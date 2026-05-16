Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ALTER EGO MEDIA, Σπύρος Ζαβιτσάνος, καλωσόρισε τους παρισταμένους στην τελετή βράβευσης του Προγράμματος Ανάπτυξης Καινοτόμων Ιδεών «B/innovate», η οποία επισφραγίζει την πρώτη φάση ενός εξαιρετικά επιτυχημένου εγχειρήματος που συνδιοργανώνει ΤΟ ΒΗΜΑ μαζί με την ALTER EGO MEDIA και το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ACE του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία πίσω από τη συγκεκριμένη δράση, υπογράμμισε ότι για την ALTER EGO MEDIA η πρωτοβουλία αυτή «αποτελεί ένα ακόμη σταθερό βήμα στην προσπάθεγια να δίνουμε ευκαιρίες στους νέους να εκφράζουν τις ιδέες, τις απόψεις αλλά και τις ανησυχίες τους και να εκφράζουν και συγκεκριμένους τρόπους για την υλοποίησή τους».

Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο έθεσε υπό την αιγίδα του τον διαγωνισμό, καθώς και προς το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την άψογη συνεργασία.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην ομάδα της ALTER EGO MEDIA και του «ΒΗΜΑΤΟΣ», η οποία υπό την καθοδήγηση της Φωτεινής Υψηλάντη, πρώην προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ALTER EGO MEDIA, έφερε εις πέρας όλη την απαιτητική προετοιμασία της διοργάνωσης.

Το πιο θερμό κομμάτι της ομιλίας, ωστόσο, ανήκε δικαιωματικά στους πραγματικούς πρωταγωνιστές της ημέρας. Απευθυνόμενος στους μαθητές, τις μαθήτριες και τους καθηγητές τους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ο εκπρόσωπος του ομίλου εξέφρασε τα συγχαρητήριά του αλλά και την ευγνωμοσύνη του που μοιράστηκαν με το κοινό τις καινοτόμες σκέψεις τους και τον ζωντανό τους ενθουσιασμό.

«Συνεχίστε με το ίδιο κέφι και τον ίδιο ενθουσιασμό και να ξέρετε ότι εμείς θα σας παρακολουθούμε και ίσως και λίγο να καμαρώνουμε με τις επιτυχίες σας. Κάνε το ίδιο», είπε κλείνοντας την ομιλία του.