγγιση στο υπέροχο Ξινόμαυρο σταφύλι. Η εξαιρετική πρώτη ύλη προέρχεται από τον οικογενειακό αμπελώνα στην υποπεριοχή της Γάστρας. Στην οινοποίηση γίνεται ό,τι υποστηρίζει τη σοδειά και την αίσθηση του τόπου. Έπειτα, είκοσι μήνες διάπλασης στο βαρέλι συμβάλλουν καθοριστικά στο χαρακτήρα του κρασιού. Έτσι προκύπτει ένα ισορροπημένο, στιβαρό και γεμάτο ερυθρό με χαρακτηριστική ποικιλιακή εκφραστικότητα και αύρα από τη συνύπαρξη με τη δρυ, ικανό να ταξιδέψει με χαρακτηριστική ευκολία στο χρόνο.

Ταώς 2020, Κτήμα Παρπαρούση

Πρωτοπόρος και οραματιστής, ο Θανάσης Παρπαρούσης συνήθιζε να μιλά πάντα με αγάπη και θαυμασμό για τις ξηρές εκδοχές της Μαυροδάφνης. Έτσι δημιούργησε το Ταώς που παράγεται 100% από Μαυροδάφνη Πατρών και ωριμάζει για δύο χρόνια σε γαλλικά δρύινα βαρέλια και για άλλα δύο στη φιάλη προτού απελευθερωθεί στην αγορά. Πρόκειται για ένα κρασί χαρακτηριστικά πολύπλοκο στη μύτη με κυματώδη έκφραση, τυπικότητα και αξιοζήλευτη ισορροπία. Διαθέτει κομψότητα δίχως να στερείται δύναμης και ικανότητας να ταξιδέψει στο χρόνο.

Tempranillo Emphasis 2021, Κτήμα Παυλίδη

Η σπουδαία ισπανικής ποικιλία Tempranillo, ραχοκοκαλιά της διάσημης περιοχής Λα Ριόχα, βρήκε πεδίο έκφρασης στη Δράμα από το Κτήμα Παυλίδη. Ο καρπός συλλέγεται στο βέλτιστο σημείο τεχνολογικής ωριμότητας και η διαδικασία της οινοποίησης χαρακτηρίζεται από λεπτομέρεια. Ακολουθεί δεκατετράμηνη διάπλαση σε καινούρια δρύινα βαρέλια που προσθέτει βάθος στο χαρακτήρα του κρασιού και οχτώ μήνες ωρίμαση στη φιάλη. Έτσι φτάνει στα ποτήρια των ανήσυχων οινόφιλων ένα τυπικό, ισορροπημένο και μεστό κρασί, εύκολο στην αρχή της ζωής του, γοητευτικότερο με το πέρασμα των χρόνων.

Ίχνος 2023, Κτήμα Παλυβού 2023

Όποιος δοκιμάζει αυτό το ερυθρό του Κτήματος Παλυβού αντιλαμβάνεται δίχως ίχνος αμφιβολίας πως πρόκειται για ένα έντονο συμπυκνωμένο και πλούσιο κρασί με χαρακτηριστική δυναμική. Παράγεται 100% από σταφύλια της διεθνούς ποικιλίας Merlot. Την προσεκτική οινοποίηση διαδέχεται η ωρίμαση για ένα χρόνο σε νέα γαλλικά βαρέλια και για οχτώ επιπλέον μήνες στη φιάλη. Έτσι το πηγαίο και πυκνό μαύρο φρούτο συνοδεύεται από στιβαρά στοιχεία γλυκών μπαχαρικών συνθέτοντας ένα σύγχρονο γευστικό σύνολο.

Cava Amethystos 2021, Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη

Πρόκειται για ένα θαυμάσιο οινικό «βρέφος» αν σκεφτούμε πως οι σωστά φυλαγμένες ελάχιστες εναπομείνασες φιάλες του 2001 και του 2004 παραμένουν σε εξαιρετική κατάσταση. Σταφύλια της γαλλικής ερυθρής ποικιλίας Cabernet Franc, ιδιαίτερα χαμηλών αποδόσεων, οινοποιούνται προσεκτικά και ωριμάζουν για δεκαοχτώ περίπου μήνες σε γαλλικά δρύινα βαρέλια και για δύο επιπλέον χρόνια στη φιάλη. Έντονο αρωματικά και γευστικά, διαθέτει ταυτόχρονα ισορροπία, δύναμη και πολυπλοκότητα κόκκινων, μαύρων φρούτων και φρέσκων γλυκών μπαχαρικών.

Vissa 2019, Karadimos Family

Η σοδειά του 2019 έχει λιγότερους από δύο μήνες που κυκλοφόρησε στην αγορά καθώς, όπως λένε και οι δημιουργοί της, με τη Vissa όποιος κάνει υπομονή ανταμείβεται. Όλα ξεκινούν στο αμπέλι όπου επικρατούν ιδιαίτερα χαμηλές αποδόσεις ανά πρέμνο σε εξαιρετικά υγιή και ώριμα σταφύλια υψηλής συμπύκνωσης. Η οινοποίηση γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε κάθε σοδειά να εκφράζει τα προτερήματά της. Αντίστοιχα η ωρίμαση σε γαλλικά δρύινα βαρέλια μπορεί να διαρκέσει 16-26 μήνες. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα κρασί σταθμό που χαμογελά όλο και βαθύτερα αντικρίζοντας τις δεκαετίες.

Τιτάνας 2015, Κτήμα Σκούρας

Παράγεται 100% από σταφύλια της σπάνιας ερυθρής ποικιλίας Μαυρόστυφο, που όπως αποκαλύπτει και το όνομά της διαθέτει αδιαπέραστο βαθύ χρώμα και υψηλή συγκέντρωση τανινών. Μετά τη συγκομιδή τα σταφύλια λιάζονται για οκτώ μέρες και στη συνέχεια διατηρούνται στη σκιά για περισσότερο από ένα μήνα για επιπλέον συμπύκνωση. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα πέντε χρόνια διάπλασης σε μικρά δρύινα βαρέλια συνθέτουν έναν πολύπλοκο και συμπυκνωμένο τιτάνα αρωμάτων και γεύσεων με μακρά και πολύπλοκη επίγευση. Έντεκα χρόνια μετά τη σοδειά του, μόλις που έχει αρχίσει να δείχνει το σπουδαίο μέλλον του. Παράγεται σε περιορισμένες φιάλες των 500 ml.

Λιαστός 2008, Magoutes

Τρεις ελληνικές ποικιλίες, Μοσχόμαυρο, Ξινόμαυρο και Νιγιριώτικο, συνδυάζονται για τη δημιουργία αυτού του εξαιρετικού φυσικά γλυκού ερυθρού από τη Σιάτιστα. Αν και έχουν περάσει δεκαοχτώ ολόκληρα χρόνια από τη σοδειά του, όχι μόνο βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά έχει αρχίσει να ξεδιπλώνει το βάθος και την πολυπλοκότητα που το διακρίνουν χαρίζοντας επιπλέον επίπεδα πολυπλοκότητας στην παρατεταμένης διάρκειας επίγευσή του. Αυτό το πάνιο κρασί που έχει πολλά να πει στο μέλλον παράγεται σε περιορισμένες φιάλες των 500 ml.