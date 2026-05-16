Δώδεκα μαθητικές ομάδες. Δώδεκα ιδέες. Δώδεκα διαφορετικοί τρόποι να δει κανείς την καινοτομία μέσα από τα μάτια της νέας γενιάς.

Στην τελετή βράβευσης του B/innovate, του Προγράμματος Ανάπτυξης Καινοτόμων Ιδεών που διοργανώνουν η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η ALTER EGO MEDIA, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ACE – Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, μαθήτριες και μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους.

Κάθε ομάδα θα έχει στη διάθεσή της τέσσερα λεπτά για να παρουσιάσει την ιδέα της, σε μια διαδικασία pitching που φέρνει τη μαθητική δημιουργικότητα πιο κοντά στον κόσμο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Οι ομάδες που θα παρουσιαστούν δεν προτείνουν απλώς τεχνολογικές εφαρμογές. Αναδεικνύουν προβλήματα της καθημερινότητας και επιχειρούν να τα προσεγγίσουν με λύσεις που έχουν κοινωνικό, περιβαλλοντικό, εκπαιδευτικό ή πρακτικό αντίκτυπο.

CrisisLink – Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Η πρώτη ομάδα από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, παρουσιάζει την ιδέα της με τίτλο «CrisisLink».

Η ιδέα αυτή αφορά μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης κρίσεων, η οποία αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων, τη δυναμική χαρτογράφηση ασφαλών σημείων, τον συντονισμό εθελοντών και διασωστών, αλλά και τη βέλτιστη κατανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Στόχος της ομάδας είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα συντονισμού, ώστε η αντίδραση σε μια κρίση να είναι ταχύτερη και πιο αποτελεσματική.

VoltaGo – Εκπαιδευτήριο «Το Παγκρήτιον»

Από το Εκπαιδευτήριο «Το Παγκρήτιον» έρχεται η ιδέα για start-up με τον τίτλο «VoltaGo» που συνδέει την καθημερινή μετακίνηση, την οικονομική ελάφρυνση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το VoltaGo είναι μια εφαρμογή που επιχειρεί να μετατρέψει το ποδήλατο σε μια πιο ελκυστική καθημερινή συνήθεια. Επιβραβεύει τις αστικές μετακινήσεις με πόντους, οι οποίοι μπορούν να εξαργυρωθούν ως εκπτώσεις σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα.

Παράλληλα, η εφαρμογή περιλαμβάνει εργαλεία που μετρούν τη μείωση εκπομπών CO₂, στοιχεία για την ασφάλεια των μετακινήσεων και δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους δήμους για τη βελτίωση των υποδομών.

Πυξίδα Καριέρας – 6ο Πειραματικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης

Η ομάδα μαθητών από το 6ο Πειραματικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης, θα παρουσιάσει την ιδέα της με τίτλο «Πυξίδα Καριέρας».

Η ιδέα αφορά μια δωρεάν εφαρμογή επαγγελματικού προσανατολισμού. Σε μια ηλικία κατά την οποία οι μαθητές αρχίζουν να σκέφτονται πιο συστηματικά το μέλλον τους, τις σπουδές τους και τις πιθανές επαγγελματικές τους διαδρομές, η ομάδα προτείνει ένα εργαλείο που μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός.

Η «Πυξίδα Καριέρας» επιχειρεί να βοηθήσει τους νέους να αναγνωρίσουν ενδιαφέροντα, δυνατότητες και επιλογές, διευκολύνοντας μια διαδικασία που συχνά συνοδεύεται από αβεβαιότητα.

Save The Wasted – Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ποδοχωρίου Καβάλας

Από το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ποδοχωρίου Καβάλας, η μαθητική ομάδα προτείνει μια mobile εφαρμογή που συνδέει σε πραγματικό χρόνο τα καταστήματα μιας περιοχής με τους κατοίκους της, υπό τον τίτλο «Save The Wasted».

Η ιδέα των μαθητών εστιάζει στην καλύτερη αξιοποίηση προϊόντων και στη μείωση της σπατάλης, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στην τοπική αγορά και την τοπική κοινωνία.

Σε μια περίοδο που η βιώσιμη κατανάλωση και η μείωση της σπατάλης τροφίμων αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις, η ομάδα επιχειρεί να δείξει πώς μια απλή ψηφιακή λύση μπορεί να έχει άμεσο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτέλεσμα.

