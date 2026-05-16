«Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς περιμένουμε, είναι κάτι που δημιουργούμε». Με αυτά τα λόγια του Λέοναρντ Σουίτ ξεκίνησε τον χαιρετισμό της η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο της τελετή βράβευσης του Προγράμματος Ανάπτυξης Καινοτόμων Ιδεών B/innovate – μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση από το Livestream του «Βήματος» -, που διοργανώνουν η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η ALTER EGO MEDIA, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ACE – Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.

Μαθήτριες και μαθητές και από όλη την Ελλάδα, συναντήθηκαν στην αίθουσα «Φάρος» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για μια μεγάλη γιορτή που εστιάζει στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργικότητα,

Σύμφωνα με την Σοφία Ζαχαράκη, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Καινοτόμων Ιδεών B/innovate είναι μια γέφυρα ανάμεσα στη φαντασία και την πράξη, ανάμεσα στη σχολική τάξη και τον κόσμο των ιδεών, αυτές τις ιδέες που μπορούν να αλλάξουν την κοινωνία και την οικονομία. «Θέλω να συγχαρώ θερμά το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ACE του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΤΟ ΒΗΜΑ και την ALTER EGO MEDIA για την πρωτοβουλία που καλλιεργεί στα παιδιά μας κυρίως αυτοπεποίθηση, συνεργασία και κριτική σκέψη».

Οι παραπάνω δεξιότητες, όπως τόνισε η υπουργός Παιδείας, αποτελούν προτεραιότητα και για το ίδιο το υπουργείο. «Θέλουμε το σύγχρονο σχολείο να δίνει περισσότερο χώρο στη δημιουργικότητα, την καινοτομία, τις ψηφιακή δεξιότητες, τη διερευνητική μάθηση και τη δύναμη της πρωτοβουλίας».

Κλείνοντας, η Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε αν υπάρχει κάτι αισιόδοξο σήμερα, είναι πως η νέα γενιά δεν φοβάται να σκεφτεί διαφορετικά, δεν διστάζει να συνεργαστεί και να καινοτομήσει.

«Στις μαθήτριες και στους μαθητές που βραβεύονται σήμερα, στις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες, θέλω να πω το εξής: Η μεγαλύτερη επιτυχία δεν είναι μόνο βράβευση, είναι ότι τολμήσατε να ξεκινήσετε και αυτό θα αποτελεί πάντα την αρχή μιας μικρής ή μεγάλης αλλαγής».