Ριζικές αλλαγές και αυστηροί περιορισμοί έρχονται για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στη χώρα μας, σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί η κατακόρυφη αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη.

Μετά τον τραγικό χαμό του 13χρονου στην Ηλεία, αλλά και τα σοκαριστικά στοιχεία της Τροχαίας που δείχνουν αμείωτους τραυματισμούς, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παρεμβαίνει άμεσα για να βάλει τάξη στο άναρχο τοπίο των e-scooters.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο αρμόδιος υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε τη δημιουργία ενός εξαιρετικά αυστηρού νομοθετικού πλαισίου.

Τι περιλαμβάνει το «πακέτο» των νέων μέτρων

Μπλόκο στους ανηλίκους: Θεσπίζεται πλήρης απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 18 ετών.

«Κόφτης» ταχύτητας : Όλα τα οχήματα θα φέρουν υποχρεωτικά περιοριστή ταχύτητας.

Ασφάλεια και Σήμανση: Καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης, ενώ κάθε πατίνι θα διαθέτει ειδική σήμανση και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης (τύπου πινακίδας).

Απαγόρευση σε λεωφόρους: Τα πατίνια αποκλείονται οριστικά από τους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.

Δημοτικοί περιορισμοί: Οι κατά τόπους δήμοι θα έχουν πλέον το δικαίωμα να ορίζουν ανώτατο πλαφόν στα πατίνια που κυκλοφορούν ανά περιοχή, προλαμβάνοντας το χάος στα πεζοδρόμια.

«Δεν μπορούμε να είμαστε καθημερινά μάρτυρες τραυματισμών παιδιών. Τα πατίνια χωρίς περιορισμούς είναι επικίνδυνα τόσο για τους χρήστες όσο και για τους πεζούς», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Τέλος» και για τις γουρούνες στα νησιά

Στο ίδιο πλαίσιο για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας ενόψει τουριστικής περιόδου, ο υπουργός τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της πλήρους κατάργησης των τετράτροχων μοτοσικλετών («γουρούνες»), χαρακτηρίζοντάς τες ως εξαιρετικά επικίνδυνα οχήματα.

Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων στα νησιά, ξεκαθαρίζοντας πως οι έλεγχοι για τη χρήση κράνους και την κατοχή διπλώματος θα είναι εξοντωτικοί.