LifeBudget – Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Η ομάδα μαθητών από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, παρουσιάζει μια ιδέα γύρω από τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό με τον περιγραφικό τίτλο «Lifebudget».

Το LifeBudget AI είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα για νέους 15 έως 25 ετών, που στοχεύει να τους βοηθήσει να διαχειρίζονται καλύτερα τα χρήματά τους. Η εφαρμογή επιτρέπει την καταγραφή εσόδων και εξόδων, προβλέπει το μελλοντικό υπόλοιπο και υπολογίζει δείκτη οικονομικού κινδύνου.

Παράλληλα, παρέχει προσωποποιημένη καθοδήγηση, εξηγεί πρακτικά έννοιες όπως τα επιτόκια και τα δάνεια, ενώ μέσα από προσομοιώσεις δείχνει τις πιθανές συνέπειες οικονομικών επιλογών πριν αυτές ληφθούν. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το εργαλείο ScamShield, που εκπαιδεύει τους νέους στην αναγνώριση ψηφιακών απατών.

G.R.E.E.N – Εκπαιδευτική Αναγέννηση

Η ομάδα από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση, φέρνει στο B/innovate μια πρόταση για ένα έξυπνο σύστημα ανακύκλωσης, το οποίο έχει ονομάσει «G.R.E.E.N».

Η ιδέα, που περιγράφεται ως AI Recycling, αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει την ανακύκλωση πιο εύκολη, πιο αποτελεσματική και πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η ομάδα προσεγγίζει ένα περιβαλλοντικό ζήτημα με τεχνολογικούς όρους, αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορεί να έχει η τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο σε μεγάλες επιχειρηματικές εφαρμογές, αλλά και σε πρακτικές λύσεις για την καθημερινή ζωή.

Silver Academy – Γυμνάσιο Σορώνης Ρόδου

Η ομάδα από το Γυμνάσιο Σορώνης Ρόδου προκρίνει μια πρόταση για start-up με τον τίτλο «Silver Academy».

Η πρότασή της εστιάζει στην υποστήριξη ανθρώπων τρίτης ηλικίας, σε ΚΑΠΗ και γηροκομεία, ώστε να εξοικειωθούν με την ψηφιακή εποχή, αλλά και να έρθουν πιο κοντά στη λογοτεχνία.

Η ιδέα αναδεικνύει μια σημαντική πλευρά της καινοτομίας: ότι δεν αφορά μόνο το νέο, το γρήγορο ή το τεχνολογικά προηγμένο. Αφορά και τη συμπερίληψη. Το πώς δηλαδή η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της ψηφιακής καθημερινότητας.

Εφαρμογή αυτογνωσίας και αλληλοϋποστήριξης εφήβων – Γυμνάσιο Ζηπαρίου Κω

Από το Γυμνάσιο Ζηπαρίου Κω, η ομάδα που θα παρουσιάσει την «Εφαρμογή αυτογνωσίας και αλληλοϋποστήριξης εφήβων» εστιάζει στη σχέση των νέων με τον εαυτό τους, τη διατροφή και την ποιότητα ζωής.

Η ιδέα αφορά μια εφαρμογή που λειτουργεί ως ψηφιακός οδηγός τρόπου ζωής, αυτοβελτίωσης και ισορροπημένης σχέσης με το φαγητό. Η πλατφόρμα απευθύνεται σε εφήβους που επηρεάζονται από τα μέσα ενημέρωσης, τα κοινωνικά πρότυπα και τις πιέσεις της καθημερινότητας.

Η ομάδα δίνει έμφαση στην κατανόηση και όχι στην πίεση. Στη σταδιακή αλλαγή και όχι στους αυστηρούς κανόνες. Στόχος είναι οι έφηβοι να αποκτήσουν μια πιο ισορροπημένη σχέση με το σώμα, τον εαυτό και τις συνήθειές τους.

HOPE – Εκπαιδευτική Αναγέννηση

Άλλη μια ομάδα μαθητών, επίσης, από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση, παρουσιάζει μια ιδέα που συνδέεται με την υγεία και την άμεση ανταπόκριση σε επείγουσες καταστάσεις με τον τίτλο «HOPE».

Το όνομα της ιδέας προκύπτει από τις λέξεις Heart – Operation – Pulse – Emergency, δείχνοντας ότι η πρόταση εστιάζει στην υποστήριξη ανθρώπων σε κρίσιμες στιγμές.

