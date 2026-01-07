O οίκος Duval-Leroy, με δομική πλατφόρμα τη διεθνή λευκή ποικιλία σταφυλιού Chardonnay, παράγει ετικέτες υψηλότατης ποιότητας έχοντας καθιερωθεί ως μια εταιρεία συνώνυμη με την κομψότητα, τη βελούδινη υφή και το γαστρονομικό χαρακτήρα των προϊόντων της. Κατά την τελευταία επίσκεψη του Σαρλ Ντιβάλ-Λιρόι στη χώρα μας, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας εμπορικής περιοδείας και αφουγκρασμού των αγορών, αδράξαμε την ευκαιρία για μια αποκλειστική συνέντευξη για τους αναγνώστες της «Ελληνικής Κουζίνας».

Αν θα μπορούσατε να φανταστείτε έναν κόσμο δίχως σαμπάνια, πώς θα ήταν αυτός;

Αρκετές φορές στο παρελθόν είχα αναρωτηθεί αν θα απολάμβανα τη σαμπάνια και ποιες ετικέτες εάν δεν είχα γεννηθεί κι εγώ στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Καμπανία. Σήμερα μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν μπορώ καν να φανταστώ έναν κόσμο δίχως σαμπάνια. Πραγματικά λατρεύω τον τρόπο με τον οποίο μας υποδέχεται όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Η λέξη σαμπάνια είναι μαγική, ανοίγει όλες τις πόρτες, μοιράζει και μοιράζεται χαρά. Επιπλέον δεν αρέσκεται στο κενό. Σε έναν κόσμο δίχως σαμπάνια κάθε άλλο προϊόν θα μπορούσε να δημιουργήσει το μύθο του. Θέλω να ελπίζω πως δεν θα ήταν ένα αναψυκτικό τύπου cola.

Ποια ή ποιες είναι οι αγαπημένες σας ποικιλίες σταφυλιών για κρασί;

Πέρα από τη σαμπάνια, αδιαμφισβήτητα είμαι οπαδός των ερυθρών κρασιών. Λατρεύω τα ερυθρά Bordeaux και τις ποικιλίες Cabernet Sauvignon, Merlot και Cabernet Franc. Απολαμβάνω εξίσου κάποια αντίστοιχα blend από τη Nάπα της Καλιφόρνιας. Πιο συγκεκριμένα, σε ένα κρασί αναζητώ να μην είναι κουραστικό. Ταυτόχρονα να διαθέτει λεπτότητα και κομψότητα ανεξάρτητα από τη δύναμή του και να εκφράζει την επιδέξια διαχείριση δίχως υπερβολική χρήση βαρελιού.

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα επιμέρους στοιχεία που κάνουν την αμπελουργική περιοχή της Καμπανίας μοναδική;

Δεν θα σταθώ ούτε στο έδαφος ούτε στο κλίμα. Αυτό που κάνει την περιοχή μας μοναδική είναι η διαρκής ανθρώπινη εργασία σε τρεις άξονες: στις ποικιλίες του σταφυλιού, στα επιμέρους χωριά και στη συσσωρευμένη εμπειρία ετών. Έχουμε δημιουργήσει ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο που δεν ενθαρρύνει τη χαλάρωση, αλλά τη διαρκή βελτίωση και εξέλιξη, διατηρώντας ταυτόχρονα το προϊόν προσβάσιμο για απόλαυση από το ευρύ κοινό. Αν το εξετάσει προσεκτικά κάποιος, είναι σπάνιο κάτι τέτοιο, ανεξαρτήτως τομέα.

Ποιον θεωρείτε πρώτιστο παράγοντα ποιότητας σε ένα αφρώδες κρασί από την Καμπανία;

Πρόκειται για μια συνισταμένη πολλαπλών παραγόντων. Είναι η αρμονική ισορροπία που συνθέτουν η έκφραση της οξύτητας, η φρεσκάδα και η αρωματική πολυπλοκότητα, υποστηριζόμενα όλα από την παρατεταμένη διάρκεια της επίγευσης, κάτι που παραμένει μοναδικό παγκοσμίως στο πέρασμα των χρόνων.

Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες του σήμερα που συνθέτουν τη σαμπάνια του αύριο;

Από τη μια έχουμε τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, όπως είναι οι καθημερινές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τη συνάφεια διαφόρων πρακτικών με τη βιωσιμότητα και τις καινοτομίες που αναπτύσσονται στην αμπελουργία και την οινολογία. Αυτή η σύνθεση είναι τουλάχιστον πολύπλοκη καθώς στην Καμπανία η έρευνα πραγματοποιείται συλλογικά και όλη η ζώνη ΠΟΠ κινείται ενωμένη και αλληλοϋποστηριζόμενη προς την ίδια κατεύθυνση. Από την άλλη έχουμε την εμπορική παράμετρο όπου αυτήν τη στιγμή η διαρκής επέκταση της παγκοσμιοποίησης, αλλά και η αυξανόμενη δύναμη και η διείσδυση των μεγάλων οίκων της σαμπάνιας περιορίζει το χώρο δράσης των μικρών και ανεξάρτητων παραγωγών.

Τι θα πρέπει να περιμένουμε από την Duval-Leroy στο άμεσο μέλλον;

Το σύμπαν κινείται με σπειροειδείς κινήσεις, τόσο θετικές όσο και αρνητικές. Αυτή την περίοδο εγκαινιάζουμε μια εξαιρετικά θετική σπείρα για την Duval-Leroy. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει μόνο του. Είναι αποτέλεσμα έμπνευσης, έντονης μελέτης και λεπτομερούς εργασίας και συνήθως χρειάζεται πάνω από μία γενιά για να καθιερώσεις ένα εταιρικό έμβλημα. Η μητέρα μου, Κάρολ, έχει συμβάλει τα μέγιστα σε αυτό. Έτσι στις ημέρες μας η Duval-Leroy έχει σωστά ταυτιστεί με την κορυφή για όσους επιθυμούν να απολαύσουν μια σαμπάνια που διαθέτει κομψότητα, λεπτότητα και συνολική έκφραση με γαστρονομική ικανότητα.

Τα κρασιά της Duval le Roy εισάγονται στην Ελλάδα από την εταιρία Winebox fine wine merchants.