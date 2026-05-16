Ο Κωστής Χατζηδάκης έστειλε σαφή ενωτικά μηνύματα προς τη βάση του κόμματος και αιχμές για προσωπικές στρατηγικές που βάζουν το «εγώ» πάνω από το «εμείς». Στην ιστορική διαδρομή, στα επιτεύγματα αλλά και στις επόμενες μεγάλες θεσμικές αλλαγές αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δίνοντας το στίγμα της ταυτότητας του κόμματος.

«Για εμένα, Νέα Δημοκρατία είναι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής που επέστρεψε από το Παρίσι, αποκατέστησε τη δημοκρατία και έβαλε την Ελλάδα στην ενωμένη Ευρώπη. Νέα Δημοκρατία είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ο οποίος έδινε συνεχώς μάχες απέναντι στον κρατισμό και τις συντεχνίες. Νέα Δημοκρατία είναι ο Κώστας Καραμανλής ο οποίος είπε το περήφανο “όχι” της Ελλάδας στο Βουκουρέστι. Νέα Δημοκρατία είναι ο Αντώνης Σαμαράς που έδωσε τη μάχη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Νέα Δημοκρατία είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης ο οποίος το δραματικό καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για να μη βυθιστούμε στο χάος. Νέα Δημοκρατία είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει αντιμετωπίσει με μεγάλη επιτυχία αλλεπάλληλες κρίσεις, που έχει ανορθώσει το κύρος και την ισχύ της χώρας διεθνώς και έχει κάνει την ελληνική οικονομία παράδειγμα επιτυχίας σε όλη την Ευρώπη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης υπογράμμισε ότι «η Νέα Δημοκρατία ήταν και παραμένει η παράταξη που εκφράζει τον πατριωτισμό όχι του εμπορίου, όχι των φθηνών λόγων, αλλά τον πατριωτισμό της ευθύνης», συμπληρώνοντας πως «αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, αυτό είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης». Παρουσιάζοντας το κυβερνητικό έργο, τόνισε ότι τα τελευταία επτά χρόνια η Ελλάδα άλλαξε πραγματικά, έγινε πιο αξιόπιστη, πιο ευρωπαϊκή και πιο σταθερή, ενώ πρόσθεσε: «Περάσαμε κρίσεις και βγήκαμε πιο δυνατοί. Μειώσαμε 83 διαφορετικούς φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, η ανεργία μειώθηκε στο 8% και δημιουργήθηκαν 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτό έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας. Κάναμε το κράτος πιο ψηφιακό, σώσαμε τη ΔΕΗ από βέβαιη χρεοκοπία του καλοκαιριού του 2019, επιλύσαμε το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων και οι Έλληνες παίρνουν ταχύτερα σύνταξη απ’ ό,τι οι Γερμανοί στην πατρίδα τους, και φυσικά μειώσαμε τη φοροδιαφυγή».

«Χαρίζουμε τον λαϊκισμό σε όσους επενδύουν μόνο στο να φύγει αυτή η κυβέρνηση»

Αναφερόμενος στο πολιτικό κόστος των αλλαγών, ο κ. Χατζηδάκης παραδέχθηκε ότι πολλές από τις μεταρρυθμίσεις είχαν πρόσκαιρες αντιδράσεις, ωστόσο ξεκαθάρισε: «Το πιο εύκολο θα ήταν να μην αγγίξουμε τίποτα. Η ακινησία όμως δεν είναι στο DNA αυτής της παράταξης». Παράλληλα, σχολίασε τη στάση της αντιπολίτευσης σημειώνοντας ότι «οι αντίπαλοί μας επιλέγουν ολοένα και περισσότερο την οξύτητα και την εχθροπάθεια», ενώ συμπλήρωσε με νόημα: «Ταυτόχρονα, όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύουμε το ήθος της μεγάλης αυτής παράταξης, γιατί η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε πριν από εμάς και θα συνεχίσει και μετά από εμάς. Και είναι η πορεία αυτής της παράταξης που επιβάλλει μέτρο, ήθος, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς να ξεχνάμε ότι υπηρετούμε κάτι που είναι πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό μας».

Στέλνοντας ένα σαφές ιδεολογικό και πολιτικό μήνυμα, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε: «Δε χαρίζουμε στην Αριστερά το μονοπώλιο της καρδιάς. Εμείς είμαστε το μεγάλο λαϊκό κόμμα της χώρας. Με γενναίες παρεμβάσεις μέσα και από τη Συνταγματική Αναθεώρηση για το πολιτικό σύστημα, τη Δικαιοσύνη και τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι μια μεταρρύθμιση η τελευταία που πρέπει να προχωρήσει. Με σταθερή προτεραιότητα στους φρουρούς της πατρίδας μας, τις νέες δυνάμεις». Συμπλήρωσε δε αιχμηρά: «Χαρίζουμε τον λαϊκισμό σε όσους επενδύουν μόνο στο να φύγει αυτή η κυβέρνηση».

«Πιστεύω στο “εμείς”. Πάνω από πείσματα και διαφωνίες»

Κλείνοντας, έθεσε τον εκλογικό στόχο και έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα εσωκομματικής συσπείρωσης: «Για να πετύχουμε τον στόχο η Νέα Δημοκρατία να είναι ξανά αυτοδύναμη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξανά πρωθυπουργός, χρειαζόμαστε τη μεγαλύτερη δυνατή κομματική συσπείρωση. Δεν περισσεύει κανείς σε αυτή την παράταξη. Ο διάλογος και η αυτοκριτική είναι συστατικό στοιχείο των σύγχρονων κομμάτων. Δεν υπάρχει όμως χώρος και για μικροεγωισμούς.

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Νέα Δημοκρατία έχουν πληρώσει στο παρελθόν το “εγώ” που μπαίνει μπροστά από το “εμείς”. Πιστεύω στο “εμείς”. Πάνω από πείσματα και διαφωνίες, υπάρχουν οι αρχές και οι αξίες μας».