Η ομάδα επιχειρεί να δείξει πώς η τεχνολογία μπορεί να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο ακριβώς τη στιγμή που τη χρειάζεται περισσότερο. Και αυτό είναι ένα από τα κεντρικά στοιχεία του B/innovate: η σύνδεση της ιδέας με μια πραγματική ανάγκη.

Κέντρο Επιστημονικής Ενημέρωσης και Αποστιγματοποίησης Ψυχικής Υγείας – Ελληνική Mensa

Η ομάδα της Ελληνικής Mensa θα παρουσιάσει την ιδέα για ένα «Κέντρο Επιστημονικής Ενημέρωσης και Αποστιγματοποίησης Ψυχικής Υγείας».

Η πρόταση αφορά μια οργανωμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης παιδιών, εφήβων, γονέων, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών υγείας.

Στόχος είναι η πρόληψη της υπερδιάγνωσης, η μείωση των στερεοτύπων και του στιγματισμού, καθώς και η προώθηση μιας επιστημονικά τεκμηριωμένης και αντικειμενικής προσέγγισης στη διάγνωση και τη φροντίδα της ψυχικής υγείας.

Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συμβουλευτική καθοδήγηση και ψηφιακά εργαλεία ενημέρωσης, η ομάδα επιδιώκει να συμβάλει σε ένα πιο ανοιχτό, προσβάσιμο και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Snag – Λύκειο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς

Η ομάδα από το Λύκειο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, θα μιλήσει για το «Snag».

Η ιδέα αφορά μια εφαρμογή που συνδέει σε πραγματικό χρόνο τις «flash προσφορές» τοπικών καταστημάτων, όπως τρόφιμα κοντά στη λήξη, με τους καταναλωτές της περιοχής. Η εφαρμογή αξιοποιεί προσωποποιημένες ειδοποιήσεις βάσει γεωεντοπισμού, ώστε οι καταναλωτές να ενημερώνονται άμεσα για διαθέσιμες προσφορές κοντά τους.

Η ομάδα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο product design, στη δημιουργία διαδραστικών πρωτοτύπων υψηλής πιστότητας, στα user journeys και στην τεχνική ανάλυση. Στόχος είναι να αποδειχθεί πώς ο σωστός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η ανάλυση δεδομένων μπορούν να δώσουν λύσεις σε προβλήματα βιωσιμότητας.

Φίλτρο Αλήθειας – Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου

Τις δώδεκα παρουσιάσεις θα ολοκληρώσει η ομάδα μαθητών από τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου, με την ιδέα της που τίτλο έχει «Φίλτρο Αλήθειας».

Η ιδέα ξεκινά από μια πραγματικότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη ψηφιακή ζωή: την υπερπληροφόρηση. Οι πολλαπλές πηγές ενημέρωσης διευκολύνουν την καθημερινότητα, αλλά συχνά συνοδεύονται από παραπληροφόρηση, η οποία επηρεάζει την κρίση και τις αποφάσεις των ανθρώπων.

Το Φίλτρο Αλήθειας επιχειρεί να απαντήσει σε αυτή την πρόκληση, αναδεικνύοντας την ανάγκη για εργαλεία που βοηθούν τους πολίτες να αξιολογούν καλύτερα την πληροφορία και να ξεχωρίζουν το αξιόπιστο περιεχόμενο από το ψευδές ή παραπλανητικό.

Μια σκηνή για τη μαθητική καινοτομία

Οι δώδεκα ομάδες του B/innovate δείχνουν ότι η καινοτομία μπορεί να ξεκινήσει από διαφορετικές αφετηρίες: μια φυσική καταστροφή, μια καθημερινή μετακίνηση, μια οικονομική απόφαση, ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας, μια ανάγκη των ηλικιωμένων, ένα περιβαλλοντικό ζήτημα ή μια ψευδής είδηση.

Αυτό που τις ενώνει είναι η διάθεση των μαθητών να παρατηρήσουν τον κόσμο γύρω τους και να δοκιμάσουν να τον βελτιώσουν.

Στο B/innovate, η σχολική αίθουσα γίνεται εργαστήριο ιδεών. Και οι μαθητές δεν καλούνται απλώς να φανταστούν το μέλλον. Καλούνται να το παρουσιάσουν.